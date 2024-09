«Wer wird Millionär»-Kandidatin Elisabeth Albrecht arbeitet in einer Schönheitsklinik. Das macht Moderator Günther Jauch neugierig. RTL

«Wer wird Millionär?»-Kandidatin Elisabeth Albrecht hat es am Montag auf Jauchs Quizstuhl geschafft. Die Magdeburgerin arbeitet in einer Schönheitsklinik. Das stachelt Günther Jauchs Neugier an.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elisabeth Albrecht hat es am Montag auf Jauchs Ratestuhl bei «Wer wird Millionär?» geschafft.

Die Kandidatin aus der deutschen Stadt Magdeburg im Bundesland Sachsen-Anhalt arbeitet in einer Schönheitsklinik und war mit einem deutschen Fussballer der dritten Liga liiert.

Moderator Günther Jauch will von Elisabeth Albrecht wissen, welche*r Politiker*in sich in ihrer Klinik hat operieren lassen. Mehr anzeigen

Elisabeth Albrecht hat es am Montag geschafft, sich nach der Schnellfragerunde auf den begehrten Ratestuhl von «Wer wird Millionär?» zu spielen.

Als Moderator Günther Jauch erfährt, dass Albrecht in einer Schönheitsklinik arbeitet, kommt er ins Plaudern.

Jauch will wissen, wie viel Prozent der Klienten in der Beauty-Klinik Männer seien. «Etwa 15 Prozent», erzählt Ratekandidatin Elisabeth Albrecht. Dabei rutscht Albrecht heraus: «Wir behandeln auch Politiker in der Praxis. Ich werde jetzt aber natürlich keine Namen nennen. Es sind aber welche, von denen man es nicht direkt erwartet.»

Nach dieser Aussage ist Jauchs Neugier erst recht geweckt. Er fragt bei Albrecht nach: «Welcher Partei gehören die denn in erste Linie an?»

Die Schönheitsklinikmitarbeiterin gibt sich da bedeckt und meint: «Gemischtes Spektrum.»

Damit nicht genug. Jauch will auch wissen: «Was lassen Männer denn in erster Linie machen?» Die meisten Kunden würden wegen einer Lidstraffung oder einer Fettabsaugung am Bauch in die Praxis von Elisabeths Chefin kommen, sagt Albrecht.

Das Thema Fettabsaugen interessiert Jauch. Der Quizmaster will wissen, wie die Narkose abläuft und wie viel Fett man entfernen darf. Jauch meint grinsend: «Ich frage für einen Freund.»

Ein solcher Schönheitseingriff findet Albrecht bei Jauch überflüssig: «An Ihnen ist doch nichts dran!»

Ex-Freund ist ein bekannter Fussballer

Bei einer Fussball-Frage muss Elisabeth Albrecht einen Telefonjoker einsetzen. Dabei erzählt die Schönheitsklinikmitarbeiterin, dass sie einst einen bekannten Profikicker datete.

Das lässt sich Jauch nicht zweimal sagen. Er will wissen, um wen es sich dabei handelt. Albrecht gibt sich zuerst bedeckt und verrät über ihren Ex: Er spielte in der dritten Liga, erst in Magdeburg und dann in Osnabrück.

Ausserdem habe sie sein Geburtsdatum – 1989 – hinters Ohr tätowieren lassen.

Günther Jauch kennt den Kicker: «Felix Schiller!», kontert er. Die Kandidatin bestätigt Jauchs Verdacht.

Zum Schluss erspielt sich Albrecht 16'000 Euro in der Show. Damit könnte man einige Schönheitsoperationen durchführen lassen, sagt sie.

Jauch meint trocken: «Das mit den Brüsten überlege ich mir!» Der Kommentar sorgt für Lacher beim Studiopublikum. 1:0 für Günther Jauch.

Mehr Videos aus dem Ressort