Guido Maria Kretschmer hat über den Abschied von seinen Eltern gesprochen. Jens Kalaene/dpa

Guido Maria Kretschmer hat ein Jahr voller Verluste hinter sich: Emotional spricht der «Shopping Queen»-Star über den Tod seiner Eltern, seine Trauer und die Kraft, die er aus Erinnerungen schöpft.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Guido Maria Kretschmer spricht über ein besonders schweres Jahr, in dem er seine Eltern und vier Hunde verloren hat, und beschreibt die Trauer als die schwierigste Zeit seines Lebens.

Die Erinnerungen und Werte, die ihm seine Eltern hinterlassen haben, geben ihm Kraft und helfen ihm, trotz der Verluste weiterzumachen.

Er hebt die Liebe, Toleranz und Grosszügigkeit seiner Eltern hervor und beschreibt, wie ihr Erbe ihm auch heute noch in schwierigen Momenten Halt gibt. Mehr anzeigen

Guido Maria Kretschmar hat kein einfaches Jahr hinter sich. Der Mode-Experte bei «Shopping Queen» verlor seine beiden Eltern und vier seiner Hunde 2024.

Im Interview mit RTL spricht er nun über diese herben Verluste, was ihm seine Eltern auf den Weg gegeben haben – und woran er sich am liebsten erinnert.

Der Tod von Erich Kretschmer war zwar keine Überraschung, geschmerzt hat es dennoch. Guido Maria Kretschmer lobt das Verhältnis, das er und seine Eltern pflegten. Doch er beschreibt dieses Jahr als «schwierigste Zeit in seinem Leben».

«Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendetwas mich so schwer getroffen hat. Der Verlust meines Vaters hat mir fast den Verstand geraubt. Als mein Vater dann starb, war da so ein Loch. So eine Leere. Ich hatte immer auf meinen Vater gesetzt und nie damit gerechnet, obwohl ich wusste, dass das irgendwie kommt. Meine Mutter ging dann so schnell hinterher – und ich so einfach beide verlor», erzählt er. Er habe nicht arbeiten, keine Freude empfinden können.

«Sie waren frei, herzlich, liebevoll, grosszügig»

Doch ihm haben die schönen Erinnerungen geholfen, diese Schicksalsschläge zu verarbeiten: «Ich habe gelernt, damit zu leben, weil ich jetzt merke, dass das Rüstzeug, was sie mir mitgegeben haben – auch die letzten Tage, die letzten Sätze, die Worte – dass das bleibt. Das hilft mir heute weiterzugehen», so Kretschmer.

Wie er bei RTL sagt, war seine Familie «sehr körperlich und voller Fantasie». Sein Vater habe ihm nie Türen verschlossen, Geschichten laufen lassen – er habe gewollt, dass aus ihm der Mensch wird, der er hat, war oder sein sollte. Auch bestätigt der Mode-Guru, es habe nie Handgreiflichkeiten gegeben: «Es gab bei uns keine Gewalt, keinen Schlag. Nie in meinem Leben bin ich von meinen Eltern auch nur am Arm gerüttelt worden.» Dabei lobt er auch die grenzenlose Toleranz von Vater und Mutter – «sie waren frei, herzlich, liebevoll und grosszügig». Gerade deshalb denke er heute noch oft, was wohl seine Eltern in gewissen Situationen tun würden – es sei das Gerüst, an welchem er sich «durchs Leben angele».

