Aus und vorbei: Guillaume Hoarau und Manuela Frey haben sich getrennt. imago images/Geisser

Nach fünf gemeinsamen Jahren gehen Manuela Frey und Guillaume Hoarau getrennte Wege. Das Aargauer Model und die Fussball-Legende bestätigen das Liebes-Aus – und nennen die Gründe.

Sven Ziegler

Fünf Jahre lang galten sie als Schweizer Glamour-Paar – nun ist Schluss: Manuela Frey und Guillaume Hoarau haben ihre Beziehung beendet. Das bestätigte das Model gegenüber «Blick».

«Wir haben uns in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Ich finde ihn einen grossartigen Menschen und bin dankbar für die gemeinsame Zeit. Wir haben uns auseinandergelebt», sagte Frey.

Bereits früher hatte sie angedeutet, wie schwierig die Fernbeziehung sei. Während Hoarau als TV-Experte häufig auch in Paris im Einsatz stand, reiste Frey rund um den Globus für Moderationen und Model-Aufträge.

Die Aargauerin will nun ihre Energie auf die gemeinsame Agentur «Just M&R» legen, die sie mit ihrem Manager und engen Freund Ronny Nenniger aufgebaut hat. Zudem plant sie, ab 2026 wieder stärker aus New York zu arbeiten – ihr Arbeitsvisum sei verlängert worden.