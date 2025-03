Alexandra69

Ja, ja der Wohlstand hat so viele unnütze Sachen hervorgebracht. Da der Mensch keine oder nur noch wenige fundamentale Probleme mehr glaubt oder hat, ( Hunger, Dach über dem Kopf, usw.) so sucht er halt andere Ablenkungen. Sendungen von angeblichen Promis, ob auf dem Sessel, im Tschungel, unter Palmen oder anderswo bei sich zuhause. Einfach nur peinlich, wer sich solches ansehen will oder muss, der ......

Vielleicht doch erledigt sich solcher Blödsinn schon bald, hoffe zwar selber auch, dass die Vorhersagen petreff Klima, Kriege usw. nicht so schnell wahrwerden.

Aber halt eben nicht die Vernunft, sondern das Geld regiert die Welt.