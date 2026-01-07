  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mitten in der Scheidung gefeuert Gwyneth Paltrow bekam wegen Trennung von Chris Martin Filmrolle nicht

dpa

7.1.2026 - 23:23

Schauspielerin Gwyneth Paltrow liess sich 2016 von Coldplay-Sänger Chris Martin scheiden.
Schauspielerin Gwyneth Paltrow liess sich 2016 von Coldplay-Sänger Chris Martin scheiden.
dpa

Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow war lange Jahre mit Coldplay-Frontmann Chris Martin verheiratet. Sie ist überzeugt, dass die Scheidung sie einen Job kostete.

DPA

07.01.2026, 23:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gwyneth Paltrow berichtet, sie habe wegen ihrer Scheidung von Chris Martin eine Filmrolle verloren.
  • Die Trennung im Jahr 2016 sorgte für Aufsehen, da das Paar sie als «Conscious Uncoupling» bezeichnete, was in den Medien vielfach verspottet wurde.
  • Paltrow und Martin betonten, trotz Trennung als Familie verbunden zu bleiben.
Mehr anzeigen

Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow («Shakespeare in Love») hat nach eigener Auffassung wegen ihrer Scheidung einen Job nicht bekommen. Sie sollte nach ihrer Trennung von Ex-Mann und Coldplay-Sänger Chris Martin eigentlich einen Film drehen, erzählte die 53-Jährige im Podcast der Schauspielerin Amy Poehler.

In der Presse habe es zu dieser Zeit harsche Berichterstattung gegeben. «Und ich glaube, der Verleih war der Meinung, man könne sich daran die Finger verbrennen», sagte Paltrow weiter. «Das war natürlich grossartig – ich liess mich gerade scheiden, und dann wurde ich auch noch gefeuert», fasst Paltrow ihre Lebenssituation von damals zusammen. Die Scheidung erfolgte 2016. 

«Bewusste Ent-Partnerung»

Paltrows und Martins Trennung hatte damals nicht nur wegen des Aus an sich für Gesprächsstoff gesorgt: Im Stil ihrer stets spirituell angehauchten Beziehung sprachen sie nicht einfach von «Trennung», sondern nannten es «Conscious Uncoupling» (etwa: Bewusste Ent-Partnerung). Die Wortwahl hatte für viel Spott im Internet und in den Medien gesorgt. 

Augen zugehalten. Gwyneth Paltrow: Habe meinen Sohn vor Sexszenen gewarnt

Augen zugehaltenGwyneth Paltrow: Habe meinen Sohn vor Sexszenen gewarnt

Die beiden hatten mitgeteilt, vor allem auch ihren Kindern zuliebe würden sie immer als Familie verbunden bleiben – und unterzeichneten ihre Erklärung mit «In Liebe, Gwyneth und Martin». 

Mit dem Coldplay-Sänger hat Paltrow zwei erwachsene Kinder, Apple und Moses Martin. Zwei Jahre nach der Scheidung, 2018, heiratete die Schauspielerin den Produzenten Brad Falchuk.

Mehr aus dem Ressort

Kino-Highlights 2025: Die Redaktion hat gewählt – Das sind unsere Lieblingsfilme des Jahres

Kino-Highlights 2025: Die Redaktion hat gewählt – Das sind unsere Lieblingsfilme des Jahres

Ein satirischer Actionthriller, ein bewegendes Gefängnisdrama und zwei herzerwärmende Animationsfilme – unsere Filmredaktion präsentiert ihre Lieblingsfilme des Jahres.

30.12.2025

Meistgelesen

Brandverletzter Martin Achermann: «Lebensziele verschwinden nicht»
Zahl der Brandverletzten in Schweizer Spitälern sinkt +++ Italien trauert um Todesopfer
Kristoffersen redet sich trotz Super-Lauf bei SRF-Interview in Rage
Rätsel um Todesopfer: «Sein Körper wies keine Brandspuren auf»
USA steigen aus Dutzenden internationalen Organisationen aus +++ Trump will Militärausgaben massiv erhöhen

Mehr aus dem Ressort

Diplomatie. Experte: Weltordnung mit fünf Mächten könnte stabil sein

DiplomatieExperte: Weltordnung mit fünf Mächten könnte stabil sein

Waffenexporte. Allianz sammelt Unterschriften gegen gelockerte Waffenexportregeln

WaffenexporteAllianz sammelt Unterschriften gegen gelockerte Waffenexportregeln

Brand. EDA versendet Einladungen an 35 Länder für Gedenkzeremonie

BrandEDA versendet Einladungen an 35 Länder für Gedenkzeremonie