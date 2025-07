Andy Byron und seine HR-Chefin werden kalt erwischt. Screenshot

Nach dem Kuss-Cam-Skandal versucht das Unternehmen Astronomer mithilfe von Gwyneth Paltrow sein Image zu retten. Die Schauspielerin und als Ex-Frau von Coldplay-Sänger Chris Martin tritt in einem Werbeclip auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das US-Tech-Unternehmen Astronomer geriet unerwartet in die Öffentlichkeit, nachdem ein virales Video den damaligen CEO und die HR-Chefin gemeinsam bei einem Coldplay-Konzert zeigte.

Als Reaktion auf die PR-Krise engagierte Astronomer Schauspielerin Gwyneth Paltrow für ein ironisch inszeniertes Werbevideo, in dem sie als «vorübergehende Sprecherin» auftritt, jedoch keine der kritischen Fragen direkt beantwortet.

Das Video kommt bei vielen gut an – in den sozialen Medien wird es als cleverer PR-Schachzug gelobt. Mehr anzeigen

Die Aufmerksamkeit kam für das Unternehmen Astronomer aus den USA plötzlich: Als der damalige CEO und die HR-Chefin gemeinsam an einem Coldplay-Konzert gesichtet wurden und ein Video davon viral ging, landete die Tech-Firma im Rampenlicht.

Um den PR-Schaden zu begrenzen, hat Astronomer nun prominente Unterstützung engagiert: Gwyneth Paltrow (52). Die Schauspielerin, die einst mit Coldplay-Sänger Chris Martin (48) verheiratet war, tritt in einem neuen Werbevideo des Unternehmens auf. In dem einminütigen Clip, der den Titel «Danke für Ihr Interesse an Astronomer» trägt, fungiert sie als «vorübergehende Sprecherin» und soll Fragen der Öffentlichkeit beantworten.

Doch anstatt auf die eingeblendeten Fragen wie «Wie geht es eurem Social-Media-Team?» einzugehen, spricht Paltrow am Thema vorbei und betont die Vorzüge des Unternehmens. Astronomer werde sich nun wieder auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, um den Kunden «bahnbrechende Ergebnisse zu liefern».

Video kommt in sozialen Medien gut an

Ob das ironisch gemeinte Video die PR-Krise entschärfen kann, bleibt abzuwarten. Den Kommentaren auf Youtube zufolge, scheint es bei den Leuten aber anzukommen. «Es gibt keine ‹schlechte Publicity› – ein brillanter Schachzug!», schreibt jemand. Und jemand anderes: «Das ist so clever. Wirklich beeindruckend, dass das Marketing- und PR-Team das unter Druck und in so kurzer Zeit geschafft hat. Ihr könnt alle stolz sein.»

Nach dem Kuss-Cam-Skandal folgten die Konsequenzen: CEO Andy Byron wurde zunächst beurlaubt und trat später zurück. Auch Kristin Cabot hat das Unternehmen inzwischen verlassen.