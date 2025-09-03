  1. Privatkunden
«Unser kleines Wunder» Anne Menden verkündet Schwangerschaft – Fans drehen durch

Lea Oetiker

3.9.2025

Anne Menden erwartet ein Kind. (Archivbild)
Anne Menden erwartet ein Kind. (Archivbild)
Christoph Soeder/dpa

GZSZ-Star Anne Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek erwarten ihr erstes Kind. Die Nachricht verkündete die Schauspielerin auf Instagram.

Lea Oetiker

03.09.2025, 13:20

03.09.2025, 13:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GZSZ-Schauspielerin Anne Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek erwarten ihr erstes Kind.
  • Die Nachricht löste zahlreiche Glückwünsche von GZSZ-Kolleginnen, Kollegen und Fans aus.
  • Ab Herbst geht die Schauspielerin in Babypause, will aber nach einigen Monaten wieder zu den Dreharbeiten zurückkehren.
Mehr anzeigen

Gute Nachrichten aus der Welt der Daily Soaps: Schauspielerin Anne Menden, bekannt aus der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ), und ihr Verlobter, Reality-TV-Teilnehmer Gustav Masurek, erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Auf Instagram teilte Masurek die Neuigkeit und sprach von einem «Wunder», das das Leben der beiden für immer verändern werde.

Auch Menden selbst bestätigte die Schwangerschaft. «Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten», sagte die Schauspielerin zu RTL.

Die Ankündigung löste in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen aus. Innerhalb weniger Stunden sammelte der Post zehntausende Likes und Kommentare. Unter den Gratulantinnen und Gratulanten waren viele Kolleginnen und Kollegen aus dem GZSZ-Ensemble.

Viele Gratulationen von GZSZ-Kolleg*innen

Schauspielerin Maria Wedig bezeichnete die Neuigkeiten als «wunderschön», während Lars Pape und Olivia Marei ihre Freude ebenfalls öffentlich machten. Auch Nina Ensmann gratulierte und zeigte sich überzeugt, dass Menden eine grossartige Mutter wird.

Neben grosser Begeisterung äusserten viele Fans auch Wehmut. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer betonten, dass sie Menden alias «Emily» in der Serie vermissen werden. «Herzlichen Glückwunsch, aber ich werde dich bei GZSZ vermissen», schrieb eine Followerin.

Die Schauspielerin nahm ihren Fans die Sorge jedoch direkt: Ab Herbst werde sie zwar eine Babypause einlegen, aber nach einigen Monaten wieder zu den Dreharbeiten zurückkehren, erklärte Menden. Während dieser Zeit wolle Masurek die Rolle des Vollzeitvaters übernehmen.

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

Seit über zehn Jahren verfolgt Andrea Isenschmid in Los Angeles ihren Traum von der Schauspielerei – und hat sich dabei ein vielseitiges kreatives Leben aufgebaut.

26.08.2025

