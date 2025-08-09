  1. Privatkunden
Haarlos und Glubschaugen Das ist Petunia – der «hässlichste Hund der Welt»

dpa

9.8.2025 - 09:53

Haarlose Petunia ist «hässlichster Hund der Welt» - Gallery
Haarlose Petunia ist «hässlichster Hund der Welt» - Gallery. Hässlicher geht's nicht, befanden die Juroren – und kürten Petunia zur Siegerin.

Hässlicher geht's nicht, befanden die Juroren – und kürten Petunia zur Siegerin.

Bild: dpa

Haarlose Petunia ist «hässlichster Hund der Welt» - Gallery. Petunias Besitzerin durfte sich über ein Preisgeld von 5000 Dollar freuen.

Petunias Besitzerin durfte sich über ein Preisgeld von 5000 Dollar freuen.

Bild: dpa

Haarlose Petunia ist «hässlichster Hund der Welt» - Gallery. Der kuriose Wettbewerb wird seit knapp 50 Jahren in Kalifornien ausgetragen.

Der kuriose Wettbewerb wird seit knapp 50 Jahren in Kalifornien ausgetragen.

Bild: dpa

Haarlose Petunia ist «hässlichster Hund der Welt» - Gallery. Eine schief heraushängende Zunge hat die Chancen von Mops Jinny Lu wohl verbessert.

Eine schief heraushängende Zunge hat die Chancen von Mops Jinny Lu wohl verbessert.

Bild: dpa

Haarlose Petunia ist «hässlichster Hund der Welt» - Gallery. Poppy hatte statt Kuschelfell viel nackte Haut zu bieten.

Poppy hatte statt Kuschelfell viel nackte Haut zu bieten.

Bild: dpa

Bei diesem Wettbewerb sind Underdogs die Sieger: In Kalifornien ist wieder der Titel «World's Ugliest Dog» vergeben worden. Ein Mischling stach die vierbeinige Konkurrenz locker aus.

DPA

09.08.2025, 09:53

09.08.2025, 09:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bulldoggen-Mischling Petunia gewann in Santa Rosa (Kalifornien) den Titel «World’s Ugliest Dog».
  • Besitzerin Shannon Nyman erhielt ein Preisgeld von 5000 Dollar.
  • Der Wettbewerb soll auf die Schönheit und Liebenswürdigkeit von Tierheimhunden aufmerksam machen und wird seit den 1970ern jährlich ausgetragen.
Mehr anzeigen

Kurze Stummelbeinchen, Glubschaugen und ein faltiges Gesicht: Diese wenig schmeichelhaften Attribute haben Petunia zum Sieg verholfen. Der Bulldoggen-Mischling wurde in Nordkalifornien zum «World's Ugliest Dog», also zum hässlichsten Hund der Welt gekürt.

Der zwei Jahre alte Vierbeiner gewann den schon seit den 70er Jahren ausgetragenen Traditionswettbewerb am Freitagabend (Ortszeit) in Santa Rosa. Besitzerin Shannon Nyman aus dem US-Bundesstaat Oregon nahm strahlend ein Preisgeld von 5000 Dollar (etwa 4040 Franken) entgegen. 

Jinny Lu, ein fünfjähriger Mops mit schief heraushängender Zunge, belegte den zweiten Platz. Er hatte schon 2023 an dem Wettbewerb teilgenommen, ging damals aber leer aus. Besitzerin Michelle Grady konnte sich nun immerhin über ein Preisgeld von 3000 Dollar freuen. 

Poppy, ein 7-jähriger Chinesischer Schopfhund mit viel nackter Haut und wenigen weissen Haarbüscheln, landete auf dem dritten Rang. Sein Auftritt wurde mit 2000 Dollar belohnt.

Um einen Platz auf dem Treppchen zu sichern, mussten sich die Vierbeiner auf einer Bühne vor klatschenden Zuschauern präsentieren. Eine Gruppe von Juroren stimmte dann ab, wobei Aussehen, Persönlichkeit und die Reaktion des Publikums in ihre Entscheidung einflossen.

Siegerauftritt in der Morning-Show

Auf Petunia kommt jetzt noch ein weiterer Auftritt zu. Neben der Siegerprämie wird Hund und Frauchen auch ein Flug nach New York spendiert, wo der Champion am Montag in der Morning-Show des Senders NBC präsentiert wird. 

Im vorigen Jahr kam diese Ehre einem Pekinesen namens Wild Thang zu. Der damals Achtjährige punktete mit Sturmfrisur und seitlich heraushängender Zunge. Nach Angaben seiner Halterin hatte er sich als Welpe mit dem Staupe-Virus infiziert und körperliche Deformationen zurückbehalten. 

Man wolle sich bei dem Wettbewerb nicht über die «hässlichen» Hunde lustig machen, sondern vielmehr ihre liebenswerten und schönen Seiten herausstellen, erklärten die Organisatoren. Viele der Teilnehmer stammen aus Tierheimen. Mit der Aktion wird auch dazu aufgerufen, ausgesetzten Tieren ein neues Zuhause zu geben.

