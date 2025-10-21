Die italienisch-schweizerische Moderatorin Michelle Hunziker könnte bereits wieder Single sein . Archivbild: KEYSTONE

Michelle Hunziker ist möglicherweise schon wieder Single: Gerüchten zufolge haben sich die Moderatorin und Nino Tronchetti Provera getrennt.

Alessia Moneghini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker und Nino Tronchetti Provera haben sich Berichten zufolge bereits wieder getrennt.

Die Beziehung zwischen den beiden, die vor etwas mehr als einem Jahr begann, schien gefestigt zu sein: Es gab sogar Gerüchte, dass sie zusammenziehen wollten.

«Ich stehe am Anfang einer Beziehung und lebe sie ganz natürlich»: Vor nicht einmal einem Monat hatte die Moderatorin im Fernsehen erklärt, sie sei glücklich. Mehr anzeigen

Gerüchte um Liebes-Aus bei Michelle Hunziker: Laut «Dagospia» soll sich die Moderatorin von Nino Tronchetti Provera getrennt haben. Das Magazin «Chi» berichtet, die Nachricht habe bei vielen für Überraschung gesorgt.

Das Paar lernte sich vor gut einem Jahr kennen und machte seine Beziehung im Juni öffentlich – bei einem gemeinsamen Auftritt am Konzert von Vasco Rossi im römischen Stadio Olimpico.

Die beiden wirkten unzertrennlich, teilten gemeinsame Ferienschnappschüsse. Bald machten Gerüchte über ein mögliches Zusammenleben die Runde – doch inzwischen ist es still um ihre Liebe geworden.

Michelle Hunziker: «Ich bin glücklich»

Vor etwas mehr als einem Monat hatte die Moderatorin in einem Interview mit «Verissimo» über die Beziehung gesprochen: «Ich bin glücklich. Ich stehe am Anfang einer Beziehung und lebe sie ganz natürlich, mal sehen, wie es weitergeht.»

Dennoch hatte die italienisch-schweizerische Entertainerin den Wunsch geäussert, sich diskret abseits des Rampenlichts zu bewegen: «Es ist schön, wenn man älter wird, seine Beziehung so gut wie möglich zu schützen, auch weil man sehen muss, ob viele Dinge zusammenpassen, ob es funktioniert. Hoffen wir es.»

Das italienische Magazin berichtete damals, dass die beiden sogar planen, ein 700 Quadratmeter grosses Haus im Zentrum von Mailand zu renovieren, in dem sie ein neues gemeinsames Leben beginnen wollen.

Weder die Moderatorin noch der Unternehmer gaben offiziell einen Kommentar zur Causa ab.

