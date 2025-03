Adrien Brody wurde am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal als bester Hauptdarsteller mit einem Oscar ausgezeichnet. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Adrien Brody gewann den Oscar als bester Hauptdarsteller. Auf der Bühne dankte er seiner Partnerin – Georgina Chapman ist die Ex-Frau von Harvey Weinstein. Der gefallene Filmproduzent reagiert nun aus dem Gefängnis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem Adrien Brody den Oscar als bester Hauptdarsteller entgegengenommen hatte, dankte er seiner Partnerin Georgina Chapman.

Was vielen während der Verleihung wahrscheinlich nicht bewusst war: Die von Brody erwähnten Kinder stammen aus Chapmans Ehe mit dem im Gefängnis sitzenden Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein.

Der verurteilte Sexualverbrecher Weinstein gilt als Unperson der Filmszene, doch jetzt hat sich der 72-Jährige aus dem Gefängnis zu Wort gemeldet. Mehr anzeigen

«Ich weiss, es war eine Achterbahnfahrt. Aber danke, dass ihr mich in euer Leben aufgenommen habt.» In seiner Oscar-Dankesrede am vergangenen Wochenende dankte Adrien Brody seiner Partnerin Georgina Chapman und deren zwei Kinder (11 und 14 Jahre alt).

Georgina Chapman trennte sich 2017 von Weinstein, nachdem die Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung, sexueller Nötigung und Vergewaltigung öffentlich wurden. Kurze Zeit später wurde die Ehe geschieden.

Harvey Weinstein meldet sich aus dem Gefängnis

Harvey Weinstein gilt als Unperson der Filmszene. Doch nach Brodys Rede hat sich der 72-Jährige wieder einmal aus dem Gefängnis zu Wort gemeldet.

Über das US-amerikanische Magazin «People» liess sein Sprecher verlauten: «Harvey freut sich für Georgina und ist dankbar, dass seine Kinder geliebt und umsorgt werden, so wie sie es verdienen.»

Georgina Chapman trennte sich 2017 von Harvey Weinstein, nachdem die Anschuldigungen gegen ihn wegen sexueller Belästigung, sexueller Nötigung und Vergewaltigung öffentlich wurden. Bild: imago images/UPI Photo

Der ehemalige Filmmogul war 2020 in New York wegen Sexualdelikten zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht hob 2024 das Urteil auf, der Prozess soll neu aufgerollt werden. In Los Angeles wurde Harvey Weinstein für ähnliche Taten verurteilt, deshalb sitzt er weiter hinter Gitter.

Adrien Brody wurde bei den 97. Academy Awards mit dem Oscar für seine Rolle als jüdischer Architekt in dem Drama «Der Brutalist» von Brady Corbet ausgezeichnet.

Chapman und Brody hatten sich vor vier Jahren zum ersten Mal öffentlich beim «Tribeca Film Festival» in New York zusammen gezeigt. Sie sollen aber schon etwas länger ein Paar sein.

