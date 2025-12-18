  1. Privatkunden
«Vom D-Zug überfahren» «Bares für Rares»-Händler zahlt vierstellige Summe – und will Sammlerstück zerstören

Andreas Fischer

18.12.2025

Bieterstreit um ein Sammlerstück: Annika Rassbach (links) griff eine legendäre Szene aus dem Loriot-Klassiker «Pappa ante Portas» von 1991 auf.
Bieterstreit um ein Sammlerstück: Annika Rassbach (links) griff eine legendäre Szene aus dem Loriot-Klassiker «Pappa ante Portas» von 1991 auf.
ZDF

Ein ganz besonderes T-Shirt entzückt in der Mittwochsfolge von «Bares für Rares» (ZDF) nicht nur Horst Lichter. Auch im Händlerraum ist man von dem Sammlerstück überaus angetan –   und will es zerschneiden.

Teleschau

18.12.2025, 14:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» sorgte ein 34 Jahre altes Loriot-T-Shirt mit Autogrammen von Loriot, Evelyn Hamann und Otto Waalkes für Begeisterung.
  • Das Shirt stammt vom Bergfest der Dreharbeiten des Kultfilms «Pappa ante Portas» (1991) und gehörte dem Vater des Verkäufers, der dafür nur etwa 90 Franken verlangte.
  • Händler Wolfgang Pauritsch zahlte schliesslich 1300 Franken für das seltene Sammlerstück und erwog, es zu zerschneiden.
Mehr anzeigen

Horst Lichter stellte in der Kultsendung «Bares für Rares» im ZDF einmal mehr sein komödiantisches Talent unter Beweis. In der Mittwochssendung der Trödelshow lieferte er passend zu einem Loriot-Objekt einen spontanen Sketch ab. Für noch mehr Aufsehen sorgten aber das Objekt selbst.

Annika Rassbach reagierte überrascht, als Lichter plötzlich an den Tresen trat. «Was machst du denn hier?», fragte sie gespielt entsetzt. Lichter konterte trocken: «Ich wohne hier.» Die Expertin setzte nach: «Aber doch nicht jetzt, um diese Zeit» – und griff damit eine legendäre Szene aus dem Loriot-Klassiker «Pappa ante Portas» von 1991 auf.

«EIn blöder Witz». Horst Lichter sorgt für Eklat – und entschuldigt sich sofort

«EIn blöder Witz»Horst Lichter sorgt für Eklat – und entschuldigt sich sofort

«Das ist einer der grossartigsten Filme, die ich je von Loriot gesehen habe», schwärmte Horst Lichter mit Blick auf das passende T-Shirt zum Film auf dem Pult. Zustimmung kam sofort von Annika Rassbach, in deren Augen jeder einzelne Sketch im Film ein Treffer sei.

Moe aus Berlin hatte das T-Shirt 34 Jahre lang im Schrank aufbewahrt. Das besondere Stück gehörte ursprünglich seinem Vater, der es beim Bergfest der Dreharbeiten zu «Pappa ante Portas» (1991) geschenkt bekam. Wie Moe erzählte, spielte sein Vater damals Akkordeon auf dem Fest – auch den von Loriot gewünschten «Schneewalzer».

Als Dankeschön bekam Moes Vater das T-Shirt geschenkt – inklusive der Autogramme von Evelyn Hamann und Loriot. Doch damit nicht genug: Auch Otto Waalkes war damals Gast auf dem Fest und verewigte sich kurzerhand mit seinem legendären Ottifanten. «Wie, Otto?», staunte Lichter – denn die Unterschrift versteckte sich auf der Shirt-Rückseite.

«Das ist einer der grossartigsten Filme, die ich je von Loriot gesehen habe», schwärmte Horst Lichter, als er das T-Shirt zum Film «Pappa Ante Portas» sah.
«Das ist einer der grossartigsten Filme, die ich je von Loriot gesehen habe», schwärmte Horst Lichter, als er das T-Shirt zum Film «Pappa Ante Portas» sah.
ZDF

Verkäufer will das T-Shirt weit unter Wert verkaufen

Annika Rassbach wusste noch mehr: Otto Waalkes und Loriot waren befreundet und arbeiteten damals sogar mit demselben Produzenten zusammen. Passend dazu zierte das Baumwoll-Shirt ein Elefant – allerdings kein Ottifant. Das Motiv stammte indessen vom Buchcover «Umgang mit Tieren», das Loriot bereits 1962 veröffentlicht hatte.

Für das besondere Erinnerungsstück wünschte sich der Verkäufer 100 Euro (90 Franken). Rassbach zufolge konnte er für das seltene T-Shirt mit 200 bis 250 Euro (180 bis 230 Franken) rechnen – obwohl der wahre Wert kaum in Zahlen zu fassen sei: «Mit den Unterschriften und der Geschichte dahinter ist der ideelle Wert viel, viel höher.»

Umstrittene Auktion von Werbegeschenk. Ricardo-Anbieter will 2000 Franken für Aromat-Kappe

Umstrittene Auktion von WerbegeschenkRicardo-Anbieter will 2000 Franken für Aromat-Kappe

Im Händlerraum sorgte das Shirt sofort für Begeisterung – und das schon, bevor jemand die Überraschung auf der Rückseite erspähte. Als Moe die Geschichte vom Bergfest erzählte und Otto Waalkes als prominenten Gast ins Spiel brachte, wurden die Augen der Händler schlagartig gross. «Ich flippe aus – Otto?», rief Liza Kielon.

«Das mischt die Karten noch mal komplett neu», kommentierte die Händlerin die überraschende Signatur. Dem stimmte Wolfgang Pauritsch sofort zu: «Otto Waalkes ist mittlerweile auch ein begnadeter Maler sowie Zeichner und sehr erfolgreich». Um das volle Potenzial des Shirts zu zeigen, dachte Pauritsch darüber nach, den Ottifanten auszuschneiden.

«Wie, Otto?», staunte Horst Lichter beim Anblick des Ottifanten auf der Rückseite des T-Shirts.
«Wie, Otto?», staunte Horst Lichter beim Anblick des Ottifanten auf der Rückseite des T-Shirts.
ZDF

«Wolfgang darf es auf keinen Fall bekommen»

Nicht nur Kollegin Susanne Steiger war sichtlich entsetzt bei dem Gedanken. Auch Liza Kielon konnte kaum fassen, dass jemand das Shirt zerstören wollen würde. Ihr Plan: das Hemd vorne und hinten in Glas präsentieren, damit das Werk von allen Seiten sichtbar bleibe. «Nein, nein, nein», schrie auch Benjamin Leo Leo: «Wolfgang darf es auf keinen Fall bekommen!»

«Bares für Rares». Diese Promis versilbern ihre Schätze bei Horst Lichter

«Bares für Rares»Diese Promis versilbern ihre Schätze bei Horst Lichter

Doch Pauritsch wollte das Shirt um jeden Preis und lieferte sich ein hitziges Duell mit Kielon. Erst bei 1400 Euro (1300 Franken) gab die Händlerin nach – und Pauritsch sicherte sich das Sammlerstück. Benjamin Leo Leo fühlte sich nach dem Bieter-Krimi wie von einem «D-Zug überfahren» – und hoffte weiter, dass Pauritsch das Shirt nicht zerstören würde ...

Der Bachelor: Sind Cati und Danilo noch ein Paar

Der Bachelor: Sind Cati und Danilo noch ein Paar

Nach der stürmischen «Bachelor»-Finalshow hat blue News Danilo und Cati zum Liebesinterview getroffen. Wurde aus dem TV-Geflirte mehr – und sind sie noch zusammen?

16.12.2025

Lukrativer Flohmarkt-Kauf. 8-Franken-Ring entpuppt sich bei «Bares für Rares» als Glückstreffer

Lukrativer Flohmarkt-Kauf8-Franken-Ring entpuppt sich bei «Bares für Rares» als Glückstreffer

«Es nervt». «Bares für Rares»-Chaos verärgert immer mehr Fans

«Es nervt»«Bares für Rares»-Chaos verärgert immer mehr Fans

Walter «Waldi» Lehnertz. Kult-Händler verrät, warum er bei «Bares für Rares» immer links aussen sitzt

Walter «Waldi» LehnertzKult-Händler verrät, warum er bei «Bares für Rares» immer links aussen sitzt

