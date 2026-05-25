CANNES FILM FESTIVAL Highlights Das Justizdrama «Fjord» mit Sebastian Stan und Renate Reinsve gewinnt die Goldene Palme. Bild: © cineworx Tilda Swinton übergibt dem rumänischen Regisseur Christian Mungiu den Hauptpreis. Bild: © Stéphane Cardinale – Getty Images Der zweithöchste Preis, der "Grosse Preis der Jury", geht an das Crime-Drama «Minotaur». Bild: © cineworx Das Nachkriegsdrama «Fatherland» mit Sandra Hüller wurde für die Beste Regie ausgezeichnet. Bild: © Pathé Films CANNES FILM FESTIVAL Highlights Das Justizdrama «Fjord» mit Sebastian Stan und Renate Reinsve gewinnt die Goldene Palme. Bild: © cineworx Tilda Swinton übergibt dem rumänischen Regisseur Christian Mungiu den Hauptpreis. Bild: © Stéphane Cardinale – Getty Images Der zweithöchste Preis, der "Grosse Preis der Jury", geht an das Crime-Drama «Minotaur». Bild: © cineworx Das Nachkriegsdrama «Fatherland» mit Sandra Hüller wurde für die Beste Regie ausgezeichnet. Bild: © Pathé Films

Das 79. Cannes Film Festival ist Geschichte. Die Goldene Palme geht an das Justizdrama «Fjord». blue News stellt drei ausgewählte Highlights vor, die es sich unbedingt zu sehen lohnt.

Von Gianluca Izzo aus Cannes Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christian Mungius «Fjord» mit Sebastian Stan und Renate Reinsve gewinnt am Cannes Film Festival die Goldene Palme.

Das moralisch verzwickte Justizdrama handelt von einer streng religiösen Familie, der häusliche Gewalt vorgeworfen wird.

Zwei weitere Highlights des diesjährigen Festivals sind das in Russland spielende Crime-Drama «Minotaur» und das Nachkriegsdrama «Fatherland» mit Sandra Hüller. Mehr anzeigen

Eigentlich wollte er die Goldene Palme keinem der Filme im Wettbewerb übergeben, weil er sie selbst noch nie gewonnen hat, scherzte Park Chan-wook, Präsident der diesjährigen Jury am Cannes Film Festival. Aber er hatte «No Other Choice» – eine Referenz an den Titel seines clever inszenierten letzten Filmes.

Der Hauptpreis geht verdient an das Justizdrama «Fjord» von Christian Mungiu. Der rumänische Regisseur gewinnt die Goldene Palme bereits zum zweiten Mal. Im Jahr 2007 gelang ihm dies mit dem aufwühlenden Drama «4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage».

Wie blue News zu Beginn des Festivals berichtete, waren in der 79. Ausgabe des Festivals keine Studiofilme aus Hollywood präsent. Aber mit «Paper Tiger» von US-Regisseur James Gray und «Her Private Hell» des dänischen Filmemachers Nicholas Winding Refn («Drive») feierten grössere Independent-Produktionen ihre Weltpremieren und brachten Glamour an die Croisette. Zudem wurde mit der teuersten südkoreanischen Produktion «Hope» ein echtes Action-Feuerwerk gezeigt.

blue News stellt euch drei weitere Filme aus dem diesjährigen Line-up vor, die besonders sehenswert sind, für viel Aufsehen sorgten und auch bei der nächsten Oscar-Verleihung eine Rolle spielen dürften.

Palmen-Gewinner «Fjord» mit Sebastian Stan

Im Justizdrama «Fjord» von Christian Mungiu spielt Sebastian Stan – bekannt als Winter-Soldier-Darsteller in den Marvel-Filmen – den rumänischen Software-Entwickler Mihai. Mit seiner norwegischen Frau Lisbet (Renate Reinsve) ist er soeben in ihr abgelegenes Heimatdorf, in der Nähe eines Fjordes, gezogen. Sie haben fünf gemeinsame Kinder und als fundamentale Christen erziehen sie diese streng religiös.

Als eine ihrer Töchter im Turnunterricht der Schule auffällige blaue Flecken am Nacken aufweist, schöpft die Lehrerschaft den Verdacht auf häusliche Gewalt und es schaltet sich umgehend die Kinderschutzbehörde ein. Die Kinder werden den Eltern vorübergehend weggenommen und es beginnt ein komplizierter gerichtlicher Prozess.

«Fjord» ist von wahren Ereignissen inspiriert und aus moralischer Sicht erzählt der Film eine hochspannende Geschichte. In dem verzwickten Justizdrama kommt es zum Konflikt zwischen traditionellen religiösen Werten und fortschrittlichem Gedankengut, wobei Politik und Recht nicht richtig damit umzugehen wissen. Die religiöse Erziehung der Eltern ist zwar höchst fragwürdig, aber ihr Umgang mit den Kindern wirkt dennoch liebevoll. Auf der anderen Seite ist das Handeln der Behörden rigoros und voreilig, obwohl die Absichten natürlich gut sind.

Mungiu stellt Religion, Politik und Gesetzgebung in Frage. Sein Film ist ein starker Appell an Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft.

Die Erzählweise ist ruhig und nüchtern, gewinnt aber im Verlauf ein hohes Mass an emotionaler Intensität, und die kühle, abgelegene Gegend bildet das perfekte Setting für die Story. Stan ist kaum wiederzuerkennen mit kurzgeschorenen Haaren und spielt grandios, mit bestimmter Art und aufgesetztem Akzent im Englisch.

«Fatherland» mit Sandra Hüller

Das Nachkriegsdrama «Fatherland» vom Oscar-prämierten polnischen Regisseur Pawel Pawlikowski («Cold War») handelt von Literaturnobelpreisträger Thomas Manns (Hanns Zischler) Rückkehr aus den USA nach Deutschland, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Begleitet wird er von seiner Tochter Erika (Sandra Hüller), die als Schauspielerin, Kabarettistin, Autorin und gar als Rennfahrerin tätig ist.

Während sich das Land 1949 mitten im Umbruch befindet, haben sowohl der Westen als auch der Osten grosses Interesse daran, Thomas Mann zu ihren Gunsten zu gewinnen und seinen Namen für politische Zwecke zu nutzen. Thomas zeigt sich ob dieser Umstände geehrt und nicht abgeneigt, aber Erika scheut nicht davor zurück, ihm gegenüber ihre Zweifel zu äussern.

«Fatherland» spielt in einer wahnsinnig komplizierten, aber auch sehr spannenden Zeit. Die DDR und die BRD sind gerade dabei, sich zu formieren. Und als hätte das Land nichts aus der Misere des Krieges gelernt, versucht die Politik bereits wieder, sich mit Propagandamitteln zu rüsten.

Kunst wird zum Zweck der Politik genutzt, kontrolliert oder gar «missbraucht» – ein verwerflicher Umstand, der in gewisser Form noch auf die heutige Zeit zutrifft.

Mit Sandra Hüller, einer der aktuell gefragtesten Schauspielerinnen, und Hanns Zischler, der bereits seit den 1970er-Jahren mit allen grossen Autorenfilmern gearbeitet hat, ist der Film hochkarätig besetzt. Die sehr vertraute, aber auch schonungslos ehrliche Umgangsart bringen die beiden stark zum Ausdruck.

Visuell ist «Fatherland» ein elegantes, edles Kunstwerk. Die wunderschönen, kraftvollen Schwarzweissbilder und das verblüffend real wirkende Setting mit dem prunkvollem Dekor in den Säälen, den klassischen Autos der 1940-Jahre oder den musikalischen Darbietungen fangen die Zeit grossartig ein.

«Minotaur» von Andrey Zvyagintsev

Der in Frankreich lebende russische Filmemacher Andrey Zvyagintsev («Loveless», «Leviathan») ist bekannt für seine gesellschaftskritischen und politischen Dramen. Er scheut nicht davor zurück, politische Missstände wie Korruption und Machtmissbrauch in seinem Heimatland Russland zu thematisieren. So auch in seinem starken neuen Film «Minotaur».

In dem erschütternden Crime-Drama wird der wohlhabende und angesehene Unternehmensleiter Gleb (Dmitriy Mazurov) vom Staat dazu aufgefordert, eine Liste mit 14 Männern für den Kriegseinsatz einzureichen. Mental setzt in dies enorm unter Druck. Wie soll er entscheiden, welche Mitarbeiter seiner Firma es trifft? Gleichzeitig distanziert sich seine Ehefrau Galina (Iris Lebedeva) immer mehr von ihm. Ein Akt von Gewalt droht, sein gesittetes, luxuriöses Leben komplett auseinanderfallen zu lassen.

«Minotaur» ist nervenaufreibend, enthüllend und super spannend. Mit dem Thema der heimlichen, hinterhältigen Kriegsrekrutierung übt Zvyagintsev auf mutige Weise gleichzeitig Kritik am Ukrainekrieg und an der dreisten Vorgehensweise der Politik. Wie systematisch die Korruption im gesamten staatlichen Apparat verankert ist, zeigen noch weitere Beispiele im Film.

Die schauspielerischen Leistungen sind allesamt fantastisch und verleihen der Geschichte die nötige emotionale Intensität. Je länger der Film dauert, desto beunruhigender und unangenehmer fühlt es sich an, der Hauptfigur Gleb zu folgen. Auch die detailgetreue Bildsprache ist äusserst clever und die Kameraführung trägt mit ihren Bewegungen massgeblich zum Spannungsaufbau bei.

Die Schweizer Kinostarts zu den drei Highlights sind aktuell noch nicht festgelegt, werden aber demnächst bekanntgegeben.

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