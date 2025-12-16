  1. Privatkunden
Eingriff findet im Januar statt Haftbefehl lässt sich Nase rekonstruieren

Lea Oetiker

16.12.2025

Nina Anhan mit Aykut Anhan, auch bekannt als Haftbefehl.
Nina Anhan mit Aykut Anhan, auch bekannt als Haftbefehl.
IMAGO/BREUEL-BILD

Rapper Haftbefehl sorgt mit seinem neuen Look für Gesprächsstoff: Seit Wochen zeigt er sich bei Auftritten nur noch mit Sturmhaube. Der Grund ist eine schwere Schädigung seiner Nase durch jahrelangen Drogenkonsum – im Januar soll eine Operation folgen.

Lea Oetiker

16.12.2025, 21:58

16.12.2025, 22:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rapper Haftbefehl trägt derzeit bei Auftritten eine Sturmhaube, weil seine Nasenscheidewand durch langjährigen Kokainkonsum beschädigt ist.
  • Im Januar steht eine mehrstündige Operation an, bei der seine Nase rekonstruiert werden soll.
  • Seine Frau Nina berichtet, er fühle sich mit der Maske wohler und hoffe, dauerhaft von Drogen loszukommen.
Mehr anzeigen

Seit Wochen sorgt Rapper Haftbefehl (39) bei öffentlichen Auftritten für Rätselraten: Der Musiker erscheint stets mit Sturmhaube oder Schal vor dem Gesicht. Der Grund, wie nun seine Ehefrau Nina Anhan gegenüber «Bild» verriet, ist medizinischer Natur.

Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan, leidet unter den Folgen jahrelangen Drogenkonsums – seine Nasenscheidewand ist durch den exzessiven Gebrauch von Kokain eingestürzt.

Eine Operation sei bereits geplant. «Aykut will sich bald die Nase operieren lassen. Das ist schon lange geplant», sagte Nina Anhan. «Bis dahin trägt er den Schal, weil er sich damit wohler fühlt. Er hat einfach keine Lust, dass alle auf seine Nase starren.»

«Ich bin clean». Rapper Haftbefehl gibt erstes Konzert seit Hype-Doku

«Ich bin clean»Rapper Haftbefehl gibt erstes Konzert seit Hype-Doku

Demnach soll der Eingriff im Januar stattfinden. Rund vier Stunden werde die Operation dauern, bei der Knorpel und Knochen rekonstruiert werden. «Die Nasenscheidewand wird neu aufgebaut. Ich werde an seiner Seite sein», so die Ehefrau des Rappers.

Der 39-Jährige war zuletzt in der Netflix-Dokumentation «Babo – Die Haftbefehl-Story» zu sehen – dort fielen Fans seine veränderten Gesichtszüge sofort auf. In sozialen Medien wurde seitdem heftig über sein Aussehen spekuliert.

Ist Haftbefehl drogenfrei?

Im Alltag verzichtet Haftbefehl laut seiner Frau jedoch auf die Sturmhaube. Selbst beim Spaziergang mit dem kleinen braunen Toypudel der Familie zeige er sich unbedeckt. «Zwei Meter Mann mit Mini-Hund – das macht so viel mit mir. Wenn ich die beiden sehe, weiss ich: Genau deswegen liebe ich meinen Aykut», so Nina Anhan.

Ob Haftbefehl derzeit drogenfrei ist, bleibt unklar. «Ich hoffe es. Ich wünsche es mir von Herzen. Aber man weiss es nie zu hundert Prozent», meint sie. «Ich glaube aber, dass er es ernst meint.»

