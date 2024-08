Im Sommer 2023 wurden eigentlich alle Scheidungsfragen geklärt, doch Halle Berry (58) und ihr Ex-Mann Olivier Martinez (58) streiten sich weiterhin ums Sorgerecht für Sohn Maceo, das sie sich bis anhin teilten. IMAGO/Pond5 Images

Es ist ein nicht enden wollender Streit zwischen Halle Berry und Ex-Mann Olivier Martinez: Die US-Schauspielerin plädiert nun für das alleinige Sorgerecht für Sohn Maceo.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Schauspielerin Halle Berry will das alleinige Sorgerecht für Sohn Maceo.

Gerichtsunterlagen, die «TMZ» vorliegen, geben neue Einblicke in den nicht enden wollenden Streit zwischen dem Ex-Ehepaar.

So soll Berry Ex-Mann Olivier Martinez vorwerfen, ein «turbulentes und schädliches Verhalten» an den Tag zu legen.

Auch kehre Maceo häufig «wütend und kämpferisch» zu ihr zurück, nachdem er für eine längere Zeit bei seinem Vater war. Mehr anzeigen

Halle Berry (58) ist an einem Punkt angelangt, wo sie nicht mehr so weitermachen will: Die US-Schauspielerin hat das alleinige Sorgerecht für Sohn Maceo (10) eingereicht. So wirft Berry dem Vater, ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (58), ein «turbulentes und schädliches Verhalten» vor. Dies schreibt das US-Promi-Portal «TMZ», dem die Gerichtsunterlagen vorliegen sollen.

Demnach sei die 58-Jährige unzufrieden mit dem Erziehungsstil von ihrem Ex. Dies berichtete auch schon das US-Magazin «People», das sich auf die Aussagen einer anonymen Quelle stützte.

Diese soll beteuert haben, dass die Lage zwischen den Eltern seit einer Weile angespannt sei und dass Berry und Martinez einfach unterschiedliche Erziehungsstile verfolgen würden. «Die gemeinsame Elternschaft ist nicht einfach. Trotzdem lieben sie beide Maceo und er ist wunderbar, ein sehr konzentrierter Schüler», so die Quelle.

Doch genau davon würde Martinez seinen Sohn abhalten, wie es nun heisst. Denn der Papa soll dem Fussballtraining den Vorrang vor der Schule geben, so die Mama. Laut «TMZ» behauptet Berry, Martinez habe sich geweigert, seinem Sohn einen Nachhilfelehrer zu besorgen, weil es das Fussballtraining stören würde.

Maceo kommt «wütend und kämpferisch» von seinem Vater zurück

Die Unterlagen seien sehr detailliert. Weiter habe Berry ausgesagt, dass Maceo häufig «wütend und kämpferisch» zu ihr zurückkommen würde, nachdem er für eine längere Zeit bei seinem Vater war.

Die «Catwoman»-Darstellerin sei überzeugt, dass Martinez dem gemeinsamen Sohn von ihren Konflikten zur Kindererziehung erzähle. Dabei würde er seine klare Meinung ausdrücken – und das wirke sich dann auf Maceo aus.

Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Berry versucht habe, ihren Ex-Mann per Gerichtsantrag zur Einhaltung der Sorgerechtsvereinbarung zu bringen. Teil davon war eine «Co-Parenting-Therapie», welcher beide Seiten zugestimmt hatten, doch zu der Martinez plötzlich nicht mehr auftauchte. Berrys Antrag wurde vom Gericht abgewiesen.

Halle Berry und Olivier Martinez waren zwei Jahre verheiratet

Halle Berry und Olivier Martinez waren von 2010 bis 2015 ein Paar, 2013 gaben sie sich das Jawort. Nach zwei Jahren Ehe gingen sie getrennte Wege, konnten sich aber noch lange nicht in allen Scheidungsbelangen einig werden. Erst im Sommer 2023 sollen Sorgerecht und Unterhalt geklärt worden sein.

Neben dem geteilten Sorgerecht wurde laut diversen Medienberichten festgelegt, dass Berry monatlich 8000 US-Dollar Kindesunterhalt an Martinez zahlt.

Wie «TMZ» vermeldet, soll Berry befinden, dass sie bereits Hunderttausende US-Dollar ausgegeben hat, um zu versuchen, ihre Konflikte privat zu lösen. Doch das hat alles nichts geholfen: Jetzt bliebe ihr nichts anderes übrig, als «an die Öffentlichkeit zu gehen und dem Familienrichter den Konflikt zu schildern».

Mehr Videos aus dem Ressort