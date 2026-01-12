  1. Privatkunden
Golden Globes «Hamnet» und «One Battle After Another» holen die wichtigsten Preise

dpa

12.1.2026 - 06:29

Teyana Taylor, die in «One Battle After Another» ein Mitglied einer linksradikalen Gruppe spielt, wurde bei den Golden Globes für ihre Rolle als beste Nebendarstellerin geehrt.
Bild: Keystone/AP Photo/Chris Pizzello

Reichlich Starglamour, politische Botschaften und grosse Gewinner: In Beverly Hills sind zum 83. Mal die Golden Globes verliehen worden.

12.01.2026, 06:29

12.01.2026, 06:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Beverly Hills sind am Sonntagabend (Ortszeit) zum 83. Mal die Golden Globes verliehen worden.
  • Der Film «Hamnet» hat als bester Film in der Kategorie Drama gewonnen.
  • Ein guter Abend wurde es für die Revoluzzer-Saga «One Battle After Another» von Paul Thomas Anderson, die mit neun Nominierungen ins Rennen gegangen war.
  • Der Actionthriller mit absurden Elementen gewann den Preis für den besten Film in der Komödien-Kategorie.
  • Teyana Taylor, die in dem Film ein Mitglied einer linksradikalen Gruppe spielt, wurde für ihre Rolle als beste Nebendarstellerin geehrt.
Mehr anzeigen

Der Film «Hamnet» hat in diesem Jahr den Golden Globe als bester Film in der Kategorie Drama gewonnen. In dem am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills ausgezeichneten Werk geht es um die Geschichte von William Shakespeare und seiner Ehefrau Agnes, die mit dem Verlust ihres Sohnes Hamnet ringen. Die Rolle der Agnes übernahm die irische Schauspielerin Jessie Buckley (36), die für ihre Darbietung den Globe als beste Hauptdarstellerin erhielt. Dass sich die Shakespeare-Verfilmung von Chloé Zhao in der Königssparte und damit gegen den Vampir-Horrorfilm «Blood & Sinners» durchsetzte, kam für viele Beobachter überraschend. Dafür konnte «Blood & Sinners» mehrere Auszeichnungen für sich verbuchen, etwa für die beste Filmmusik und den Preis für cineastische und kommerzielle Erfolge.

Ein guter Abend wurde es für die Revoluzzer-Saga «One Battle After Another» von Paul Thomas Anderson, die mit neun Nominierungen ins Rennen gegangen war. Der Actionthriller mit absurden Elementen gewann den Preis für den besten Film in der Komödien-Kategorie. Teyana Taylor, die in dem Film ein Mitglied einer linksradikalen Gruppe spielt, wurde für ihre Rolle als beste Nebendarstellerin geehrt.

«One Battle After Another» im KinoLeonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

Grosser Erfolg für Filmemacher Anderson

Filmemacher Anderson bekam für «One Battle After Another» die Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch. Damit ist der Regisseur erst der zweite Filmschaffende, dem bei den Globes ein Durchmarsch in den Sparten Film, Regie und Drehbuch gelang. Zuvor hatte dies nur Oliver Stone mit «Born on the Fourth of July» geschafft.

Leonardo DiCaprio, der in «One Battle After Another» die Rolle des abgehalfterten Revolutionärs übernahm und als bester Hauptdarsteller in einer Komödie nominiert war, ging am Sonntagabend indes leer aus. Stattdessen gewann in dieser Sparte Timothée Chalamet für seine Darbietung eines aufstrebenden Tischtennisspielers in «Marty Supreme», der sich über seinen ersten Golden Globe überhaupt freuen konnte. In der Vergangenheit war Chalamet schon für vier Golden Globes nominiert gewesen, aber stets leer ausgegangen.

Wagner Moura sicherte sich den Globe als bester Hauptdarsteller in einem Drama. Überzeugen konnte der 49-jährige Brasilianer mit seiner Rolle in dem Thriller «The Secret Agent», der auch den Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film gewann.

Trailer-Premiere «Marty Supreme»Erotikszenen? So heiss wird das Sportler-Drama mit Chalamet und Paltrow

Byrne: Filmdreh kostete ungefähr 8,50 Dollar

Die australische Schauspielerin Rose Byrne bekam den Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical für ihre Darbietung in der Tragikomödie «If I Had Legs I’d Kick You» von Filmemacherin Mary Bronstein. «Das ist so ein Schock», sagte Byrne in ihrer Dankesrede. «Wir haben diesen Film in 25 Tagen für ungefähr 8,50 Dollar (rund 7,30 Euro) gedreht. Vielen Dank! Das ist ja ein kleiner Film, deshalb ist es eine riesige Sache, hier oben zu stehen.» Sie erzählte auch, dass sich ihre Eltern extra ein Abonnement beim Streamingdienst Paramount+ zugelegt hätten, um die Ausstrahlung der Gala zu schauen.

Die 83. Trophäen-Gala wurde auch live vom US-Sender CBS ausgestrahlt. Nach Jahren der Skandale und einer anschliessenden Aufarbeitung präsentierten sich die Golden Globes unter Moderatorin Nikki Glaser mit einer prominent besetzten Gala. Zu den Gewinnern zählten auch der Streaming-Erfolg «KPop Demon Hunters» (bester Animationsfilm, bester Song), ein Erfolg für Seth Rogen (bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie für «The Studio») sowie eine erstmals vergebene Auszeichnung für Podcasts, die an Amy Poehlers «Good Hang» ging.

Bei den Golden Globes begeisterten die Prominenten standesgemäss mit ihren Outfits – und so manche setzten mit kleinen modischen Details ein politisches Zeichen. Mark Ruffalo und etliche andere Stars waren auf dem roten Teppich mit einer Anstecknadel zu sehen, auf der in schwarzer Farbe auf weissem Grund die Worte «BE GOOD» prangten – also «SEI GOOD». Auf anderen Anstecknadeln stand «ICE OUT» – «ICE RAUS».

USA unter Donald Trump. Trump von Vorstoss für mehr Arktis-Sicherheit unbeeindruckt +++ Regierung schickt noch mehr Bundesbeamte nach Minneapolis

USA unter Donald TrumpTrump von Vorstoss für mehr Arktis-Sicherheit unbeeindruckt +++ Regierung schickt noch mehr Bundesbeamte nach Minneapolis

Renee Nicole Good hiess die 37-jährige Mutter, die am vergangenen Mittwoch in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota von einem Beamten der Einwanderungspolizei ICE erschossen wurde. Seitdem hat es in den USA landesweit Proteste gegeben.

«One Battle After Another» im Kino: Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

Der neue Film von Paul Thomas Anderson ist kein gewöhnlicher Actionthriller. «One Battle After Another» ist ein Zeitdokument und erzählt so viel über das heutige Amerika – absurd, humorvoll und aufwühlend.

24.09.2025

