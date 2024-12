«Bella Block»-Schauspielerin Hannelore Hoger ist tot

Fernsehstar Hannelore Hoger gestorben - Gallery Vor allem für ihre Rolle als kauzige Kommissarin wurde sie geliebt. (Archivbild) Bild: dpa Hoger war als «Bella Block» bei einem grossen Publikum beliebt. (Archivbild) Bild: dpa Um ihr genaues Alter machte Hoger ein Geheimnis. (Archivbild) Bild: dpa Fernsehstar Hannelore Hoger gestorben - Gallery Vor allem für ihre Rolle als kauzige Kommissarin wurde sie geliebt. (Archivbild) Bild: dpa Hoger war als «Bella Block» bei einem grossen Publikum beliebt. (Archivbild) Bild: dpa Um ihr genaues Alter machte Hoger ein Geheimnis. (Archivbild) Bild: dpa

Die Theater- und Fernsehwelt trauert um Schauspielerin Hannelore Hoger. Sie ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Besonders als Kommissarin Bella Block begeisterte sie zuschaer*innen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hannelore Hoger, ist am 21. Dezember im Alter von 82 Jahren in Hamburg gestorben.

Das bestätigt ihr Manager im Namen ihrer Tochter Nina Hoger.

Ihre Rolle als Kommissarin Bella Block in der gleichnamigen ZDF-Krimireihe von 1994 bis 2018 machte sie einem breiten Publikum bekannt. Mehr anzeigen

Deutschland trauert um eine seiner grössten Schauspielerinnen: Hannelore Hoger ist im Alter von 82 Jahren in ihrer Heimatstadt Hamburg gestorben. Die Nachricht von ihrem Tod am 21. Dezember wurde kurz nach Weihnachten von ihrem Manager Wolfgang Werner im Namen ihrer Tochter Nina Hoger bestätigt. Das berichten diverse deutsche Medien.

«Die Sterne am Theaterhimmel trauern. Hannelore Hoger war der Inbegriff einer grossen Schauspielerin», zitierte Hogers Management den Hamburger Kultursenator und Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, Carsten Brosda. «Ganz gleich ob am Theater, im Film oder im Fernsehen – sie verstand es, sich Charakteren vollständig anzuverwandeln und dabei in der Rolle stets präsent zu bleiben. Ihre Kunst war das psychologisch feinfühlige Spiel, ihre Gabe das Gespür für ein grosses Publikum, und ihre Leidenschaft die unbedingte Freiheit.» Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Sie prägte die Fernsehwelt 24 Jahre als «Bella Block»

Hannelore Hoger prägte über Jahrzehnte die deutsche Theater- und Fernsehlandschaft. Unvergessen bleibt ihre Rolle als Kommissarin Bella Block, die sie von 1994 bis 2018 in 38 Folgen der gleichnamigen ZDF-Krimireihe verkörperte. Mit scharfsinnigen Dialogen, Ecken und Kanten und einem untrüglichen Gespür für Gerechtigkeit schrieb sie Fernsehgeschichte. Ihre Abschiedsfolge 2018 sahen knapp 7 Millionen Zuschauer.

Doch zuletzt war es still um die Darstellerin geworden. Gerüchte, sie sei spurlos verschwunden, machten die Runde. Tatsächlich kämpfte Hoger abseits der Öffentlichkeit gegen eine schwere Krankheit.

Ein Leben für Bühne und Leinwand

Hoger begann ihre Theaterkarriere in den 1960er-Jahren unter Kurt Hübner in Ulm, gefolgt von Engagements in Bremen, Stuttgart, Bochum und Hamburg. Sie arbeitete mit Regiegrössen wie Peter Zadek und Augusto Fernandes zusammen, bevor sie selbst als Regisseurin Erfolge feierte.

Ihr Durchbruch im Fernsehen kam 1965 mit dem Drama «Tag für Tag» von Peter Beauvais. In den 1970er-Jahren begann ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Alexander Kluge, die mit «Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos» (1968) ihren Anfang nahm.

Obwohl Bella Block sie berühmt machte, verabschiedete sich Hoger bewusst von der Rolle. «Ich durfte keinen Freund mehr haben, nicht mehr rauchen und nicht mal eine kippen», erklärte sie einmal scherzhaft. 2021 war sie in «Nord Nord Mord» nochmals als lebenslustige ältere Dame zu sehe.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.