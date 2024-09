«The Penguin»: Völlig unerwartet einer der besten Krimis des Jahres

In der Mini-Serie «The Penguin» verkörpert Schauspieler Colin Farrell den gleichnamigen Batman-Bösewicht. In einer starken, düsteren Geschichte verfolgen wir den Aufstieg von Oswald Cobblepot in Gotham.

19.09.2024