Harald Glööckler feiert mit Hund und Ex-Mann Weihnachten Harald Glööckler hat grosse Pläne für die Festtage. Den Heiligen Abend will er zusammen mit seinem Hund im Bett verbringen. An Weihnachten ist eine Reise in die Pfalz geplant zu seinem Ex-Mann Dieter Schroth. 30.11.2023

Harald Glööckler hat grosse Pläne für die Festtage. Den Heiligen Abend will er zusammen mit seinem Hund allein im Bett verbringen. Und an Weihnachten ist eine Reise zu seinem Ex-Mann Dieter Schroth geplant.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harald Glööckler verriet dem deutschen TV-Sender RTL, wie er die kommenden Festtage verbringen will.

Den 24. Dezember, also den Heiligen Abend, will der 58-jährige Modemacher zusammen mit seinem Hund Billy King im Bett verbringen.

Für den zweiten Weihnachtstag hat Glööckler einen Ausflug in die Pfalz geplant. Dort will er seinen Ex-Partner Dieter Schroth besuchen.

Nach über 35 gemeinsamen Jahren gehen Harald Glööckler und Dieter Schroth seit Februar 2022 getrennte Wege. Die Entscheidung, sich zu trennen, sei keine einfache gewesen, sagte der Modedesigner damals.

Den Schmerz der Scheidung scheint Glööckler seither gut verarbeitet zu haben. Er fühle sich jünger, lache mehr, geniesse seine Freiheit, sagt der 58-Jährige.

Was für viele Ex-Paare unvorstellbar ist, scheint für ihn denn auch kein Problem zu sein. Zwar hat Glööckler erst im Februar 2023 die Aufhebung der Lebenspartnerschaft mit seinem Noch-Ehemann beantragt, trotzdem will er nun Weihnachten mit Dieter Schroth zusammen verbringen ― also zumindest teilweise.

Glööckler: «Dieter und ich haben ein sehr gutes Verhältnis»

Aber fangen wir vorne an: Im Interview mit dem TV-Sender RTL verrät Harald Glööcker, dass er den 24. Dezember, also den Heiligen Abend, allein mit seinem Hund Billy King im Bett verbringen werde.

«Dazu gibt es Champagner, Nudeln mit Trüffeln und Weihnachtsgebäck.» Das habe bei ihm Tradition, so der «Pompöös»-Modemacher.

Harald Glööckler freut sich darauf, den Heiligen Abend allein mit seinem Vierbeiner zu verbringen, etwas zu sich zu kommen, zu meditieren und «Filme und TV-Serien zu schauen».

Für den zweiten Weihnachtstag plant er dann einen Ausflug in die Pfalz. Dort will er seinen Noch-Ehemann Dieter Schroth besuchen. «Dieter und ich haben ein sehr gutes, ein sehr angenehmes Verhältnis», so Glööckler gegenüber RTL.

Seit der Trennung hätten er und sein Ex-Mann eine neue Ebene für ihre Beziehung gefunden. Und das sei gut so.

