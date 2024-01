Als dieses Foto im Jahr 2016 entstand, waren diese Royals alle noch in Amt und Würden (von links nach rechts): Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden, Königin Sonja und König Harald von Norwegen und Königin Margrethe von Dänemark. Bild: Keystone

Königin Margrethe von Dänemark legte am 14. Januar das Zepter nieder. Nun fragt sich viele Royal-Fans: Tun es ihr König Carl Gustaf von Schweden und König Harald von Norwegen demnächst gleich?

Nachdem Königin Margrethe von Dänemark am 14. Januar das Zepter niedergelegt hat, fragen sich viele Royal-Fans: Welche*r König*in dankt als nächste*r ab?

In Schweden und Norwegen sieht es ganz so aus, als müssten die Thronfolger*in noch länger auf die Titel «König» oder «Königin» warten. Mehr anzeigen

Zwei Wochen nachdem Königin Margrethe von Dänemark (83) in der Neujahrsansprache überraschend ihre Abdankung verkündete, folgte ihr ältester Sohn Frederik am 14. Januar als neuer Monarch auf dem Thron.

Davor war fast 900 Jahren kein*e Monarch*in in Dänemark mehr zu Lebzeiten zurückgetreten, wie der dänische Hof auf seiner Website schreibt:

«Das letzte Mal, dass ein dänischer Regent vor seinem Tod freiwillig auf den Thron verzichtete, war im Jahr 1146, als König Erik III. Lam zurücktrat – angeblich, um in ein Kloster einzutreten.»

Seit dem geschichtsträchtigen Ereignis in Dänemark fragt sich nun manch ein Royal-Fan:

Bleibt man als König*in auch heute noch bis zu seinem Tod im Amt, oder räumt ein*e Monarch*in besser zu Lebzeiten den Thron, um Platz für die jüngere Generation zu machen?

Schweden: Carl Gustaf versteht Margrethe, aber ...

50 Jahre sitzt König Carl Gustaf auf dem schwedischen Thron – in seinem Schatten seine älteste Tochter Victoria. Die 46-jährige Kronprinzessin ist gut vorbereitet auf ihre künftige Aufgabe als Königin. Sie steht seit Jahren in den Startlöchern.

Dort soll sie, wenn es nach dem Willen ihres Vaters geht, bis auf Weiteres bleiben. An Abdankung denkt der 77-Jährige nicht – auch wenn er Verständnis für den Rücktritt seiner Cousine Margrethe habe, wie das schwedische Königshaus in einer Mitteilung schreibt.

Victoria von Schweden: Die 46-jährige Kronprinzessin ist gut vorbereitet für ihre künftigen Aufgaben als Königin. Bild: picture alliance / Federico Gambarini/dpa

Der Palast weist zudem auf die letztjährige Rede des schwedischen Monarchen zu seinem 50. Thronjubiläum hin. Darin sagte Carl Gustaf:

«Es ist meine Hoffnung, dass ich jetzt und in den kommenden Jahren weiterhin unserem Schweden dienen kann. Sowohl in Höhen als auch in Tiefen. In guten Zeiten, aber auch in Zeiten grosser Herausforderungen.»

Konkret heisst dies: Carl Gustaf will bis zu seinem Tod König bleiben. Er will es demnach seinem Grossvater und Vorgänger Gustav VI. Adolf gleich tun. Dieser trug die Krone bis zu seinem Tod 1973 im Alter von 91 Jahren.

Harald von Norwegen: «Ein König ist gesund oder tot»

In wenigen Tagen, am 21. Februar, kann König Harald von Norwegen seinen 87. Geburtstag feiern. Dann fehlen ihm noch neun Jahre, um mit Queen Elizabeth II. (96,†) gleichzuziehen. Bis zu ihrem Tod am 8. September 2022 war sie damit die am längsten regierende Monarchin der Briten und die Älteste auf dem Thron.

In der Vergangenheit hatte Harald immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die Krankenakte des nun ältesten Monarchen Europas hat sich in dieser Zeit immer mehr gefüllt.

In Norwegen sieht es so aus, als müsste Kronprinz Haakon noch länger auf den Titel «König» warten. Bild: Lise Åserud/NTB Scanpix/dpa

2003 gab der norwegische Palast bekannt, dass König Harald an Blasenkrebs erkrankt ist. 2005 und 2020 musste er sich Herzklappen-OPs unterziehen. Damals wie heute springt in solchen Situationen Kronprinz Haakon (50) für seinen Vater ein.

Harald, der inzwischen meist mit einer Gehhilfe unterwegs ist, soll trotzdem nicht über einen möglichen Rücktritt nachdenken.

«Ich stehe zu dem, was ich immer gesagt habe: Ich habe meinen Eid vor dem Parlament abgelegt, und das gilt ein Leben lang», sagte der norwegische Monarch vor einem Jahr während eines Pressetermins in Oslo.

Und weiter: «Ein König ist entweder gesund oder er ist tot.»

Welche Abdankungen gab es in den letzten Jahren?

Wie erwähnt: In den skandinavischen Königshäusern – Dänemark, Norwegen und Schweden – hat die Abdankung des Monarchen oder der Monarchin keine Tradition.

Auch die abgetretene Königin Margrethe von Dänemark betonte während ihrer 52 Jahre dauernden Amtszeit immer wieder, sie werde bis zu ihrem Ableben Königin bleiben.

Margrethe soll einen hohen Anspruch an sich als Regentin gehabt haben. Kurz vor ihrem Rücktritt musste sie sich jedoch eingestehen, dass sie nicht mehr so viel schafft wie früher. Die Gebrechen nahmen zu. Vielleicht führte letztendlich ihre Rücken-Operation vor einem Jahr für ein Umdenken.

Königin Beatrix der Niederlande gab 2013 die Verantwortung an ihren ältesten Sohn Willem-Alexander und seine Frau Máxima weiter. Bild: imago stock&people

Vorbild für ihre Abdankung könnte auch Königin Beatrix der Niederlande gewesen sein. Sie gab 2013, im Alter von 75 Jahren, die Verantwortung an ihren ältesten Sohn Willem-Alexander und seine Frau Máxima weiter.

Weitere Beispiele gefällig?

2014 dankte der spanische König Juan Carlos I. nach diversen Skandalen ab. In der Folge übernahm Sohn Felipe VI. den Thron. Und 2019 abdizierte der japanische Kaiser Akihito zugunsten seines Sohnes Naruhito.

Abdankungen von Monarch*innen sind in der heutigen Zeit kein Tabu mehr. Es ist deshalb nicht undenkbar, dass bald weitere gekrönte Häupter mit höherem Jahrgang nachziehen werden, um der jüngeren Generation Platz zu machen.

