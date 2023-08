Harald Schmidts «Weltwoche»-Besuch entsetzt Klaas Heufer-Umlauf

Harald Schmidt wird von vielen Seiten kritisiert – auch von seinem TV-Kollegen Klaas Heuer-Umlauf. Bild: Keystone

Dass Harald Schmidt am Sommerfest der «Weltwoche» mit Rechtspopulisten posierte, wird in Deutschland stark diskutiert. Besonders sein Ex-Schützling Klaas Heufer-Umlauf findet dafür harte Worte.

In Deutschland berichten zahlreiche Medien über das Treffen. Schmidt wird dabei auch kritisiert.

Moderator Klaas Heufer-Umlauf, der früher für die «Harald Schmidt Show» arbeitete, schiesst scharf gegen seinen alten Chef. Mehr anzeigen

Alle Jahre wieder lädt Roger Köppel zu dem «Weltwoche»-Sommerfest.

Dass die deutsche Komiker-Legende Harald Schmidt bei der diesjährigen Party nun mit den Rechtspopulisten Matthias Matussek und Hans-Georg Maassen posierte, empört vor allem in Deutschland viele.

Ein Foto des Treffens löste in unserem Nachbarstaat ein grosses Medienecho aus. Matthias Matussek war lange «Spiegel»-Journalist und gilt heute als eines der Aushängeschilder der «Neuen Rechten», einer rechtsextremen Strömung.

Hans-Georg Maassen war in Deutschland Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, bevor er wegen unzulässigen Aussagen in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Er verharmloste etwa mehrmals die rechtsextremen Attacken in Chemnitz im Jahr 2018.

Klaas Heufer-Umlauf kann es fast nicht glauben

Dass Harald Schmidt nun beim Sommerfest neben diesen Figuren posierte, veranlasste etwa den «Tagesspiegel» zu der Frage: «Ist Harald Schmidt scharf nach rechts abgebogen?»

Für Schmidts ehemaligen Schützling Klaas Heufer-Umlauf scheint die Antwort klar. In dem Podcast «Apokalypse & Filterkaffee», teilt der Moderator aus: «Dass der da freiwillig zu Hause losfährt, dahin geht, genau wissend, wer da alles ist und sich freut auf einen herrlichen Abend mit guten Gesprächen mit Hans-Georg Maassen und anderen Aussortierten ...» Das sei für Heuer-Umlauf unverständlich.

«Man zweifelt an sich selbst, dass man mal eine Art Bewunderung hatte», so der TV-Mann weiter. «Er adelt da den ganzen Laden, indem er dort wahrscheinlich der Einäugige unter den Blinden ist.»

In dem Podcast kritisieren Heufer-Umlauf und Podcast-Moderator Micky Beisenherz ausserdem, dass Schmidt überhaupt das Sommerfest der «Weltwoche» besuche. Chef-Redaktor Roger Köppel sei für seine Putin-nahe und prorussische Haltung im Ukraine-Konflikt bekannt.

Schmidt hat sich bislang nicht zu dem Foto geäussert. Auch sein Arbeitgeber ZDF will es nicht kommentieren. Schmidt ist seit Jahren als Kapitän Oskar Schifferle in «Das Traumschiff» zu sehen. «Private Besuche von Veranstaltungen durch Protagonistinnen und Protagonisten, die auch für das ZDF tätig sind, kommentieren wir nicht», so der Sender.

Köppel selbst betont während dem Rummel auf seinem X-Account (ehemals Twitter): «Die Weltwoche steht für Meinungsvielfalt. Auch an unserem Sommerfest sind Gäste von links bis rechts, aus dem In- und Ausland.»