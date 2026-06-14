Bei der Premiere der Netflix-Doku «Beckham» im Jahr 2023 schien das Familienleben noch intakt zu sein: Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham und Nicola Peltz Beckham (von links nach rechts). Bild: IMAGO/Avalon.red

Seit Monaten wird über Spannungen innerhalb der Beckham-Familie spekuliert. Nun soll Tochter Harper versucht haben, ihren Bruder Brooklyn in Los Angeles zu besuchen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harper Beckham wollte ihren entfremdeten Bruder Brooklyn in Los Angeles besuchen – zu einem Treffen der Geschwister kam es jedoch nicht.

Laut Medienberichten waren weder Brooklyn Beckham noch seine Ehefrau Nicola Peltz zu Hause, weshalb Harper das Anwesen kurz darauf wieder verliess.

Der gescheiterte Besuch sorgt für neue Spekulationen über die anhaltenden Spannungen innerhalb der Familie Beckham. Mehr anzeigen

Am vergangenen Freitag wollte Harper Beckham scheinbar ihren entfremdeten Bruder Brooklyn in Los Angeles besuchen.

Während Vater David Beckham in Hollywood seinen Stern auf dem Walk of Fame feierte, fehlte sein ältester Sohn Brooklyn. Der 27-Jährige war bei der Ehrung seines Vaters nicht dabei, obwohl er mit seiner Frau Nicola Peltz nur wenige Kilometer entfernt lebt.

Laut dem US-amerikanischen Newsportal «Page Six» soll seine Schwester Harper kurz nach der Zeremonie bei ihrem Bruder vorbei gefahren sein.

Harper hinterlässt Brief für Brooklyn

Bilder zeigen, wie die 14-Jährige vor einem Auto vor Brooklyns Haus in Beverly Hills steht. Zu einem Treffen kam es indes nicht: Weder Brooklyn noch seine Frau Nicola sollen zu Hause gewesen sein.

Harper verliess das Anwesen kurz darauf wieder unverrichteter Dinge. Medienberichten zufolge soll sie ihrem Bruder einen Brief hinterlassen haben.

Der Vorfall sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil seit längerem über Spannungen innerhalb der Beckham-Familie spekuliert wird. Noch vor der Walk-of-Fame-Zeremonie hatte Bruder Romeo auf die Frage nach Brooklyns möglichem Erscheinen gesagt: «Ich hoffe es. Wir lieben ihn.»

Allerdings gibt es unterschiedliche Darstellungen über Harpers Besuch. Ein Sprecher von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz weist die Berichte zurück und deutet an, der Besuch sei nur für die Öffentlichkeit inszeniert worden.

«Dass Fotografen bereitstanden, als der Brief übergeben wurde, sagt alles», so der Sprecher. Die Beckham-Familie hat sich dazu bislang nicht zu dem Vorfall geäussert.

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