  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Familiendrama bei den Beckhams Harper (14) sucht Versöhnung mit Bruder Brooklyn – doch der ist nicht da

Bruno Bötschi

14.6.2026

Bei der Premiere der Netflix-Doku «Beckham» im Jahr 2023 schien das Familienleben noch intakt zu sein: Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham und Nicola Peltz Beckham (von links nach rechts).
Bei der Premiere der Netflix-Doku «Beckham» im Jahr 2023 schien das Familienleben noch intakt zu sein: Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham und Nicola Peltz Beckham (von links nach rechts).
Bild: IMAGO/Avalon.red

Seit Monaten wird über Spannungen innerhalb der Beckham-Familie spekuliert. Nun soll Tochter Harper versucht haben, ihren Bruder Brooklyn in Los Angeles zu besuchen.

Bruno Bötschi

14.06.2026, 13:50

14.06.2026, 13:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Harper Beckham wollte ihren entfremdeten Bruder Brooklyn in Los Angeles besuchen – zu einem Treffen der Geschwister kam es jedoch nicht.
  • Laut Medienberichten waren weder Brooklyn Beckham noch seine Ehefrau Nicola Peltz zu Hause, weshalb Harper das Anwesen kurz darauf wieder verliess.
  • Der gescheiterte Besuch sorgt für neue Spekulationen über die anhaltenden Spannungen innerhalb der Familie Beckham.
Mehr anzeigen

Am vergangenen Freitag wollte Harper Beckham scheinbar ihren entfremdeten Bruder Brooklyn in Los Angeles besuchen.

Während Vater David Beckham in Hollywood seinen Stern auf dem Walk of Fame feierte, fehlte sein ältester Sohn Brooklyn. Der 27-Jährige war bei der Ehrung seines Vaters nicht dabei, obwohl er mit seiner Frau Nicola Peltz nur wenige Kilometer entfernt lebt.

«Schlimmster Albtraum». Das perfekte Familienbild der Beckhams bröckelt – was ist da los?

«Schlimmster Albtraum»Das perfekte Familienbild der Beckhams bröckelt – was ist da los?

Laut dem US-amerikanischen Newsportal «Page Six» soll seine Schwester Harper kurz nach der Zeremonie bei ihrem Bruder vorbei gefahren sein.

Harper hinterlässt Brief für Brooklyn

Bilder zeigen, wie die 14-Jährige vor einem Auto vor Brooklyns Haus in Beverly Hills steht. Zu einem Treffen kam es indes nicht: Weder Brooklyn noch seine Frau Nicola sollen zu Hause gewesen sein.

Harper verliess das Anwesen kurz darauf wieder unverrichteter Dinge. Medienberichten zufolge soll sie ihrem Bruder einen Brief hinterlassen haben.

Brooklyn Beckham bricht mit Familie. «Meine Eltern haben unzählige Male versucht, meine Beziehung zu ruinieren»

Brooklyn Beckham bricht mit Familie«Meine Eltern haben unzählige Male versucht, meine Beziehung zu ruinieren»

Der Vorfall sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil seit längerem über Spannungen innerhalb der Beckham-Familie spekuliert wird. Noch vor der Walk-of-Fame-Zeremonie hatte Bruder Romeo auf die Frage nach Brooklyns möglichem Erscheinen gesagt: «Ich hoffe es. Wir lieben ihn.»

Allerdings gibt es unterschiedliche Darstellungen über Harpers Besuch. Ein Sprecher von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz weist die Berichte zurück und deutet an, der Besuch sei nur für die Öffentlichkeit inszeniert worden.

«Dass Fotografen bereitstanden, als der Brief übergeben wurde, sagt alles», so der Sprecher. Die Beckham-Familie hat sich dazu bislang nicht zu dem Vorfall geäussert.

Mehr Videos aus dem Ressort

Erster Fussballer mit Hollywood-Stern: David Beckham von Tom Cruise geehrt

Erster Fussballer mit Hollywood-Stern: David Beckham von Tom Cruise geehrt

Grosse Ehre für David Beckham. Der Fussball-Legende wird auf dem renommierten Hollywood «Walk of Fame» ein Stern gewidmet. Die Laudatio hält niemand geringeres als Tom Cruise.

14.06.2026

Mehr aus dem Ressort

«Weinend aus dem Raum gerannt». Familienstreit der Beckhams eskaliert – wer ist eigentlich Nicola Peltz-Beckham?

«Weinend aus dem Raum gerannt»Familienstreit der Beckhams eskaliert – wer ist eigentlich Nicola Peltz-Beckham?

Zwischen Glanz und Familienstreit. Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt

Zwischen Glanz und FamilienstreitVictoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt

Zum Ritter geschlagen. David Beckham darf sich jetzt Sir nennen

Zum Ritter geschlagenDavid Beckham darf sich jetzt Sir nennen

Meistgelesen

Überraschend deutliches Nein zur 10-Millionen-Initiative +++ Ja zur Zivildienst-Initiative
«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»
So hässlich wird die Schweizer Nati im Netz beschimpft
SVP steht vor dem Einzug in die Bündner Regierung +++ Schaffhausen für grösstes Hallensportzentrum der Schweiz
Sohn von Einwanderern: Das ist Donald Trumps Familie