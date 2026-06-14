Am vergangenen Freitag wollte Harper Beckham scheinbar ihren entfremdeten Bruder Brooklyn in Los Angeles besuchen.
Während Vater David Beckham in Hollywood seinen Stern auf dem Walk of Fame feierte, fehlte sein ältester Sohn Brooklyn. Der 27-Jährige war bei der Ehrung seines Vaters nicht dabei, obwohl er mit seiner Frau Nicola Peltz nur wenige Kilometer entfernt lebt.
Der Vorfall sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil seit längerem über Spannungen innerhalb der Beckham-Familie spekuliert wird. Noch vor der Walk-of-Fame-Zeremonie hatte Bruder Romeo auf die Frage nach Brooklyns möglichem Erscheinen gesagt: «Ich hoffe es. Wir lieben ihn.»
Allerdings gibt es unterschiedliche Darstellungen über Harpers Besuch. Ein Sprecher von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz weist die Berichte zurück und deutet an, der Besuch sei nur für die Öffentlichkeit inszeniert worden.
«Dass Fotografen bereitstanden, als der Brief übergeben wurde, sagt alles», so der Sprecher. Die Beckham-Familie hat sich dazu bislang nicht zu dem Vorfall geäussert.
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