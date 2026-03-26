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Start ist früher als gedacht «Harry Potter» ist zurück – und erste Bilder sorgen für grosse Emotionen

Sven Ziegler

26.3.2026

Darauf haben Fans jahrelang gewartet: HBO Max zeigt erstmals Bilder der neuen «Harry Potter»-Serie – und überrascht gleichzeitig mit dem Startdatum.

Sven Ziegler

26.03.2026, 10:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • HBO Max hat den ersten Trailer zur neuen «Harry Potter»-Serie veröffentlicht.
  • Die Serie erzählt die Geschichte mit neuer Besetzung und orientiert sich am ersten Buch.
  • Die Premiere ist bereits für Ende 2026 geplant. 
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Die magische Welt von Harry Potter kehrt zurück – diesmal als Serie. HBO Max hat erstmals einen Trailer zur mit Spannung erwarteten Neuauflage veröffentlicht und gleichzeitig bestätigt, wann die ersten Episoden erscheinen sollen.

Die Bilder dürften bei vielen Fans Erinnerungen wecken: Zu sehen sind zentrale Momente aus der Geschichte rund um den jungen Zauberer – von der Entdeckung seiner magischen Fähigkeiten bis zu seinen ersten Tagen in Hogwarts. Auch bekannte Figuren wie Ron, Hermine, Hagrid, Dumbledore und Snape tauchen im Trailer auf, allerdings mit komplett neuer Besetzung.

Die Serie orientiert sich inhaltlich am ersten Band der Buchreihe, «Harry Potter und der Stein der Weisen». Damit kehrt die Geschichte zurück zu ihren Ursprüngen – allerdings in neuem Format und mit frischem Cast.

Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden

Während viele Fans den Trailer begeistert aufgenommen haben, zeigen sich andere skeptisch. In den sozialen Netzwerken reichen die Reaktionen von grosser Vorfreude bis hin zu deutlicher Kritik. Besonders die neue Besetzung sowie die veränderte musikalische Untermalung sorgen für Diskussionen.

Ein Teil der Community hätte sich stattdessen eine Fortsetzung der Filmreihe mit den bekannten Schauspielern gewünscht. Andere wiederum sehen in der Serie die Chance, die Geschichte näher an den Büchern und ausführlicher zu erzählen.

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Klar ist: Die Erwartungen sind enorm. Und lange warten müssen Fans offenbar nicht mehr. Anders als ursprünglich geplant soll die Serie bereits Ende dieses Jahres erscheinen – ein Start rund um die Weihnachtszeit gilt als wahrscheinlich.

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