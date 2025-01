Als Harry Potter aus den gleichnamigen Filmen wurde Daniel Radcliffe (35) weltberühmt. Mittlerweile hat er ein neunstelliges Vermögen auf dem Konto. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Daniel Radcliffe, bekannt aus den Harry Potter Filmen, hat ein Vermögen von fast 100 Millionen Pfund angehäuft. Dies gelang ihm durch kluge Investitionen und seine Schauspielkarriere.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Daniel Radcliffe hat seit dem Ende der «Harry Potter»-Reihe sein Vermögen von 75 Millionen Pfund auf fast 100 Millionen Pfund durch Investitionen und Projekte gesteigert.

Seine Firma Gilmore Jacobs Ltd verfügt über Investitionen und Bargeld im Wert von 96,3 Millionen Pfund, wobei monatlich rund eine halbe Million Pfund hinzukommt.

Neben seiner Schauspielkarriere, die u.a. einen Tony Award umfasst, erhielt Radcliffe 2023 auch familiären Zuwachs und kehrt 2024 mit «Now You See Me 3» ins Kino zurück. Mehr anzeigen

Daniel Radcliffe, der durch seine Rolle als Harry Potter berühmt wurde, hat ein Vermögen von fast 100 Millionen Pfund erreicht. Dies geschah 14 Jahre nach seinem letzten Auftritt als der berühmte Zauberer.

Der Schauspieler, der heute 35 Jahre alt ist, hatte bereits 75 Millionen Pfund verdient, als er 2011 den letzten der acht Potter-Filme abschloss. Seitdem hat er sein Vermögen durch geschickte Investitionen um mehr als 20 Millionen Pfund erhöht.

Im Zeitraum bis März 2024, laut den neuesten bei Companies House eingereichten Berichten, konnte Radcliffe sein Vermögen um 6,6 Millionen Pfund steigern – das schreibt «The Sun».

Erfolgreiche Investitionen und Karriere

Trotz zahlreicher Rollen auf der Bühne und im Film hat keine seine Bekanntheit als Harry Potter übertroffen. Ein Insider bemerkte: «Selbst Daniels treue Fans werden überrascht sein, wie viel Vermögen er seit dem Ende der Franchise angehäuft hat. Sein Reichtum basiert nicht nur auf seinen Schauspielgagen, sondern auch auf klugen Investitionen, die ihm ein stetiges Einkommen sichern.»

Die Bilanzen zeigen, dass Daniels Firma Gilmore Jacobs Ltd, die er zusammen mit seinen Eltern Marcia und Alan leitet, über Investitionen und Bargeld in Höhe von 96,3 Millionen Pfund verfügt. Diese Summe wächst monatlich um eine halbe Million Pfund.

Nicht öffentlich sind zudem seine Einnahmen durch Fan-Artikel der «Harry Potter»-Filme. Dabei wird nach wie vor sein Gesicht verwendet, was dem Schauspieler jährlich zünftige Lizenzgebühren einbringen dürfte.

Karriere und Privatleben nach Harry Potter

Nach Harry Potter spielte er in Filmen wie «Die Frau in Schwarz» und «Flucht aus Pretoria». Im vergangenen Jahr gewann er einen Tony Award für seine Rolle im Broadway-Musical «Merrily We Roll Along».

Im April 2023 wurde er Vater eines Kindes mit der US-amerikanischen Schauspielerin Erin Darke, mit der er seit 11 Jahren zusammen ist.

Später in diesem Jahr wird Radcliffe in dem Heist-Film «Now You See Me 3» auf die Leinwand zurückkehren.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

