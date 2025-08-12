  1. Privatkunden
Erwartungen zurückgeschraubt Netflix verlängert nun doch mit Harry und Meghan – neuer Deal offenbar weniger lukrativ

Helene Laube

12.8.2025 - 06:03

Harry und Meghan haben einen neuen Vertrag mit Netflix unterzeichnet. (Archivbild)
Harry und Meghan haben einen neuen Vertrag mit Netflix unterzeichnet. (Archivbild)
Bild: dpa

Beim Streaminganbieter Netflix sind Harry und Meghan keine neuen Gesichter. Nun gibt es einen neuen Vertrag.

DPA, Helene Laube

12.08.2025, 06:03

12.08.2025, 06:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle haben einen neuen, aber offenbar weniger lukrativen Vertrag mit dem US-Streaminganbieter Netflix unterzeichnet.
  • Die «kreative Partnerschaft» zwischen der Produktionsfirma des Paares, Archewell Productions, und Netflix wird um mehrere Jahre verlängert, wie beide Seiten am Montag mitteilten.
  • Allerdings handelt es sich nicht mehr wie bislang um einen Exklusivvertrag, sondern um einen sogenannten First-Look-Vertrag
Mehr anzeigen

Harry und Meghan haben ihre Zusammenarbeit mit dem Streaminganbieter Netflix verlängert. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten einen mehrjährigen sogenannten First-Look-Vertrag unterzeichnet, teilte ihre Produktionsfirma Archewell Productions mit. Die Mitteilung wurde auf der Website Netflix veröffentlicht.

Mit einem solchen Vertrag sichert sich der Streaminganbieter das erste Recht an Projekten von Prinz Harry (40) und seiner Frau Meghan (44), produziert werden sollen etwa Filme und Fernsehsendungen.

Aber der Deal sei für die Royals weniger lukrativ als ihre vorherige Vereinbarung mit dem Streaming-Riesen, zitierte die «New York Times» eine mit dem Vertrag vertraute Person.

Geheime Gespräche. Prinz Harry und König Charles loten Annäherung aus

Geheime GesprächePrinz Harry und König Charles loten Annäherung aus

«First-Look»-Deal

Im Rahmen eines 2020 unterzeichneten Vertrags zahlte Netflix dem Paar für die exklusiven Rechte an Archewell-Inhalten. Die neue Vereinbarung ist laut dem Bericht ein sogenannter «First-Look»-Deal, was bedeutet, dass Netflix neue Film- oder Fernsehprojekte zuerst angeboten bekommt und als Erstes Ja oder Nein sagen kann. Das verschaffe Harry und Meghan mehr Optionen, bedeute aber weniger Investitionen seitens Netflix – ein Zeichen dafür, dass der hochkarätige Deal von 2020 möglicherweise nicht die Erwartungen erfüllt hat, schrieb die «New York Times» weiter.

Die beiden seien «stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Netflix zu verlängern», sagte Meghan laut Mitteilung. «Harry und Meghan sind einflussreiche Stimmen, deren Geschichten bei Zuschauern weltweit Anklang finden», begründete die für Inhalte verantwortliche Netflix-Managerin Bela Bajaria den Schritt.

Auch die Marke «As Ever», unter der Meghan Marmelade und andere Luxus-Lebensmittel wie Wein verkauft, soll Teil der Zusammenarbeit sein.

Fans erzürnt. Meghan filmt neue Netflix-Serie gar nicht bei sich zu Hause

Fans erzürntMeghan filmt neue Netflix-Serie gar nicht bei sich zu Hause

Weihnachtsspecial von Kochsendung geplant

Nach ihrem Rücktritt aus der Königsfamilie vor fünf Jahren hatten Meghan und Harry bereits einen Vertrag mit Netflix abgeschlossen und mehrere Projekte auf den Bildschirm gebracht. Noch in diesem Monat soll den Angaben nach die zweite Staffel von Meghans Koch- und Backsendung «With Love, Meghan» erscheinen. Im Dezember soll es auch ein Weihnachtsspecial geben. Die Kritiken zur ersten Staffel fielen in Grossbritannien eher verhalten aus. 

Aktuell produziere Archewell Productions auch eine Dokumentation über Waisenkinder in Uganda, die später in diesem Jahr auf Netflix erscheinen soll. Weitere Projekte verschiedener Genres befinden sich in «aktiver Entwicklung».

Meghan und Harry – der jüngere Sohn von König Charles III. (76) – hatten sich vor fünf Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen nach wie vor als zerrüttet.

So redet Herzogin Meghan die Probleme ihrer Firma schön

So redet Herzogin Meghan die Probleme ihrer Firma schön

Kurz vor dem Start ihrer Netflix-Serie gibt Herzogin Meghan bekannt, dass ihr Unternehmen einen neuen Namen bekommt. Was die 43-Jährige in einem Video mit einem Lachen verkauft, ist eine schlimme Pleite.

19.02.2025

