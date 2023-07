Beckhams beenden Freundschaft mit Harry und Meghan

Harry und Meghan haben David und Victoria Beckham nach Vorwürfen die Freundschaft gekündigt. imago/Panama Pictures

David Beckham ist hässig auf Harry und Meghan. Die langjährige Freundschaft wurde gekündigt. Der Grund? Die Sussexes behaupten, die Beckhams hätten den Medien Privates über das Paar zukommen lassen.

Das berichtet die britische Zeitung «Daily Mail».

Der Grund für die Trennung? Die Royals werfen den Beckhams vor, Geschichten aus ihrem Alltag den Medien zugesteckt zu haben. Mehr anzeigen

Harry, Meghan, Victoria und David Beckham galten lange als best friends. Als Herzogin Meghan von Sussex ihren Fashion-Blog «The Tig» noch betrieb, schrieb sie oft über ihre engen Freunde aus dem Showbusiness und der Modeszene. Dabei wurden David Beckham (48) und seine Frau Victoria (49) oft erwähnt.

So waren die Beckhams auch an der Hochzeit von Harry und Meghan 2018 auf Schloss Windsor eingeladen.

Doch diese Freundschaft gehört laut «Daily Mail» der Vergangenheit an.

Beckhams sind sehr wütend auf die Sussexes

Zum Zerwürfnis kam es, weil Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) behaupten, die Beckhams hätten private Informationen über sie den Medien weitergegeben.

Die Beckhams seien «sehr wütend» darüber, dass die beiden Exil-Royals sie als «Leck» bezeichnet haben sollen, schreibt «Daily Mail».

Die Sussexes scheinen sich immer mehr ins Abseits zu manövrieren. Auch ihre Ehe soll laut Medienberichten auf dünnem Eis stehen. Meghan wohne bereits nicht mehr in der gemeinsamen Villa in Montecito, sondern habe eine Suite in einem Hotel in Los Angeles gemietet.

