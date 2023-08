Harry und Meghan haben keine Einladung zu den Gedenkfeierlichkeiten von Queen Elizabeth II. erhalten. Dies, obwohl die Sussexes dann in Europa weilen. Keystone

Am 2. September findet eine Gedenkfeier zum ersten Todestag von Queen Elizabeth II. auf Schloss Balmoral statt. Sogar Prinz Andrew ist eingeladen. Harry und Meghan alllerdings nicht, obschon sie dann in Europa sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 8. September finden Gedenkfeiern zum ersten Todestag von Queen Elizabeth statt. Die Monarchin starb am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral mit 96 Jahren.

Unter den geladenen Gästen ist auch Sorgen-Royal Prinz Andrew. Doch Harry und Meghan haben keine Einladung erhalten, verrät ein Insider der britischen Boulevardzeitung «The Sun».

Und dies, obwohl Harry und Meghan im September für die Invictus Games in Europa sind. Mehr anzeigen

Bittere Pille für die Exit-Royals aus Kalifornien: Harry und Meghan wurden von der Königsfamilie zu der Gedenkfeier zum ersten Todestag von Queen Elizabeth II nicht eingeladen, hat ein Palast-Insider der englischen «Sun» verraten.

Sogar Prinz Andrew, 63, und seine Ex-Frau Sarah Ferguson werden zu den Royals gehören, die im nächsten Monat um die verstorbene Queen Elizabeth II trauern.

Palastinsider sagten der Zeitung, dass es trotz des geplanten Auftritts von Harry und Meghan, die heute Geburtstag feiert, in Deutschland im nächsten Monat – ein Jahr nach dem Tod der Monarchin – keine engeren Kontakte zwischen den hochrangigen Royals und den in den USA lebenden Sussexes gegeben hat.

«Es wurde nicht auf Harry und Meghan zugegangen»

Es wird erwartet, dass König Charles und Königsgemahlin Camilla am 8. September auf Schloss Balmoral im engen Familienkreis den ersten Jahrestag begehen werden.

Harry und Meghan fehlen, obschon die Sussexes nur 24 Stunden später die Invictus Games – die der Prinz Harry ins Leben gerufen hat – in Düsseldorf eröffnen werden. Das Paar wäre also in Europa.

Ein Palast-Insider verriet jedoch, dass das Paar, das mit seinen beiden Kindern im kalifornischen Montecito lebt, weder zu öffentlichen noch zu privaten Gedenkfeiern eingeladen worden ist.

Die Quelle verrät: «Es wurde nicht auf sie zugegangen.» König Charles (74) und Camilla (76) werden am 21. August ihren dreiwöchigen Urlaub in Balmoral antreten, wo Queen Elizabeth II am 8. September 2022 96-jährig gestorben ist.

