Waren einst Freunde: Prinz William (links), Prinzessin Kate und Prinz Harry am Commonwealth Tag in London im März 2016. KEYSTONE

Die Beziehung zwischen Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate hat sich dramatisch verändert. Insider enthüllen nun, wie Kates Einfluss Harrys Neid auf William verstärkt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die enge Beziehung zwischen Kate und Harry wurde durch Meghans Eintritt in die Königsfamilie gestört und führte zu wachsender Distanz.

Harrys Eifersucht auf Williams Familienleben und Kates Vorbildfunktion verschärften laut Experten die Spannungen.

Seit Harrys Ausstieg aus dem Königshaus 2020 herrscht zwischen den Brüdern Streit. Mehr anzeigen

Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry galten einst als unzertrennliches Trio – das ist schon ein Weilchen her. Seit Prinz Harrys royalen Exit und dem Umzug in die USA 2020 herrscht ein eisiger Wind in ihrer Beziehung. Mehr noch: Es ist Eiszeit.

Die beiden Brüder haben sich entfremdet und es herrschen grosse Spannungen.

In einer neuen Dokumentation auf «Royalty TV» beleuchten Adelsexperten die komplexe Dynamik zwischen den drei Royals und die Rolle, die Kate dabei spielt.

Eine enge Verbindung

Laut der britischen Royal-Expertin Katie Nicholl war die Beziehung zwischen Prinzessin Kate und ihrem Schwager Prinz Harry besonders eng. Kate war für Harry mehr als nur die Ehefrau seines Bruders: Sie war eine Vertraute und fast wie eine Schwester. Ihre positiven Charaktereigenschaften und ihr gesunder Lebensstil waren für Harry ein Vorbild, das er anstrebte, schreibt «bunte.de».

Der Wunsch nach einer eigenen Familie

Emily Andrews, eine Royal-Korrespondentin, erklärt, dass Harrys Wunsch nach einer eigenen Familie durch das Vorbild seines Bruders und Kates verstärkt wurde. Als Harry schliesslich Herzogin Meghan traf, schien er das gefunden zu haben, wonach er suchte. Doch die Ankunft von Meghan veränderte die Dynamik innerhalb der königlichen Familie erheblich

Royal-Experte Dickie Arbiter beschreibt, wie die Beziehung zwischen William, Kate und Harry durch Meghans Auftauchen beeinflusst wurde. Die einst enge Zusammenarbeit der drei wurde durch die neue Situation erschwert. Kate soll frühzeitig Verhaltensweisen bei Meghan bemerkt haben, die sie als Warnsignale interpretierte. Doch Harry war zu verliebt, um diese zu erkennen.

Die Geschichte der drei Royals ist noch nicht fertig geschrieben. Ein Happy End scheint derweil in weiter Ferne zu liegen.

Mehr Videos aus dem Ressort