«Happy Day» – Nik Hartmann stolpert mit viel Schalk ins Koller-Erbe

Nik macht den Röbi – aber anders: Nik Hartmann (vorne) startet bei «Happy Day». SRF / Screenshot

Nik Hartmann startet bei «Happy Day» – und stolpert gleich über das grosse Erbe der SRF-Erfolgsshow: Röbi Koller. Während die Gefühlsklaviatur beim Neuen noch ein wenig klemmt, punktet Hartmann stattdessen mit Humor, Charme und einer erfrischenden Portion Selbstironie.

Lukas Rüttimann Lukas Rüttimann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nik Hartmann moderiert erstmals die SRF-Show «Happy Day» und verleiht der erfolgreichen Sendung einen neuen Drive.

Das Konzept bleibt, doch Studio – und Moderation – haben einen neuen Anstrich erhalten.

An Hartmanns Seite glänzt Co-Moderatorin Kiki Maeder , die neu sichtbar mehr Raum zur Entfaltung bekommt.

Hartmann setzt auf einen lockeren Humor – bleibt in Sachen Empathie aber ein wenig hinter seinem Vorgänger zurück.

Vorgänger Röbi Koller bleibt als Massstab dennoch präsent. Mehr anzeigen

Es ist Samstagabend, es ist wieder «Happy Day» – und SRF wagt den grossen Schritt: Nach fast zwei Jahrzehnten mit Röbi Koller steht erstmals Nik Hartmann im Rampenlicht des Taschentuch-Klassikers mit Feelgood-Garantie.

Ein neuer Moderator – aber mit dem alten Konzept. Deshalb schwebt von Beginn weg eine grosse Frage im Raum: Kann Hartmann das Koller-Erbe wirklich schultern? Macht er den Röbi – und wenn ja, wie gut?

«Bereits das erste Mal gerührt» sei er, sagt Hartmann beim Betreten des frisch aufpolierten Studios. Es ist ein Opening zwischen Nabelschau und Selbstironie – das hätte auch Röbi national kaum eleganter hingekriegt.

Emotionale Schicksalsgeschichten gehören auch unter dem neuen Moderator zur erfolgreichen SRF-Show. SRF / Screenshot

Doch kaum sitzt der Neue auf dem Sofa mit vom Schicksal gebeutelten Familien wirkt der Innerschweizer noch etwas steif in der Gefühls-Choreografie. Da und dort gar leicht hektisch – gerade so, als müsste er seine Emotionen erst sortieren, bevor sie ins Publikum dürfen.

Der Neue im alten Hotel

Das ändert sich im Lauf der Sendung. Hartmann taut auf, spielt beim spontanen Wechseln zwischen Dialekten fast so schelmisch auf wie zu seinen Zeiten als Radio-Prankster – und landet einen Sympathiepunkt extra, als er seine Mutter im Publikum vorstellt: «Sie hatte ihre grosse Überraschung vor 53 Jahren, als ich auf die Welt gekommen bin.»

Auch bei den Einspielern, die ihn unter anderem nach Thailand führen, zeigt sich, dass dem SRF-Star in seinen fünf Jahren bei der Konkurrenz weder Charisma noch Souveränität vor der Kamera abhanden gekommen sind – er wirkt locker, nahbar, souverän. Fast so, als hätte er nie pausiert.

Nur bei den grossen Gefühlen fehlt ihm noch jene Lockerheit, die Röbi Koller oft so mühelos gelang. Da schaffte es sein Vorgänger, subtil – aber spürbar – mehr Herz in die gute Stube zu tragen.

Brauchte selbst noch keine Taschentücher: Neu-Moderator Hartmann mit «Happy Day»-Gästen. SRF

Hartmann selbst hat die Show im Vorfeld mit einem «altehrwürdigen Hotel» verglichen: Man renoviert die Fassade, aber die Küche bleibt die gleiche. Und tatsächlich: Die Zutaten bleiben bekannt. Überraschungen, Tränen, Musiknummern (unter anderem mit Reggae-Allzweckwaffe Dodo) – all das bleibt auch unter Hartman mehrheitlich beim Alten. Nur dass nun einer serviert, den man bisher eher als Wanderer der Nation kannte.

In Interviews hat Hartmann gestanden: Er wisse nicht, ob er sich in den emotionalen Momenten zusammenreissen soll – oder ob Tränen authentischer wirken. Seine Geheimwaffe? An Wurst und Brot denken.

Es ist eine Strategie, die an diesem Abend wohl mehrfach zum Einsatz kommt. Eine Mutter im Rollstuhl, die tränenreich ihren Töchtern dankt und von Gotthard-Gitarrist Leoni einen Staubsauger geschenkt erhält. Mehrere vom Schicksal geprüfte Familien. Eine emotionale Reunion in Thailand – Hartmann bleibt souverän, gefasst, aber ohne Taschentuch.

Mit Kiki Maeder durchs Gefühlsgewitter

An seiner Seite steht Kiki Maeder, die seit Jahren mit Herz, Charme und unerschütterlicher Leidenschaft durch Umbauten und Überraschungen führt – und im neuen Konzept spürbar mehr Raum zur Entfaltung erhält.

Gut so, denn Maeder ist eine Konstante in diesem samstäglichen Gefühlskarussell und macht es auch dem Neuen leicht. Nik Hartmann wirkt neben ihr denn auch nicht wie ein Frischling, sondern eher wie ein alter Kollege, der schon immer dazugehört hat. Ihre Chemie stimmt von Beginn an, das gegenseitige Abtasten entfällt.

Die Chemie stimmt: Nik Hartmann und Kiki Maeder. SRF

Im Gegenteil: Maeder verteilt gleich bei ihrem ersten Auftritt grosszügig Vorschusslorbeeren: «Für mich bist du der beste Nachfolger überhaupt.» Ein Satz, der wie ein Ritterschlag klingt – und im Wohnzimmer daheim wohl auch ein paar hochgezogene Augenbrauen provozieren dürfte.

Zwischen Koller und Hartmann

Tatsächlich ist Röbi Koller als unsichtbarer Gast in der Sendung nach wie vor präsent. Zumal ein Vergleich unvermeidbar ist: Beide sind Zuger, beide mit Radio-Vergangenheit, beide Meister im Zuhören. Aber Hartmann setzt eigene Akzente – er ist direkter, manchmal schelmischer, und er bringt eine wohltuende Portion Humor und (Selbst)-Ironie in die Show.

Das zeigt sich auch im Finale, als ausgerechnet der Gewinner des Hauptpreises nicht ans Telefon geht. Hartmann bleibt cool, spielt den Moment mit einem Augenzwinkern – und erobert so das Publikum.

Dumm gelaufen: Der Gewinner nimmt das Telefon nicht ab. Doch Moderator Nik Hartmann lässt sich davon nicht aus der Fassung bringen. SRF

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Hartmann macht zwar den Röbi – aber eben auf seine Art. Mit weniger Pathos, mehr Pragmatismus, mehr Schalk und mehr Comedy. Und: ein bisschen weniger Herz.

Ob er besser ist als Koller? Das entscheidet das Publikum. Eines aber ist klar: Mit Nik Hartmann wird bei «Happy Day» nicht nur geweint – es darf öfters auch gelacht werden. Und das ist vielleicht die grösste Überraschung an diesem neuen «Happy Day».

Mehr Videos aus dem Ressort