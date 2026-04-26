TV-Krimi im Check: Hast du den Fehler im Wiener «Tatort» erkannt? Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln im «Tatort: Gegen die Zeit» in einer betreuten Wohneinrichtung für schwierige Jugendliche. Bild: ORF/Petro Domenig Betreuer und «Klienten» der Wohngruppe haben sich versammelt, um von ihrem toten Mitbewohner und Chef Abschied zu nehmen. Bild: ORF/Petro Domenigg Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln im «Tatort: Gegen die Zeit» zum vorletzten Mal. Bild: ORF/Petro Domenigg Auch die Leiche darf – in Rückblenden – mitspielen: David Walcher (Roland Silbernagl) war Leiter der Kinder- und Jugend-Wohngruppe «Sonnenhof». Bild: ORF/Petro Domenigg Leon (Tristan Witzel, rechts) hat Probleme mit seiner Impulskontrolle. Simon (Augustin Groz, links) und im Hintergrund Araz (Emre Cakir) wollen auf ihn einwirken. Bild: ORF/Petro Domenigg Sie gehören zu den Älteren in der Wohngruppe: Leon (Tristan Witzel, links) und Mo (Rena Hussin) blicken bereits auf ein «schwieriges» Vorleben zurück. Bild: ORF/Petro Domenigg Femi Olaifa (Ayo Aloba) ist stellvertretender Leiter der Wohngruppe «Sonnenhof». Bild: ORF/Petro Domenigg Der 14-jährige Levi (Christoph Lackner-Zinner) ist das Nesthäkchen der Gruppe. Doch auch er hat in seinem kurzen Leben schon viel Leid erfahren. Bild: ORF/Petro Domenigg TV-Krimi im Check: Hast du den Fehler im Wiener «Tatort» erkannt? Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln im «Tatort: Gegen die Zeit» in einer betreuten Wohneinrichtung für schwierige Jugendliche. Bild: ORF/Petro Domenig Betreuer und «Klienten» der Wohngruppe haben sich versammelt, um von ihrem toten Mitbewohner und Chef Abschied zu nehmen. Bild: ORF/Petro Domenigg Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln im «Tatort: Gegen die Zeit» zum vorletzten Mal. Bild: ORF/Petro Domenigg Auch die Leiche darf – in Rückblenden – mitspielen: David Walcher (Roland Silbernagl) war Leiter der Kinder- und Jugend-Wohngruppe «Sonnenhof». Bild: ORF/Petro Domenigg Leon (Tristan Witzel, rechts) hat Probleme mit seiner Impulskontrolle. Simon (Augustin Groz, links) und im Hintergrund Araz (Emre Cakir) wollen auf ihn einwirken. Bild: ORF/Petro Domenigg Sie gehören zu den Älteren in der Wohngruppe: Leon (Tristan Witzel, links) und Mo (Rena Hussin) blicken bereits auf ein «schwieriges» Vorleben zurück. Bild: ORF/Petro Domenigg Femi Olaifa (Ayo Aloba) ist stellvertretender Leiter der Wohngruppe «Sonnenhof». Bild: ORF/Petro Domenigg Der 14-jährige Levi (Christoph Lackner-Zinner) ist das Nesthäkchen der Gruppe. Doch auch er hat in seinem kurzen Leben schon viel Leid erfahren. Bild: ORF/Petro Domenigg

Im «Sonnenhof» leben Jugendliche mit schwieriger Vergangenheit. Als dessen Leiter im Wiener «Tatort: Gegen die Zeit» ermordet wird, ermitteln Eisner und Fellner in ihrem vorletzten Fall. Hast du den Fehler im Setting bemerkt?

Teleschau Julian Weinberger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Wiener «Tatort»-Duo Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) befindet sich auf Abschiedstour. Ihr vorletzter Fall führte sie in ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche.

Im Krimi wurde der Leiter der betreuten Wohneinrichtung erschlagen aufgefunden - und einer der Jugendlichen war spurlos veschwunden. Zufall?

Einen wesentlichen Unterschied zur Realität nahmen sich die Macher jedoch heraus: Der Betreeungsschlüssel im Krimi entsprach ganz und gar nicht der Realität. Mehr anzeigen

Angenehm klischeefrei war dieser leise ORF-Krimi, der natürlich ein Sozialdrama war. Was soll auch anderes herauskommen, wenn der Schauplatz eines Mordes eine betreute Wohneinrichtung für schwierige Jugendliche ist?

Was man dem «Tatort: Gegen die Zeit» zugutehalten muss: Diese 90 Minuten haben uns 14- bis 18-jährige Dropout-Kids gezeigt, die es so tatsächlich geben könnte. Samt einer Handvoll Betreuer, die ebenfalls in Charakterzeichnung und ihrer unaufgeregten Art an echte Pädagogen erinnerten.

Trotzdem gab es eine Sache im «Sonnenhof» – und es war nicht die triste Inneneinrichtung –, die komplett unrealistisch war. Das jedoch aus guten Gründen ...

Worum ging es?

David Walcher (Roland Silbernagl), Leiter des sozialen Wiener Wohnprojekts «Sonnenhof», wurde unweit der abgelegenen Einrichtung erschlagen aufgefunden.

Zwar gerieten sowohl seine Ex-Frau als auch ein latent aggressiver Nachbar ins Visier der Ermittlungen, doch Eisner und Fellner richteten ihren Fokus vor allem auf die Dynamik innerhalb der Wohngruppe.

Dort lebten fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren zusammen mit drei Pädagogen: Olaifa (Ayo Aloba), Araz (Emre Cakir) und Simon (Augustin Groz) kümmerten sich um die beiden Jüngsten, Levi (Christoph Lackner-Zinner) und Oki (Yacouba Diabate), sowie die etwa 17- bis 18-jährigen Leon (Tristan Witzel), Mo (Rena Hussin) und Cihan (Alperen Köse).

Letzterer war jedoch seit der Tat spurlos verschwunden – ein Umstand, der ihn schnell in den Kreis der Verdächtigen rückte.

Worum ging es wirklich?

Für Drehbuch (gemeinsam mit Hermann Schmid) und Regie des neuen ORF-«Tatorts» zeichnet Katharina Mückstein verantwortlich. Die 1982 in Wien geborene Filmemacherin übernimmt zwar auch reine Regiearbeiten, etwa für die Wiener Krimireihe «Blind ermittelt» oder ihren ersten, viel beachteten «Tatort: Dein Verlust», in dem Moritz Eisner an seinem Geburtstag ins Koma trinkt.

Wenn Mückstein jedoch – wie in diesem Fall – selbst am Drehbuch beteiligt ist, entstehen meist besonders fein beobachtete, oft preisgekrönte Gesellschaftsporträts. Dies zeigt sich auch in ihren Dokumentarfilmen wie «Feminism WTF».

Warum das relevant ist? Weil sich «Tatort: Gegen die Zeit» genau durch diesen präzisen Blick auszeichnet: auf prekäre, erschütterte Lebensrealitäten junger Menschen ebenso wie auf differenziert gezeichnete Figuren innerhalb des Betreuungsteams.

Was war das für ein Betreuungsschlüssel?

Der «künstlerische Fehler» in diesem an sich um Realismus bemühten «Tatort» war natürlich der Betreuungsschlüssel. Vom im Film geschilderten können echte Einrichtungen dieser Art nur träumen. Auf vier Pädagogen (inklusive des ermordeten) kamen lediglich fünf Wohngruppen-Kids.

Warum das so war?

Klar, die Filmemacher wollten verschiedene Typen und Herangehensweisen an den Pädagogen-Job und das prekäre Jugendleben schildern, dabei aber auch kein riesig-unübersichtliches Ensemble ins Krimi-Rennen schicken.

Wie ist der Schlüssel in Schweizer Wohneinrichtungen?

In betreuten Wohngruppen für Jugendliche gibt es in der Schweiz keinen einheitlichen, bundesweit vorgeschriebener Betreuungsschlüssel. Stattdessen wird der Schlüssel kantonal geregelt und hängt stark vom Konzept, der Intensität der Betreuung und der jeweiligen Bewilligung ab.

In vielen kantonalen Regelungen zum betreuten Wohnen wird von etwa 20 Prozent pädagogischer Stellen pro Platz ausgegangen, was in der Praxis auf etwa eine pädagogische Fachkraft auf vier bis fünf Plätze hinausläuft – je nach Auslastung und Konzept.

Wer arbeitet in solchen Wohngruppen?

In Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten in der Regel pädagogische Fachkräfte, meist staatlich anerkannte Erzieher, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter.

Auch besonders qualifizierte Erzieher können eingesetzt werden. Für betreuende Tätigkeiten dieser Art gilt allgemein, dass sie nur von Fachkräften oder unter angemessener Beteiligung von Fachkräften übernommen werden dürfen.

Neben der formalen Ausbildung zählen in der Praxis vor allem Erfahrung mit belasteten Jugendlichen, Konfliktfähigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Fähigkeit zur Krisenintervention.

Wie geht es mit Eisner und Fellner zu Ende?

Der letzte Wiener «Tatort» mit Moritz Eisner und Bibi Fellner wird noch 2026 ausgestrahlt. Ihr letzter gemeinsamer Fall trägt den Arbeitstitel «Dann sind wir Helden».

Über Inhalt und Schicksal der beiden wird bislang noch der Mantel des Schweigens gehüllt.

Als Nachfolger sind Miriam Fussenegger (35) und Laurence Rupp (38) vorgesehen. Sie sind nicht nur Kollegen, sondern auch Halbgeschwister und sollen ab dem Jahr 2027 in Wien übernehmen.

Tatort: Gegen die Zeit So 26.04. 20:05 - 21:45 ∙ SRF 1 ∙ DE/AT/CH 2026 ∙ 100 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch

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