Das argentinische Showgirl Belen Rodriguez (Archivfoto). KEYSTONE

Nach turbulenten Jahren scheint sich für Belen Rodriguez vieles zum Guten zu wenden: Die argentinische Showfrau wurde mehrfach an der Seite des Jetset-Chirurgen Kemal Alagol gesehen – und zeigt sich zugleich familiär versöhnt mit ihrer Schwester Cecilia.

Alessia Moneghini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Belen Rodriguez soll mit dem bekannten Schönheitschirurgen Kemal Alagol liiert sein.

Sie startet zugleich in eine neue Karrierephase bei der italienischen Rai.

Auf Instagram zeigt sie sich liebevoll mit ihrer neugeborenen Nichte – ein Zeichen familiärer Versöhnung. Mehr anzeigen

Nach Jahren voller Schlagzeilen um ihr Privatleben scheint Belen Rodriguez wieder verliebt. Laut dem Magazin «Chi» wurde die 40-Jährige mehrfach mit dem Chirurgen Kemal Alagol gesichtet, der in der italienischen Promiszene als Arzt des Jetsets gilt.

Fotos zeigen die beiden bei gemeinsamen Spaziergängen, beim Koffertragen am Bahnhof oder beim Verlassen eines Hauses am frühen Morgen – Szenen, die auf eine wachsende Nähe hindeuten.

Parallel dazu startet die gebürtige Argentinierin beruflich neu durch. Sie ist derzeit Co-Moderatorin der Radiosendung «Matti da legare» auf Radio 2 und trat zuletzt als «Tanzgast für eine Nacht» in der TV-Show «Ballando con le stelle» auf. Zudem wird sie laut italienischen Medien als mögliche Moderatorin von Sanremo Giovani gehandelt – an der Seite von Gianluca Gazzoli.

Mit über 10 Millionen Followern auf Instagram bleibt Rodriguez eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der italienischen Unterhaltungswelt.

Die Wende in ihrer Karriere

Auch privat scheint Ruhe eingekehrt: Auf Instagram veröffentlichte Belen ein Foto, das sie mit ihrer Nichte Clara Isabel, der Tochter von Cecilia Rodriguez und Ignazio Moser, zeigt. Die Aufnahme gilt als eindeutiges Zeichen der Versöhnung zwischen den Schwestern, nachdem wochenlang über einen Streit spekuliert worden war.

Wie «TGcom24» berichtet, zeigt sich Belen in der Wohnung ihrer Schwester glücklich und gelöst. Fans reagierten begeistert – der Post wurde mit Tausenden Herz-Emojis kommentiert. Kurz zuvor hatte Cecilia selbst ein Foto geteilt, auf dem Belens Tochter Luna Marì neben dem Neugeborenen liegt – mit den Worten: «Schon jetzt eine grosse Schwester.»

Auch Mutter Veronica Cozzani teilte ein Familienfoto bei einem gemeinsamen Abendessen – alle lächelnd, vereint, versöhnt.