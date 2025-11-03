Maria Höfl-Riesch spricht über ihre neue Liebe – und wie sie mit Kritik umgeht. Die Ex-Skirennfahrerin ist mit einem 25 Jahre älteren Kreuzfahrt-Manager liiert und verrät, was ihr Liebesglück ausmacht.

Redaktion blue News Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Maria Höfl-Riesch ist nach ihrer Scheidung in einer neuen Beziehung mit dem 25 Jahre älteren Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf und spricht offen über ihr Liebesglück.

Kritik in sozialen Medien wegen des Altersunterschieds nimmt sie gelassen und betont, man könne es nicht allen recht machen.

Gemeinsame Interessen wie das Reisen und gegenseitiges Vertrauen sind laut Höfl-Riesch die Basis für ihre harmonische Partnerschaft. Mehr anzeigen

Die ehemalige Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch (40) ist nach ihrer Scheidung im Liebeshoch. Ihr neuer Partner an ihrer Seite ist Kreuzfahrten-Manager Johann Schrempf (65).

Maria Höfl-Riesch spricht offen über ihr neues Glück. Schon im September schwärmte sie: «Er ist der beste Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann.»

Die ehemalige Skirennfahrerin kennt ihren 25 Jahre älteren Partner schon länger – doch erst nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Marcus Höfl wurde aus Freundschaft Liebe.

Mit Höfl war sie rund 14 Jahre verheiratet. Im April 2024 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Nun verrät Höfl-Riesch gegenüber RTL, was ihr Liebesgeheimnis ist: «Wir sind beide sehr unkompliziert und reisen gerne. Es harmoniert alles sehr gut.»

Entscheidend sei für sie nicht nur gegenseitiges Verständnis, sondern auch gemeinsame Interessen – und Vertrauen. «Wichtig ist, dass man so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen kann», sagt sie.

Maria Höfl-Riesch: «Man kann es nicht jedem recht machen»

Maria Höfl-Riesch lässt sich von Kritik im Netz nicht aus der Ruhe bringen. «Dank Social Media oder Internet generell meint jeder, seinen Senf dazugeben zu müssen. Da sind auch mal nicht so schöne Sachen dabei – aber da stehen wir drüber», sagt sie.

Ein dickes Fell habe sie sich schon während ihrer Karriere zugelegt. Die ehemalige Ski-Olympiasiegerin weiss: «Man kann es nicht jedem recht machen. Nicht zu Herzen nehmen, lächeln und weitergehen.»

Auch in ihrer neuen Beziehung läuft alles harmonisch. Altersunterschied oder Körpergrösse spielen für sie keine Rolle. «Wir sind beide sehr unkompliziert und reisen gerne», erzählt Höfl-Riesch. «Ich geniesse es sehr, dass er dann auch wieder längere Zeit freihat. Es harmoniert alles sehr gut.»

Ihr Partner arbeitet als Traveling Operation Manager auf Kreuzfahrtschiffen – und Höfl-Riesch reist ihm oft hinterher. «Ich durfte ihn begleiten und war in Ecken, die ich so noch nicht kannte: Island, Grönland. Das war wirklich wunderschön», schwärmt sie gegenüber RTL.