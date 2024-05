Hazel Brugger kann sich ESC-Moderation im Duo vorstellen

Fans nehmen Nemo am Zürcher Flughafen in Empfang

Nach dem triumphalen Sieg am ESC in Malmö ist Nemo zurück in der Schweiz. Das 24-jährige Musiktalent ist am späten Sonntagabend in Zürich gelandet. Rund hundert Fans nahmen ihm mit non-binär-Flaggen und Kuhglocken in Empfang.

12.05.2024