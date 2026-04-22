«Er könnte der Krasseste sein»Hazel Brugger rechnet mit Schweizer Comedians ab
Bruno Bötschi
22.4.2026
Hazel Brugger und Thomas Spitzer treffen Loredana und Kilian Bamert. Die beiden Komiker-Paare sprechen über die Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland – und darüber, warum helvetische Comedians so mutlos sind.
Hazel Brugger und Thomas Spitzer bekamen Besuch aus der Schweiz. Das Komikerduo Loredana und Kilian aus Buchs SG, auch bekannt als «Saturday and Sunday», reiste mit seinen beiden Kindern nach Südhessen.
Die beiden Paare sprechen in der aktuellen Ausgabe vom Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis» über die Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland, tauschen Beziehungstipps aus, reden über Leben und Arbeiten mit Kindern – und verraten zudem, warum sie Emmentaler-Käse hassen.
Sind Schweizer Comedians zu wenig mutig?
Nach gut einer Stunde sagt Loredana zu Hazel Brugger, dass in der Schweiz nur wenige Menschen ihr Ding so konsequent durchziehen würden wie Brugger dies in den letzten Jahren getan habe.
Thomas Spitzer wundert sich derweil, warum kaum Schweizer Comedians den Weg nach Deutschland auf sich nehmen würden: «Früher gab es wahnsinnig viele Talente in der Poetry-Slam-Szene, und bei den deutschen Meisterschaften landeten jeweils mindestens drei Schweizerinnen und Schweizer unter den Top 10. Lara Stoll, Kilian Ziegler, Gabriel Vetter …»
Er wolle Vetter und Co. nicht shamen, so Spitzer, aber er frage sich schon, warum Schweizer Comedians nicht versuchen würden, auch in Deutschland Fuss zu fassen.
Spitzer: «Gabriel Vetter könnte der krasseste Comedian sein»
«Ich dachte immer, Gabriel Vetter könnte der krasseste Comedian ever sein, wenn er es wollte. Aber der will das scheinbar nicht», so Thomas Spitzer weiter.