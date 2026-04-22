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«Er könnte der Krasseste sein» Hazel Brugger rechnet mit Schweizer Comedians ab

Bruno Bötschi

22.4.2026

Hazel Brugger und Thomas Spitzer bekommen in der neusten Folge ihres Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis» Besuch aus der Schweiz.
Hazel Brugger und Thomas Spitzer bekommen in der neusten Folge ihres Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis» Besuch aus der Schweiz.
Bild: IMAGO/Panama Pictures

Hazel Brugger und Thomas Spitzer treffen Loredana und Kilian Bamert. Die beiden Komiker-Paare sprechen über die Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland – und darüber, warum helvetische Comedians so mutlos sind.

Bruno Bötschi

22.04.2026, 12:18

22.04.2026, 13:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Loredana und Kilian Bamert aus Buchs SG besuchten Hazel Brugger und Thomas Spitzer in ihrem Haus in Südhessen, Deutschland, um eine Folge vom Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis» aufzunehmen.
  • Die beiden Komiker-Paare reden während mehr als einer Stunde über die Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland.
  • Am Ende des Podcasts zeigen sich Brugger/Spitzer verwundert darüber, wie mutlos die heveltischen Comedyschaffenden seien.
  • «Ich dachte immer, Gabriel Vetter könnte der krasseste Comedian ever sein, wenn er es wollte. Aber der will das scheinbar nicht», so Spitzer.
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Hazel Brugger und Thomas Spitzer bekamen Besuch aus der Schweiz. Das Komikerduo Loredana und Kilian aus Buchs SG, auch bekannt als «Saturday and Sunday», reiste mit seinen beiden Kindern nach Südhessen.

Die beiden Paare sprechen in der aktuellen Ausgabe vom Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis» über die Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland, tauschen Beziehungstipps aus, reden über Leben und Arbeiten mit Kindern – und verraten zudem, warum sie Emmentaler-Käse hassen.

Sind Schweizer Comedians zu wenig mutig?

Nach gut einer Stunde sagt Loredana zu Hazel Brugger, dass in der Schweiz nur wenige Menschen ihr Ding so konsequent durchziehen würden wie Brugger dies in den letzten Jahren getan habe.

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Thomas Spitzer wundert sich derweil, warum kaum Schweizer Comedians den Weg nach Deutschland auf sich nehmen würden: «Früher gab es wahnsinnig viele Talente in der Poetry-Slam-Szene, und bei den deutschen Meisterschaften landeten jeweils mindestens drei Schweizerinnen und Schweizer unter den Top 10. Lara Stoll, Kilian Ziegler, Gabriel Vetter …»

Er wolle Vetter und Co. nicht shamen, so Spitzer, aber er frage sich schon, warum Schweizer Comedians nicht versuchen würden, auch in Deutschland Fuss zu fassen.

Spitzer: «Gabriel Vetter könnte der krasseste Comedian sein»

«Ich dachte immer, Gabriel Vetter könnte der krasseste Comedian ever sein, wenn er es wollte. Aber der will das scheinbar nicht», so Thomas Spitzer weiter.

Sind die helvetischen Komikerinnen und Komiker zu wenig mutig? Wer regelmässig in Locations mit bis zu 200 Plätzen sein Programm spiele, könne in der Schweiz davon gut leben, wirft Hazel Brugger ein.

Und weiter: «Wenn du diese Komfortlage risikieren willst und dir in Deutschland etwas aufbauen willst, brauchst du eine gewisse Crazyness.»

Loredana und Kilian wagen den Sprung nach Deutschland

Loredana und Kilian sagen, für sie fühle sich Hochdeutsch wie eine Fremdsprache an. Trotzdem wagen sie nun den Sprung über die Grenze.

Am 9. September spielt das Paar sein Programm «Warum ist sie/er so?» erstmals in Deutschland und auf Hochdeutsch – und zwar in München.

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«Ihr macht das genau richtig», unterstützt Hazel Brugger diesen Karriereschritt. München sei von der Kultur vergleichbar mit der Schweiz. Es gebe in der Stadt zudem eine ausgeprägte Mundart-Kultur.

Brugger selbst absolvierte ihre ersten Auftritte in Deutschland ebenfalls in der bayerischen Hauptstadt.

«Und wenn es nicht klappt, geht ihr wieder zurück nach Buchs», fügt sie am Ende lachend an.

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Loredana und Kilian Bamert, besser bekannt als «Saturday and Sunday», erzählen in «On The Rocks», wie es trotz eines katastrophalen ersten Dates zur Liaison der heutigen Social-Media-Stars kam.

20.03.2025

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