Komikerin Hazel Brugger hat auf Instagram eine Babypause angekündigt. Bis Mitte des nächsten Jahres zieht sich die 30-Jährige zurück. «Ich war in letzter Zeit überall zu sehen. Aber wenn ich so weitermachen würde, würde ich kaputtgehen», sagt Brugger zu ihrer Mutterschaftspause.

«Ich bin bis Mitte 2024 in der Babypause», schreibt Brugger in der Beschreibung ihres Instagram-Kanales.

«Hallo! Wie die Meisten von euch wissen und ich manchmal vergesse, ich bin zum zweiten Mal schwanger», witzelt Hazel Brugger auf Instagram in ihrem Statement und doppelt nach: «Ich habe das Gefühl, ich war die letzten paar Monate, Wochen, Tage überall zu sehen. Bei ‹WSMD›, beim Disney-Film ‹Wish› und bei ‹Wetten, dass..?›. Es hat mir alles riesig viel Spass gemacht, aber wenn ich so weitermachen würde, würde ich kaputtgehen. Und ihr hättet auch keinen Bock mehr.»

Weiter erklärt sie: «Deswegen werde ich jetzt in die Babypause starten. Das Einzige, was auch in der Pause weitergeht, ist unser Podcast ‹Hazel Thomas Hörererlebnis›. Aber nur mit Audio. In den ersten paar Wochen und Monaten nur Audio. Ich seh crazy aus, wenn ich ein Kind gekriegt habe. Das ist die gute Nachricht an alle, die mich nicht so gerne sehen. Ihr müsst mich in den nächsten Monaten nicht sehen, ausser bei den vorab aufgezeichneten Sachen.»

Den Podcast führt sie zusammen mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer.

Damit wird die Hochschwangere vorerst vermutlich nicht mehr in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten. Ende August wurde ihre zweite Schwangerschaft public. Die Geburt wird Ende Januar erwartet.

Hazel Brugger: Kaberettistin und Mutter

Neben ihren Tätigkeiten als Komikerin ist Brugger auch als Kabarettistin, Moderatorin, Autorin und Slam-Poetin bekannt.

Brugger ist seit März 2021 Mutter einer Tochter.

