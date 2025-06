Hazel Brugger moderierte das ESC-Voting «unten ohne»

Komikerin Hazel Brugger moderierte zusammen mit Sandra Studer das zweite Halbfinal des diesjährigen Eurovision Song Contests in Basel. Bild: Keystone

Hazel Brugger hat verraten, dass es während des zweiten Halbfinals des diesjährigen Eurovision Song Contests ein Zeitproblem gab. Das führte dazu, dass die 31-jährige Komikerin das Voting «unten ohne» moderierte.

Hazel Brugger, Sandra Studer und Michelle Hunziker begeisterten als Moderatorinnen des diesjährigen Eurovision Song Contests, kurz ESC, die Menschen vor Ort in Basel genauso wie die Millionen von TV-Zuschauer*innen.

Diese Woche sprach Komikerin Brugger in der ZDF-Show «Till Tonight» nochmals über das Abenteuer ESC und verriet Komiker und Moderator Till Reiners ein pikantes Detail.

«Ich habe das gesamte Voting vom zweiten Halbfinale des ESC nackt – also untenrum hatte ich gar nichts an – moderiert», offenbart die 31-Jährige.

Brugger verrät den Grund für das Missgeschick

Glücklicherweise bemerkte das ESC-Publikum im Saal, aber auch die Millionen von Zuschauer*innen vor den Flimmerkisten davon nichts, weil Hazel Brugger und Sandra Studer während dem Voting nebeneinander hinter einem Podium standen.

Aber was war der Grund für das Missgeschick? Die Strumpfhose von Hazel Brugger rutschte während ihres Sprints nach dem Fondue-Interview mit Erika Vikman, der ESC-Teilnehmerin aus Finnland bis zu den Knöcheln runter.

Das Interview, bei dem die zwei Frauen zusammen Fondue gegessen hatten, dauerte länger als geplant.

Als Brugger den Aufruf zur Voting-Moderation bekam, hatte sie deshalb nur noch 40 Sekunden Zeit für einen Weg, der normalerweise mehr als anderthalb Minuten dauert.

Hazel Brugger kam kurz vor knapp auf der Bühne an und dachte einen Moment lang: «Ich habe mir in die Hose gemacht, denn es fühlte sich so komisch an» – bis sie Sekunden später realisierte, dass ihre Strumpfhose komplett nach unten gerutscht war.

