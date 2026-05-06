  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ballermann-Partyhit «Mon Amour» Hecht legt Streit mit deutschen Influencern bei

SDA

6.5.2026 - 18:44

Die Rockpopband Hecht mit ihrem brandneuen Prix Walo.
Die Rockpopband Hecht mit ihrem brandneuen Prix Walo.
Keystone

Wer darf beim Partyhit «Mon Amour» mitmischen? Nach der Kritik der Luzerner Rockpopband Hecht an einem deutschen Influencer-Trio gibt es jetzt eine Lösung.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

06.05.2026, 18:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Luzerner Band Hecht hat sich mit den Influencern Marc Eggers, Aditotoro und Paul Frede im Streit um den Ballermann-Hit «Mon Amour» geeinigt.
  • Das Trio hatte für ihr Cover des Hecht-Hits nicht um Erlaubnis gefragt. 
  • Hecht-Frontmann Stefan Buck machte dies in einem Instagram-Video öffentlich und forderte die drei Influencer auf, ihre Version von allen Plattformen zu entfernen.
Mehr anzeigen

«Solang ich noch Luft in meiner Lunge hab, brennt mein Herz für dich lichterloh. Du bist für immer Mon Amour». Diese Liedzeilen werden am Ballermann auf Mallorca seit Wochen kräftig mitgesungen. Der Song «Mon Amour» gehört definitiv zu den Partyhits des Jahres. Doch um das Cover, das im Original von der Luzerner Rockpopband Hecht kommt, gab es zuletzt reichlich Ärger.

Denn es existieren zwei deutsche Coverversionen, die in den Bars und Clubs der Playa de Palma rauf- und runtergespielt werden. Die eine singt Tobee, der sich mit Liedern wie «Helikopter 117» oder «Saufi Saufi» einen Namen gemacht hat. Die andere hat Marc Eggers («Oberteil») zusammen mit den Influencern Paul Frege und Aditotoro aufgenommen. Das allein ist nichts Ungewöhnliches am Ballermann.

Bötschi fragt Hecht-Sänger Stefan Buck. «Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»

Bötschi fragt Hecht-Sänger Stefan Buck«Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»

Doch vor rund zwei Wochen meldete sich Hecht-Frontmann Stefan Buck in einem Instagram-Video zu Wort. Man habe nur Tobee die Freigabe für den Song erteilt, das Trio um Eggers habe nicht mal um Erlaubnis gefragt. «Sie haben einfach den Song herausgegeben.»

Wer ein Lied von Mundart auf Deutsch übersetzt, bearbeitet das Original und muss von den Schöpfern das Okay bekommen. «Das geht irgendwie gegen unsere Werte», erklärte Buck. Deshalb habe man die drei Influencer gebeten, ihre Version von allen Plattformen zu löschen.

Intensive Gespräche

Doch passiert ist seitdem nichts. Eggers singt «Mon Amour» weiterhin bei seinen Auftritten im «Megapark». Nach intensiven Gesprächen hat es nach dpa-Informationen jetzt eine Lösung gegeben: die Eggers-Version kann weiter gespielt werden.

Auszeichnung für «Mon Amour». Hecht räumen an den 19. Swiss Music Awards ab

Auszeichnung für «Mon Amour»Hecht räumen an den 19. Swiss Music Awards ab

Der Interpret der von vornherein genehmigten Version, Tobee, nimmt die Entscheidung gelassen. «Man kann beide Versionen überhaupt nicht vergleichen. Meine passt zu Party und Ballermann, andere sind vielleicht eher für soziale Medien gemacht», sagte der Sänger aus der Nähe von Ulm der dpa. «Die Fans sollen einfach entscheiden, was sie hören möchten.»

Mit «Mon Amour» landete Hecht im letzten September für eine Woche in den Top-Ten der Schweizer Charts, und die Musiker aus Luzern traten mit ihren Mundart-Liedern erstmals auch in Deutschland auf. Zudem hat die Band gerade erst den Prix Walo in der Kategorie Pop/Rock-Band gewonnen und im März bei den Swiss Music Awards gleich vier Preise abgeräumt.

Stefan Buck, Hecht-Frontmann: «Bötschi war crazy gut vorbereitet»

Stefan Buck, Hecht-Frontmann: «Bötschi war crazy gut vorbereitet»

Stefan Buck ist Hecht-Frontmann, der aktuell erfolgreichsten Mundartband der Schweiz. Ein «Bötschi fragt»-Gespräch über seinen St.-Moritz-Diss-Song, den peinlichste Moment auf einer Bühne– und wie wichtig ihm die Liebe seiner Frau ist.

03.10.2025

Mehr Entertainment

Gericht lehnt Fussfessel ab. Marius Borg Høiby muss in U-Haft bleiben

Gericht lehnt Fussfessel abMarius Borg Høiby muss in U-Haft bleiben

Streamteam-Podcast. Daniel Craig ohne Bond, ein Pinguin fürs Herz und ein Krimi, den kaum jemand kennt

Streamteam-PodcastDaniel Craig ohne Bond, ein Pinguin fürs Herz und ein Krimi, den kaum jemand kennt

Jazmin Grimaldi kämpft mit sich selbst. Fürst Alberts Tochter im «Zwischendasein eines Doppellebens»

Jazmin Grimaldi kämpft mit sich selbstFürst Alberts Tochter im «Zwischendasein eines Doppellebens»

Meistgelesen

Patrick Fischer: «Ich bin über das Vertrauen in Mitmenschen gestolpert»
Darum nimmt der Iran die Emirate so ins Fadenkreuz
Kiew zeigt Raketenstart – wird die «Flamingo» zur neuen Wunderwaffe?
Der Weltraum-Experte und TV-Moderator Bruno Stanek ist verstorben
Drei Personen von Kreuzfahrtschiff geholt