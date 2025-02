Die Jury dieser Folge: Modelkollegin Eva Herzigová (Mitte) und Designer Hun Kim unterstützen Heidi Klum ProSieben/Nadine Rupp

In Folge vier von «Germany's Next Topmodel» stand die erste Fashionshow der Männer an – und natürlich gaben sich auch hier Promigäste die Ehre, die den Laufsteg-Aspiranten mit Rat und Tat zur Seite standen. Einer von ihnen machte jedoch lieber sein eigenes Ding.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die erste Männermodenschau bei «GNTM» fand mit Unterstützung des Karl-Lagerfeld-Labels und Creative Director Hun Kim statt.

Supermodel Eva Herzigová gab den Kandidaten wertvolle Tipps, doch Kandidat Gabriel ignorierte sie und übte stattdessen für sich selbst.

Nach der Fashionshow wurde das Teilnehmerfeld drastisch reduziert, wobei überraschend auch Favoriten wie Marcel ausschieden. Mehr anzeigen

Wenn Karl Lagerfeld (1933-2019) wüsste, dass man ihm eine Folge der aktuellen «Germany's Next Topmodel»-Staffel auf ProSieben widmet, würde der sich «im Grabe umdrehen», vermutete Kandidat Eliob (29) lachend. Dass der Designer nicht gerade ihr grösster Fan gewesen sei, sei ja kein Geheimnis, wusste auch Model-Mama Heidi Klum (51), die aber bekundete, die Mode-Ikone selbst sehr zu verehren.

In Anzügen der nach ihm benannten Modemarke würden die Male-Model-Anwärter nun ihren ersten «GNTM»-Walk vorführen – für viele war es gar der erste Laufsteg-Auftritt überhaupt. Zur Unterstützung und als Gastjuror war der Creative Director von Karl Lagerfeld aus Paris eingeflogen: Hun Kim arbeitet bereits seit zehn Jahren für das Label und hatte den Meister noch persönlich kennengelernt.

Langweilig? Nawin ist über seinen Look nur mittelhappy. ProSieben/Nadine Rupp

Mit den von ihm ausgewählten Klamotten waren die meisten hochzufrieden, lediglich Nawin (27) fand seinen Look «'n bisschen langweilig». «Nein. Ich finde, es passt zu dir», versuchte Pierre (22) sich etwas unglücklich an einem Trost-Kompliment.

Supermodel Eva Herzigová gibt Tipps

Wenig später platzte ein zweiter Star-Gast in die Vorbereitungen: Eva Herzigová (51) gab sich die Ehre, ihres Zeichens eins der Gesichter der legendären 1990er-Jahre-Supermodel-Ära. Klar, dass sie dank 30 Jahren Berufserfahrung sowie der einstigen Zusammenarbeit mit Designerking Karl dem Nachwuchs einige Tipps an die Hand geben konnte, die diese nur allzu dankbar aufsogen. Sei es nun der Rat, vor dem Tritt ins Rampenlicht noch mal 30 ruhige Atemzüge zu nehmen oder sich von der Kleidung inspirieren zu lassen – alles schien den jungen Männern wertvoll zu sein.

Nur einem Kandidaten nicht: Während die schöne Tschechin sprach, trainierte der langhaarige Gabriel (23) im Hintergrund lieber für sich allein weiter seinen Walk. Sehr zur Verwunderung seiner Konkurrenten: «Dass er die ganze Zeit hinten geübt hat, während Eva geredet hat, hätte ich jetzt nicht gemacht», befand TikTok-Star und Kandidat Samuel Dohmen (23). «Ich weiss aber nicht, was Gabriel gerade im Kopf hatte, wie nervös er war, warum er's gemacht hat ...» Auch Konkurrent Chris (23) hatte wenig Verständnis für den Alleingang des Architektur-Studenten: «Das hat einfach mit Höflichkeit zu tun.» Allerdings: «Man weiss ja auch nicht, ob er sich nicht wohlgefühlt hat ...»

Kandidat Gabriel (links) hat seinen eigenen Kopf. ProSieben/Nadine Rupp

Zumindest schien Gabriel noch recht unsicher zu sein. Er selbst verteidigte sich: «Bei der Eva habe ich nicht unbedingt zuhören wollen. Ich habe lieber die Zeit gebraucht, um mir meinen Catwalk noch mal anzueignen, weil ich gefunden habe, dass ich noch nicht am Punkt war, wo ich wollte.»

Es wird kräftig ausgesiebt

Das Supermodel selbst schien Gabriels Ignorieren indes gar nicht gross bemerkt zu haben, zumindest gab es von ihr kein Statement dazu. Nach dem Walk vor Publikum, bei dem sich die meisten passabel bis sehr gut schlugen, gestand sie gar, ihn «adorable» zu finden, «bezaubernd» also. Auch Heidi Klum und Hun Kim waren von dem Zürcher angetan und so schickten ihn die drei eine Runde weiter.

Und diese Runde führte ihn geradewegs ins Modelhaus, wie die überraschten 48 Anwärter erfuhren. Allerdings würde lediglich die Hälfte von ihnen dort einziehen können, für die andere Hälfte war der Weg an dieser Stelle vorbei.

Marcel (Zweiter von links) ist raus - und John (Dritter von links) kann's wie viele andere nicht fassen. ProSieben/Nadine Rupp

Wer es schaffte und wer nicht, sorgte ein ums andere Mal für grosses Staunen, flog doch so manch sicher geglaubter Favorit aus dem Rennen. Darunter etwa der Hamburger Marcel (26), dem Hun Kim zuvor noch einen «awesome», also tollen Walk bescheinigt hatte, weshalb er die Show eröffnen durfte. «Das ist Anarchie!», kommentierte Lockenkopf John (24) das undurchsichtige Auswahlverfahren. (Er selbst kam weiter.)

Für Trash-TV-Badboy Jona Steinig ist der Traum vom «GNTM»-Sieg ausgeträumt. ProSieben/Nadine Rupp

Marcel indes tröstete sich tapfer selbst: «Das Universum hat einen Plan mit einem.» Wo ihn dieser hinführen wird, wird sich zeigen.

Die diesjährige «GNTM»-Staffel läuft ohne ihn weiter – und auch ohne Trash-TV-Star Jona Steinig (29, «Forsthaus Rampensau Germany»), der ebenfalls rausflog. Sein Datingshow-Kollege Ryan Wöhrl (22) dagegen darf weiter um die Topmodel-Krone kämpfen.

