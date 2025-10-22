  1. Privatkunden
Nach acht Jahren Pause Heidi Klum gibt weiteres Mal bei «Project Runway» den Ton an

dpa

22.10.2025 - 04:29

Freut sich auf die 22. Staffel von «Project Runway»: Heidi Klum läuft bei der Paris Fashion Week in einem Brautkleid von Vivienne Westwood über den Laufsteg. (4. Oktober 2025)
Freut sich auf die 22. Staffel von «Project Runway»: Heidi Klum läuft bei der Paris Fashion Week in einem Brautkleid von Vivienne Westwood über den Laufsteg. (4. Oktober 2025)
Bild: KeystoneAP Photo/Aurelien Morissard

2018 war Heidi Klum bei der US-Castingshow «Project Runway» ausgestiegen – in diesem Jahr kehrte sie als Gastgeberin zurück. Nun kann sich das deutsche Model auf eine weitere Staffel freuen.

DPA

22.10.2025, 04:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Heidi Klum wird 2026 erneut Moderatorin bei der US-Designer-Show «Project Runway».
  • In diesem Jahr hatte Klum bei der von Juli bis September laufenden 21. Staffel erstmals seit Längerem wieder die Gastgeberrolle übernommen.
  • Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei «Project Runway» zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen.
Mehr anzeigen

Heidi Klum (52) wird 2026 erneut als Moderatorin bei der US-Designer-Show «Project Runway» den Ton angeben. Disney hat jetzt die 22. Staffel der Fashion-Sendung, in der junge Modeschöpfer gegeneinander antreten, angekündigt. Sie freue sich sehr darauf mit ihren Kollegen, darunter US-Designer Christian Siriano, 2026 zurückzukehren, schrieb Klum auf Instagram. Die Show erscheint auf «Freeform», «Disney+» und «Hulu». 

In diesem Jahr hatte Klum bei der von Juli bis September laufenden 21. Staffel erstmals seit Längerem wieder die Gastgeberrolle übernommen. «Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen», sagte Klum zuvor dem «People»-Magazin. 

Längere Pause

Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei «Project Runway» zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen. US-Model Karlie Kloss trat damals Klums Nachfolge an. 

In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow «Germany's Next Topmodel» (GNTM) auf ProSieben Erfolg.

Heidi Klum knutscht vor laufender Kamera

Heidi Klum knutscht vor laufender Kamera

«Germany's Next Topmodel» läuft heuer immer zweimal pro Woche. Ein erster Trailer der Jubiläumsstaffel zeigt, welche Gastjuror*innen dabei sind. Und mit welchem von ihnen Heidi Klum Zärtlichkeiten austauscht ...

15.01.2025

