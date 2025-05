Heidi Klum schockiert über komplett nackten Kandidaten

«GNMT»: Nacktshooting Heidi Klum hat Designer Kilian Kerner als Gastjuror eingeladen. Bild: ProSieben/Max Montgomery Ist gelernter Bankkaufmann: Model-Entdeckung Pierre aus Wien. Bild: ProSieben/Max Montgomery Josy tut sich beim Nacktshooting auf einer Harley schwer. Bild: ProSieben/Max Montgomery Kevin bekommt ein Airbrush-Tatto fürs Shooting verpasst. Bild: ProSieben/Max Montgomery Das Designer-Duo Dsquared2 schaut sich mit Heidi Klum den Entscheidungswalk an. Bild: ProSieben/Max Montgomery «GNMT»: Nacktshooting Heidi Klum hat Designer Kilian Kerner als Gastjuror eingeladen. Bild: ProSieben/Max Montgomery Ist gelernter Bankkaufmann: Model-Entdeckung Pierre aus Wien. Bild: ProSieben/Max Montgomery Josy tut sich beim Nacktshooting auf einer Harley schwer. Bild: ProSieben/Max Montgomery Kevin bekommt ein Airbrush-Tatto fürs Shooting verpasst. Bild: ProSieben/Max Montgomery Das Designer-Duo Dsquared2 schaut sich mit Heidi Klum den Entscheidungswalk an. Bild: ProSieben/Max Montgomery

In der kalifornischen Wüste lässt Heidi Klum bei «GNTM» alle Hüllen fallen. Ein Shooting sorgt für Wirbel, ein Kandidat für einen Eklat und einige Favoriten müssen die Show überraschend verlassen.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heidi Klum sorgt mit einem Nacktshooting in der kalifornischen Wüste für Aufsehen, bei dem Models nur mit aufgesprühten Tattoos posieren – ein Kandidat erscheint sogar komplett nackt am Set.

Pierre überzeugt trotz Eklat mit Selbstbewusstsein und Posen, wird für eine Social-Media-Kampagne gebucht und erhält von Klum eine vielversprechende Karriereprognose.

Nach harten Entscheidungen und prominenter Unterstützung stehen die Top Ten fest, während Kandidaten wie Josy und Ray die Show nach Kritik an Walk und Ausdruck verlassen müssen. Mehr anzeigen

Wer schafft den Einzug in die Top Ten? Heidi Klum siebt noch einmal kräftig aus – unterstützt von den Designern Kilian Kerner und Dsquared2.

Doch zunächst feiert sie mit Canel und Jannik auf der Oscar-Party von Elton John in Los Angeles. Die 22-Jährige ist überwältigt: «Ich bin gerade voll sprachlos! Wenn man bedenkt, dass ich vor ein paar Monaten noch geputzt habe ...», sagt Canel, die eine alleinerziehende Mutter hat. Kollege Jannik jobbte kürzlich noch bei McDonalds. Dass sie nun auf einmal Seite an Seite mit Hollywoodstars Kaviar essen, können sie noch nicht wirklich begreifen.

Nachdem Designer Kilian Kerner den Models in einem Crashkurs vermittelt hat, wie sie am besten auf dem roten Teppich posen sollten, sitzt er neben Heidi Klum in der Wüste Kaliforniens. Zoe hat schon eine Ahnung: «Warum ist da Babyöl? Was für Schweinesachen passieren hier heute?»

Die Antwort: Keine, es steht nur wieder mal ein Nacktshooting an. Bereits 24 Stunden zuvor mussten sich die Models am gesamten Körper rasieren, denn ihre Haut dient als Leinwand für kunstvolle Airbrush-Tattoos.

Heidi Klum über ihre Tattoos: «Schreie dann immer so»

Als Heidi Klum die Fake-Tattoos bewundert, verrät sie, dass sie selbst ebenfalls tätowiert ist. So hat sie unter anderem ein Liebestattoo für Ehemann Tom Kaulitz. Sein Vorname ist auf der Innenseite ihres Ringfingers verewigt – für sie offenbar eine äusserst schmerzhafte Erfahrung: «Die taten so weh, ich schreie dann immer so.»

Geschrien wird auch, als Bankkaufmann Pierre plötzlich gänzlich unverhüllt am Set erscheint. Heidi Klum hält demonstrativ die Hand vors Gesicht und ruft: «Pierre! Was machst du denn?!» Fotograf Brian Bowen Smith aber ist begeistert von dem selbstbewusst auftretenden Wiener.

Pierre selbst, der vor der Show noch nie gemodelt hat, findet immer mehr Gefallen an seinem neuen Lifestyle: «Gefühlt ist es mir egal, was ich trage, was ich nicht trage: Ich shoote halt einfach!», sagt er.

Beim Zusehen überzeugt Pierre alle mit seinen coolen Posen auf einer antiken Harley-Davidson: «Bleib' ja von meiner Frau fern!», warnt ihn der Fotograf scherzhaft. «Fühlst du dich heisspü'? Das sehen wir!», schwärmt Designer Kerner, der Pierre im Anschluss direkt für eine Social Media Kampagne bucht. Heidi Klum prophezeit dem 22-Jährigen gar schon eine Top-Karriere: «Er könnte der nächste Marcus Schenkenberg werden!»

Top Ten steht fest

Für Kevin (24) und Ray (30) geht es schon jetzt um alles, denn nur einer darf nach dem Shootout bleiben: «Wir sind beide extrem ehrgeizig und wollen hier weit kommen», sagt Ray und teilt gegen Konkurrent Kevin aus: «Er ist dabei aber bereit, über Leichen zu gehen und ich bin das nicht.»

Lockenkopf Kevin legt sich extremst cool über das Motorrad und heimst dafür Lob von Heidi ein: «Er sieht gorgeous aus!» Bei Ray läuft es weniger gut: «Zu viel Hintern», mosert die Modelmama. Kilian Kerner findet: «Der Gesichtsausdruck ist immer gleich» – für den Hamburger ist die Reise bei «GNTM» damit vorbei.

Gleiches gilt auch für Münchnerin Josy: Die 19-Jährige braucht zu viele Versuche, um ein gutes Foto zu bekommen. Auch beim Entscheidungswalk (in Outfits des Designer-Duos Desquared2) kann sie Heidi Klum nicht überzeugen: «Der Walk war zu kurvenreich, zu aufdringlich und verspielt», sagt die 51-Jährige.

Doch bei Josy, deren älterer Bruder Jonathan ebenfalls antrat und in Folge zehn ausschied, überwiegt dennoch Dankbarkeit statt Frustration: «Ich finde es einfach schön, dass ich hier gewesen bin.»

Damit stehen die Top Ten 2025 fest: Bei den Frauen sind es Aaliyah, Canel, Daniela, Magda und Zoe und bei den Männern Eliob, Jannik, Kevin, Moritz und Pierre.

