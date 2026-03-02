  1. Privatkunden
Neue Doku «On & Off the Catwalk» Heidi Klums Kinder geschockt über Mamas Promi-Kuss

Carlotta Henggeler

2.3.2026

Am Set von «On & Off the Catwalk»: Heidi Klum mit ihren Kindern Leni und Henry (v.l.n.r).
Am Set von «On & Off the Catwalk»: Heidi Klum mit ihren Kindern Leni und Henry (v.l.n.r).
ProSieben

Für die zweiteilige Doku «On & Off the Catwalk» lässt sich Heidi Klum von Kameras begleiten. Die Serie zeigt ihren eng getakteten Alltag zwischen Modeshows und Terminen. Zu reden gibt aber nicht ihre volle Agenda, sondern ein Kuss. 

Carlotta Henggeler

02.03.2026, 20:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die neue ProSieben-Doku «On & Off the Catwalk» verspricht exklusive Einblicke in Heidi Klums Glamourleben.
  • Im zweiten Teil folgt das TV-Team Mami-Model Heidi Klum zur Fashion Week in Paris, reist mit ihr weiter nach New York und erhält Einblicke in die Vorbereitungen ihres legendären Halloween-Kostüms als Medusa.
  • In Paris kommt es zu einem Kuss, der ihre Kinder schockiert.
Mehr anzeigen

Wer mit Heidi Klum Schritt halten will, braucht schnelle Schuhe und Ausdauer. Denn die Model-Mama ist nonstop unterwegs – und lässt sich für die TV-Doku «On & Off the Catwalk» von einem Kamera-Team begleiten.

Vor allem an der Paris Fashion Week geht's rund: Die 52-Jährige sprintet von Fitting zu Runway – und direkt weiter zur nächsten It-Show, mit DJ Paris Hilton am Pult.

Auf dem Catwalk von Vivienne Westwood zieht sie alle Blicke auf sich – nicht nur wegen ihres besonderen Hochzeitsbraut-Looks. Dort küsst sie vor laufenden Kameras und Publikum den Westwood-Designer Andreas Kronthaler gleich auf den Mund – mehrmals sogar.

Oh la la: Heidi Klum küsst Vivienne-Westwood-Designer Andreas Kronthaler an der Fashion Week in Paris im Oktober 2025. 
Oh la la: Heidi Klum küsst Vivienne-Westwood-Designer Andreas Kronthaler an der Fashion Week in Paris im Oktober 2025. 
KEYSTONE

Das hat ihre Kinder geschockt. Leni Klum erzählt: «Ich habe die Show via Livestream im Taxi verfolgt. Als sie ihn auf den Mund geküsst hat, ist mir das Handy runtergefallen – ich musste es suchen.» Auch Henry Samuel – Sohn von Heidi Klum mit Ex-Mann Seal – fand die Aktion strange

Nur einer nimmt es – scheinbar – gelassen: Heidi Klums Mann Tom Kaulitz.

Muffensausen im Lift

Tom Kaulitz muss dann auch Heidi Klums Hand halten, als sie im Empire-State-Building-Lift Muffensausen hat. «Dieses alte Gebäude, dann noch 80 Stockwerke hoch, puh!» meint Klum besorgt. 

Neue Doku «On Off the Catwalk». Heidi Klums TV-Doku bleibt an der Oberfläche, aber Mutter Erna ist der wahre Star

Neue Doku «On Off the Catwalk»Heidi Klums TV-Doku bleibt an der Oberfläche, aber Mutter Erna ist der wahre Star

Die als «Queen of Halloween» bekannte Klum war zum zweiten Mal im Empire State Building zu Gast – für eine besondere Beleuchtungszeremonie zu Halloween im Herbst 2025.

Vom Model zur Grusel-Medusa

Einen exklusiven Einblick gewährte die «GNTM»-Chefin der TV-Crew bei ihren Halloween-Vorbereitungen. 2025 liess sich die deutsche Entertainerin von einem Team in aufwändiger, stundenlanger Arbeit zur Medusa verwandeln, für ihre bekannte Halloween-Gruselparty mit Glam-Faktor. 

Ein Leben mit Bodyguard

Henry und Leni Klum erzählen vom Aufwachsen zwischen Ruhm und Red Carpet. Sie thematisieren auch die Schattenseiten ihres Promi-Lebens, immer mit Bodyguards an ihrer Seite – ob auf dem Weg zur Schule oder zur Party. 

Viel gezeigt – aber an der Oberfläche geblieben

Nach der Doppelfolge «On & Off the Catwalk» bleibt vor allem eines: ein fader Beigeschmack. Die Serie zeigt das hektische Leben von Heidi Klum und Ausschnitte ihres Patchwork-Familienalltags – bleibt dabei aber oberflächlich.

Der – heimliche – Star der TV-Doku über Heidi Klum, ihre Mutter Erna. Hier mit Heidi und ihrem Mann Tom (links) und dessen Zwilling Bill Kaulitz am Oktoberfest 2025 in München. 
Der – heimliche – Star der TV-Doku über Heidi Klum, ihre Mutter Erna. Hier mit Heidi und ihrem Mann Tom (links) und dessen Zwilling Bill Kaulitz am Oktoberfest 2025 in München. 
KEYSTONE

Alles wirkt durchorchestriert, geschniegelt, kontrolliert. Das Tempo erinnert an einen Social-Media-Clip: schnell geschnitten, hübsch anzusehen, aber brav. Vom echten Alltag des Topmodels ist kaum etwas zu sehen.

Heidi Klum in Hausfinken, im Traineranzug vor dem Fernseher oder beim Suppenkochen, ihrem angeblichen Hobby. Solche ungeschminkten Momente sucht man vergeblich und hätte man sich gewünscht. Einen grossen Pluspunkt gibt es dennoch: Heidi Klums Mutter Erna erobert mit ihrer bodenständigen Art die Herzen der TV-Zuschauer und mauserte sich zum geheimen Star der Serie. 

Ariel: «Ich möchte eine Kita eröffnen»

Ariel: «Ich möchte eine Kita eröffnen»

Kaum zurück aus dem Dschungelcamp wartet auf Ariel schon das nächste TV-Abenteuer: Die Baslerin ist die neue Schweizer Bachelorette. blue News hat mit ihr über ihren Männertyp, Hater und ihre Zukunft gesprochen.

26.02.2026

Beängstigendes Augenzeugenvideo zeigt den Bomben-Regen auf Teheran
Bald merkst du den Krieg auch in deinem Portemonnaie
Katar schiesst zwei aus dem Iran kommende Bomber ab +++ Trump kündigt an: «Grosse Welle kommt noch»
Was hat Europa in der Welt eigentlich noch zu melden?
«Wir verliessen die Party sofort. Jetzt habe ich nur meine Badehose dabei»

