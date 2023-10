Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni Klum. Im Interview mit «Gala» verrät das Mutter-Tochter-Gespann, was sie voneinander unterscheidet. Bild: Imago/Future Image

Heidi Klum und ihre Tochter Leni Klum sind vor der Kamera ein Herz und eine Seele. In einem grossen Doppel-Interview sprechen die beiden nun über ihre Unterschiede.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heidi Klum und Leni Klum gaben der «Gala» ein Doppel-Interview.

Darin spricht das Mutter-Tochter-Duo über seine Unterschiede.

Vor allem in Sache Mode und Einrichtungsstil unterscheiden sich Heidi Klum und ihre Tochter. Mehr anzeigen

Heidi Klum und ihre Tochter Leni Klum wirken vor der Kamera immer harmonisch. Dass das Mutter-Tochter-Gespann auch mal unterschiedlicher Meinung ist, verraten die beiden Frauen jetzt in einem Interview mit der deutschen Zeitschrift «Gala».

Dabei geht es vor allem um ihren persönlichen Geschmack. Leni mag es bei der Einrichtung und ihrer Kleidung lieber dezent – Heidi dagegen knallig und bunt.

«Leni ist in meinem Haus in L.A. in einer sehr farbenfrohen, zusammengewürfelten Umgebung aufgewachsen», erzählt die Model-Mama.

Leni Klum würde die Accessoires ihrer Mutter klauen

«Ich brauchte in meinem eigenen Zuhause einen Kontrast, deshalb ist es ganz weiss und minimalistisch eingerichtet», erklärt Leni, die seit rund einem Jahr in New York lebt.

In ihrer Wohnung befinde sich kaum Deko «ausser einem Foto von Mama und mir». Fotos in der Zeitschrift zeigen die hell eingerichtete Penthouse-Wohnung von Leni Klum und das knallig bunte Zuhause ihrer Mutter.

Ähnlich sieht es auch beim Thema Kleidung aus. Heidi Klum sagt: «Unser Modegeschmack ist total unterschiedlich. Ich liebe es laut und auffällig.»

Und Leni Klum? «Ich trage viel Schwarz, Grau und Weiss. Meine Mutter und ich könnten da nicht gegensätzlicher sein.» Und weiter: «Aber ihre Accessoires mag ich, die würde ich ihr klauen, da hat sie einen guten Geschmack.»

Neue Unterwäsche-Kampagne von Mutter und Tochter

Heidi Klum und Leni Klum stehen inzwischen zum vierten Mal gemeinsam für eine Unterwäsche-Kampagne von Intimissimi vor der Kamera.

Beim Event in Berlin wird der angesprochene Unterschied zwischen den beiden Frauen auch noch einmal auf dem roten Teppich sichtbar: Heidi Klum trägt ein Kleid in einem knalligen Pink, während Leni Klum sich für ein Outfit in Schwarz entschieden hat.

Mehr Videos aus dem Ressort