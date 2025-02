Heidi Klum verlangt von GNTM-Model, «hübscher zu weinen» Damit die Kandidatinnen weinen konnten, brachte Heidi Klum ungewöhnliche Accessoires mit: Zwiebeln. Bild: ProSieben/Daniel Graf Die Nachwuchs-Models mussten vor der Kamera weinen. Bild: ProSieben/Daniel Graf Nur einige Kandidatinnen durften den Opener für die GNTM-Staffel mit Heidi drehen. Bild: ProSieben/Daniel Graf Der Entscheidunsgwalk fand in bunten Outfits von Designer Kevin Germanier statt. Bild: ProSieben/Daniel Graf Das niederländische Model Romee Strijd war Gastjurorin. Bild: ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum verlangt von GNTM-Model, «hübscher zu weinen» Damit die Kandidatinnen weinen konnten, brachte Heidi Klum ungewöhnliche Accessoires mit: Zwiebeln. Bild: ProSieben/Daniel Graf Die Nachwuchs-Models mussten vor der Kamera weinen. Bild: ProSieben/Daniel Graf Nur einige Kandidatinnen durften den Opener für die GNTM-Staffel mit Heidi drehen. Bild: ProSieben/Daniel Graf Der Entscheidunsgwalk fand in bunten Outfits von Designer Kevin Germanier statt. Bild: ProSieben/Daniel Graf Das niederländische Model Romee Strijd war Gastjurorin. Bild: ProSieben/Daniel Graf

Heidi Klum liess ihre «GNTM»-Kandidatinnen auf Kommando weinen – und hatte dafür ungewöhnliche Accessoires im Gepäck. Beim Fotoshooting kippte dann eine Teilnehmerin plötzlich um.

Teleschau Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der aktuellen «Germany's Next Topmodel»-Folge liess Heidi Klum ihre Kandidatinnen auf Knopfdruck weinen.

Als Hilfsmittel brachte die 51-Jährige einen Sack Zwiebeln mit.

Beim Fotoshooting kippte eine Kandidatin wegen Kreislaufproblemen um, doch die Model-Mama war gleich zur Stelle und half ihr. Mehr anzeigen

Drama, Drama, Drama in der neusten Folge von «Germany's Next Topmodel» («GNTM»): 26 Kandidatinnen zogen in die Model-Villa in München ein, mussten beim Fotoshooting auf Knopfdruck weinen und beim Entscheidungswalk den Schmetterling geben. Letzteres unter den strengen Augen von Heidi Klum (51) und «GNTM»-Gastjurorin Romee Strijd (29), die als «Victoria's Secret»-Engel bekannt geworden ist.

Das Thema Bettenaufteilung wurde beim Einzug in die Model-Villa so schnell gelöst wie nie: «Die Skinnys gehen nach oben und die Curvys nach unten – ganz einfach», erklärte Aaliyah (21) aus Hamburg, die als eine der wenigen Curvy Models noch mit dabei ist.

Erste Zickereien gab es dennoch. Svenja (24, «ich bin sehr privilegiert aufgewachsen») lästerte über Leilas Schlafplatz: die Couch. Das Petite Model konterte: «Wenn ich deine Stimme höre, schaltet sich mein Gehirn automatisch ab.»

«Versuch mal, ein kleines bisschen hübscher zu weinen»

Danach ging es zum Fotoshooting: «Ein Model muss auf Knopfdruck Emotionen zeigen können», sagte Model-Mama Heidi Klum und präsentiert die Aufgabe. Die Kandidatinnen sollten dann vor der Kamera heulen und später darüber lachen.

Klum verwies auf einen mitgebrachten Sack Zwiebeln, der bei Tränenstau helfen sollte. Svenja zweifelte dennoch: «Ich weiss nicht, wie ich da gleich heulen soll. Ich kann das nicht auf Druck!»

Kandidatin Eva hatte derweil ein anderes Problem: Sie trauert noch um ihre Mutter, die kürzlich an Krebs gestorben ist. «Ich denke, es wird ein schwieriger Tag.»

Nichtsdestotrotz forderte Klum vollen Einsatz: «Versuch mal, ein kleines bisschen hübscher zu weinen», verlangte sie von Österreicherin Magdalena (21). Plötzlich knickte die Kandidatin mit Kreislaufproblemen um – genau das war Kandidatin Xenia (26) in der vergangenen Woche auch schon passiert.

Klum hielt ihre Hand, liess Wasser holen. «Man hat gespürt, dass Heidi selbst auch Mama ist und wie einfühlsam sie ist», lobte die 21-Jährige sie danach.

Germanier: «Wieso hat sie sich beworben?»

Für den Entscheidungswalk hatte Heidi Klum Designer Kevin Germanier (33) und eben Romee Strijd angeheuert. «Das wird märchenhaft schön», freute sich die 51-Jährige.

Kandidatin Stella (23) bemängelte jedoch, dass die bunten Kleider zu freizügig seien für ihren Geschmack und verlangte «ein bisschen mehr Federn am Po» – der Designer war nicht amüsiert.

Bei Marie (21) liess er Gnade walten, als er sah, dass sich die Bewerberin auf ihren High Heels kaum fortbewegen konnte. «Die Schuhe sind halt schei**e, aber ich stehe auch dazu, dass ich nicht laufen kann. Ich mache das alles zum ersten Mal», verteidigte die Studentin sich.

Germanier sieht aber keine Zukunft für sie: «Ich glaube nicht, dass Marie ein Model werden möchte. Ich spüre keine Leidenschaft für die Outfits, da frage ich mich: Wieso hat sie sich beworben?»

Strijd: «Ich habe Angst, dass sie sich ihren Knöchel bricht»

Beim «Schmetterlings»-Walk rutschte Marie erneut aus ihren Schuhen: «Oh nee! Das ist nicht das erste Mal, langsamer, oh nee», war Heidi Klum alarmiert, während Romee Strijd mitleidete: «Ich habe Angst, dass sie sich ihren Knöchel bricht. Sie tut mir so Leid, ich kann das kaum anschauen.»

Am Ende hatte Heidi Klum dann auch keine guten Nachrichten: «Marie, ich denke mir: Was passiert bei dir da unten? Du musst wirklich laufen üben.»

Die 21-Jährige war nicht die Einzige, für die es nicht weitergeht: Zu den Ausgeschiedenen zählen auch Petite Model Leila und Zahnspangenträgerin Jessica.

