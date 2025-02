Heidi Klum räumt bei «America's Got Talent» den Jurorensessel. Getty Images / Araya Doheny

Schluss nach elf Staffeln: Diese Pop-Legende ersetzt Heidi Klum bei der TV-Castingshow «America's Got Talent». Die Neue ist in England ein grosser Musikstar.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heidi Klum verlässt nach elf Staffeln die Jury von «America’s Got Talent» und wird in der 20. Staffel durch Ex-«Spice Girl» Mel B ersetzt.

Klum kehrt stattdessen als Gastgeberin zu «Project Runway» zurück und moderiert weiterhin «Germany’s Next Topmodel», das sein 20-jähriges Jubiläum feiert.

Das Model bleibt im TV präsent. ProSieben strahlt die Jubiläumsstaffel von «GNTM» mit zwei Primetime-Sendungen pro Woche aus. Mehr anzeigen

Abschiedsstimmung bei Heidi Klum: Die Moderatorin hängt einen ihrer TV-Jobs an den Nagel. Nach elf Staffeln in der Jury von «America's Got Talent» macht die 51-Jährige ihren Platz frei.

Wie US-amerikanische Sender NBC bestätigte, kehrt Klum in der kommenden 20. Staffel des Pendants zu «Das Supertalent» nicht in die Jury zurück.

Stattdessen nimmt eine alte Bekannte an der Seite von Simon Cowell, Howie Mandel und Sofia Vergara Platz: Mel B.

Das einstige «Spice Girl» bringt bereits Erfahrung mit. Von 2013 bis 2018 bewertete sie – damals noch gemeinsam mit Heidi Klum – die Talente.

Heidi Klum hat mehrere laufende TV-Projekte

Langweilig dürfte Heidi Klum trotz ihres Rückzugs bei «America's Got Talent» aber nicht werden. Am Montag bestätigte die Laufstegikone via Instagram ein Comeback an alter Wirkungsstätte.

Ab der 21. Staffel wird sie wieder die US-Castingshow «Project Runway» als Gastgeberin präsentieren. «Mama kommt nach Hause», schrieb Klum auf Instagram.

«Ich freue mich, zu einem meiner ersten Babys zurückzukehren.» Ein konkretes Startdatum verriet der US-Sender Freeform bis dato jedoch noch nicht.

«Germany's Next Topmodel» feiert 20. Geburtstag

Zuvor dürfen sich aber deutsche TV-Fans auf Heidi Klum freuen – und zwar auf eine ganz besondere Staffel von «Germany's Next Topmodel». Das ProSieben-Erfolgsformat feiert seinen 20. Geburtstag.

Angesichts des Jubiläums spendiert der TV-Sender der Sendung gleich zwei Primetime-Ausstrahlungen pro Woche. Ab Donnerstag, 13. Februar, gibt es das Modelcasting jeweils dienstags und donnerstags um 20.15 Uhr zu sehen.

