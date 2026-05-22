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Überraschung bei «Germany's Next Topmodel» Heidi Klum wirft im Halbfinale den Top-Favoriten raus

Bruno Bötschi

22.5.2026

Heidi Klum (Mitte) wird von Supermodel Candica Swanepoel (links) und «Harper's Bazaar»-Chefredaktorin Kerstin Schneider unterstützt.
Heidi Klum (Mitte) wird von Supermodel Candica Swanepoel (links) und «Harper's Bazaar»-Chefredaktorin Kerstin Schneider unterstützt.
Bild: ProSieben/Max Montgomery

Im «Germany's Next Topmodel»-Halbfinale heimst ein Kandidat Riesenlob von den Gastjurorinnen ein. Und Supermodel Candice Swanepoel sieht ihn schon auf der Mailänder Modewoche laufen. Trotzdem wirft ihn Heidi Klum.

Teleschau

22.05.2026, 06:54

22.05.2026, 07:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Halbfinale bei «Germany's Next Topmodel» bei ProSieben: Acht Kandidat*innen kämpfen in der kalifornischen Wüste um den Einzug ins Finale und das «Harper’s Bazaar»-Cover.
  • Luis begeistert Jury und Gastjurorinnen mit starkem Shooting und «Mailänder Modewochen»-Walk. Doch dann die Überraschung: Trotz vier Jobs in der Staffel schmeisst Heidi Klum de Favoriten raus.
  • Wer am 28. Mai in Los Angeles um den «GNTM-»Titel kämpft, erfährst du hier.
Mehr anzeigen

«Es geht wirklich um alles oder nichts heute!», sagt «Germany's Next Topmodel»-Kandidat Tony. Mit sieben weiteren Kandidaten steht der 31-Jährige im Halbfinale und vor dem letzten Shooting.

In der Wüste Kaliforniens entsteht das Titelbild der deutschen Ausgabe von «Harper's Bazaar» – unter den strengen Augen von Chefredaktorin Kerstin Schneider, die bereits zum neunten Mal an der Seite von Heidi Klum als Gastjurorin dabei ist.

Die Stimmung bei den Halbfinalisten Anna, Anika, Aurélie, Daphne, Godfrey, Ibo, Luis und Tony: höchst angespannt: «Ich will der Beste sein! Wir wollen alle der Beste sein!», sagt Ibo und Luis ergänzt: «Godfreys Kampfgeist hat schon ein bisschen abgefärbt auf uns.»

Tony, Anna, Ibo, Aurélie und Daphne (von links) wollen unbedingt ins Final von «GNTM».
Tony, Anna, Ibo, Aurélie und Daphne (von links) wollen unbedingt ins Final von «GNTM».
Bild: ProSieben/Max Montgomery

Der mit 34 Jahren älteste GNTM-Teilnehmer ist extrem ehrgeizig, setzt sich selbst unter Druck: «Wenn daraus nichts wird, dann wars das auch mit dem Modeln», sagt Godfrey über seine letzte Chance, gross rauszukommen.

Beim Titelblatt-Shooting kann er überzeugen: «Sehr charismatisch!», lobt Chefredakteurin Kerstin Schneider. Noch mehr begeistert ist sie aber von Luis: «Oh, der sieht aber auch gut aus! Der hat schon ein starkes Gesicht», schwärmt sie von dem 24-Jährigen.

Überraschung bei «Germany's next Topmodel». Ex-Miss-Schweiz nimmt an Heidi Klums TV-Show teil

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Heidi Klum hat hingegen eine kleine Kritik: «Was macht er mit den Fingern? Ich sehe nur Finger irgendwie», so die 52-Jährige. Doch bei der Chefredakteurin liegt Luis klar vorn, als Heidi Klum sie nach ihrem Ranking für die Männer fragt.

«Dein Gesicht hat etwas Magnetisches!»

Auch sein letzter Entscheidungswalk wird von Kerstin Scheider und Gastjurorin Candice Swanepoel («Victoria's Secret»-Engel) abgefeiert: «Er hat so einen starken Walk! Er ist bereit für die Mailänder Modewoche», lobt das Supermodel den Hamburger. Heidi Klum kann dieses Mal auch nichts bemängeln: «Er ist supercool, supermodern», sagt sie.

Bötschi fragt Yannik Zamboni. «Immer wenn ich Heidi Klum traf, zitterte ich»

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An Godfrey kritisieren die Gastjurorinnen den harten Gesichtsausdruck: «Ich wünschte, sein Gesicht wäre etwas entspannter», so Candice Swanepoel. Heidi Klum wundert sich ebenfalls: «Weint der?», fragt sie sich, als der 34-Jährige über den Laufsteht geht. Tatsächlich hatte Godrey «einen kleinen emotionalen Moment» backstage, wie er erklärt.

Dann steht die Entscheidung bevor: «Bei den Jungs ist es noch schwerer als bei den Frauen», ächzt Heidi Klum. Als Erstes gibt sie Godfrey sein Foto: «Nein! Wow, thank you! Ich kanns nicht glauben!», reagiert der überschwänglich. Auch Ibo («Dein Gesicht hat etwas Magnetisches!») und Tony («Du bist ein ganz besonderes Model!») dürfen weiter um den Titel kämpfen.

Am Ende entscheidet nur Heidi Klum

Einer nicht, denn Heidi Klum schmeisst völlig überraschend Luis raur. Warum? Unklar!

Nicht nur, dass der 24-Jährige bei den Walks stets überzeugte, er ergatterte in der Staffel auch vier Jobs nur Ibo war besser. «Ich bin mir so sicher, dass du Karriere machen wirst!», gibt Heidi Klum Luis zum Abschied noch mit auf den Weg.

Trotz Jobs und viel Lob: Für Luis endet «GNTM» im Halbfinale.
Trotz Jobs und viel Lob: Für Luis endet «GNTM» im Halbfinale.
Bild. ProSieben/Max Montgomery

«Bitte weitermachen!», ermutigt Kerstin Schneider ihn. Luis nimmt sein Aus sportlich und bedankt sich bei Heidi Klum für die großartige Zeit.

Bei den Frauen freuen sich Aurélie, Anna und Daphne über den Einzug ins Finale, Anika hatte das Nachsehen. ProSieben zeigt das Finale von «Germany's Next Tompdel» am Donnerstag, 28. Mai, 20.15 Uhr. Es findet erstmals in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles statt.

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