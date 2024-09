Zum 19. Geburtstag postet Heidi Klum erstes Foto mit Sohn Henry und seiner Freundin. Instagram: @heidiklum (Screenshot)

Henry, der Sohn von Heidi Klum, zeigt sich erstmals mit seiner Freundin Kayla auf Instagram. Auch seine stolze Mutter teilt ein Foto des verliebten Paares, während die Familie seinen Geburtstag feiert.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach Henrys Instagram-Debüt mit Kayla legt auch Heidi nach und teilt einen Schnappschuss des jungen Paares.

Ein Klick auf Kaylas verlinkten Namen führt zu ihrem Profil – und verrät, dass sie an der UCLA studiert.

Henry feierte seinen 19. Geburtstag mit der Familie in einem Restaurant, wo er mit einer Torte überrascht wurde. Mehr anzeigen

Heidi Klums Sohn Henry zeigt seine Liebe – und Mama Heidi ist begeistert. Wie «Gala» berichtet, teilte der 19-Jährige, der am Donnerstag, den 12. September, seinen Geburtstag feierte, kürzlich das erste Bild mit seiner Freundin Kayla auf Instagram. Ein grosser Schritt für den sonst zurückhaltenden Klum-Spross.

Die Familie verbrachte den Abend in einem exklusiven Restaurant, wo Henry mit einer kunstvoll dekorierten Torte überrascht wurde – geschmückt mit einem Bild aus seiner Kindheit. In einem kurzen Video, das Heidi auf ihren sozialen Kanälen teilt, singt die Familie «Happy Birthday» für ihn.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends, festgehalten in einem bedeutungsvollen Foto, das die «Germany’s Next Topmodel»-Chefin stolz postet: Henry sitzt lächelnd neben seiner Freundin Kayla, die er liebevoll im Arm hält.

Heidi Klum hielt Kinder aus Öffentlichkeit fern

Mit dabei sind auch seine Geschwister Johan und Lou, die ebenfalls fröhlich in die Kamera strahlen. Zum Foto schreibt Heidi: «Es ist ein Fest. Mein Stolz und meine Freude.» («It's a celebration. My pride and joy.»)

Zum 19. Geburtstag postet Heidi Klum erstes Foto mit Sohn Henry und seiner Freundin. Instagram: @heidiklum (Screenshot)

Über die Jahre hatte Heidi Klum ihre Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, um deren Privatsphäre zu schützen. Doch mit zunehmendem Alter treten Henry und seine Geschwister mehr und mehr selbst ins Rampenlicht.

Henrys Follower freuten sich über die neuen Einblicke in sein Leben, darunter auch Fotos von entspannten Strandtagen und gemeinsamen Momenten mit Freunden.

Henry zeigt Kayla auch auf Instagram

Vor allem ein Bild sorgte für Aufsehen: Henry zeigt sich erstmals mit seiner Freundin Kayla, wenn auch nur von hinten. Durch die Verlinkung auf ihrem Profil ist zu sehen, dass Kayla Betulius an der renommierten UCLA studiert.

Heidi Klums Sohn Henry mit Freundin Kayla. Instagram: @henrysamle (Screenshot)

Besonders rührend ist, dass Kayla das Foto ihres Freundes mit einem einfachen, aber aussagekräftigen «Love you» kommentiert. Henry erwidert ebenso liebevoll: «Love you more.»

Und was sagt Klum zur Freundin ihres Sohnes? Die Model-Mama scheint begeistert, zeigt ihre Unterstützung öffentlich mittels einem Like auf Instagram. Ein kleines, aber bedeutendes Zeichen, das wie eine offizielle Zustimmung wirkt.

Mehr aus dem Ressort