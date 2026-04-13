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Filmklassiker wird SRF-Serie Schweizer Schülerin wird die neue Heidi

Carlotta Henggeler

13.4.2026

Schülerin Neah Hefti ist die neue Heidi in einer grossen neuen TV-Serie. 
Schülerin Neah Hefti ist die neue Heidi in einer grossen neuen TV-Serie. 
RTL/Christoph Küenzi

145 Jahre nach Johanna Spyris «Heidi» bekommt die Kultfigur ein neues Gesicht: In der kommenden SRF- und RTL-Serie übernimmt die 12-jährige Schweizer Schauspielerin Neah Hefti die Titelrolle. Die Schülerin ist keine Anfängerin.

Carlotta Henggeler

13.04.2026, 07:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Schülerin Neah Hefti übernimmt die Rolle der Heidi in einer neuen grossen TV-Serie von SRF und RTL.
  • Die Neuauflage erzählt die klassische Geschichte modern weiter und begleitet Heidi auch auf ihrem Weg ins junge Erwachsenenalter.
  • Die 12-jährige Zürcherin hat bereits in einer grossen Filmproduktion die Hauptrolle gespielt. 
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Schöne Berge, ein fröhliches Meitli, das mitten im Alpenidyll bei ihrem Opa, dem Alpöhi aufwächst: Die Story von Heidi kennt jedes Kindergartenkind. 

SRF und RTL bringen das beliebte Schweizer Märchen in einer aufwendigen Grossproduktion zurück auf den Bildschirm und lassen die Geschichte neu aufleben.

Heidi bekommt ein neues Gesicht – und zwar das einer Zürcher Schülerin: Neah Hefti übernimmt in der TV-Neuauflage die Kultrolle. Die Sechstklässlerin aus dem Kanton Zürich bringt bereits Schauspielerfahrung mit: Im Kinofilm «Plitsch Platsch Forever!» von der Zürcher Regisseurin Natascha Beller steht sie als Hauptfigur Pola vor der Kamera.

Neue Auflage des Heidi-Klassikers

Die beliebte Figur, die Generationen von Kindern und Erwachsenen weltweit in ihre Herzen geschlossen haben, erhält eine moderne Neuauflage im historischen Kontext, schreibt SRF zur Produktion. 

Die neue Adaption wird nicht nur die zeitlosen Abenteuer der jungen Heidi in den Schweizer Bergen erzählen, sondern auch ihren Weg zur jungen Frau. Die Serie wird bei SRF wie auch bei RTL Deutschland zu sehen sein.

Baptiste Planche, Leiter Fiktion bei SRF: «Wir freuen uns sehr darauf, die urschweizerische Geschichte von Johanna Spyris ‹Heidi› in einer zeitgemässen Serie weiterzuerzählen. Dank der Kooperation von SRF mit RTL können wir dem Publikum in der Schweiz und international hochwertige Unterhaltung für die ganze Familie bieten.»

Weitere Details der internationalen Grossproduktion wollen RTL und SRF in den kommenden Monaten bekanntgeben. 

Das neue Heidi gibt es schon vorher zu sehen. «Plitsch Platsch Forever!» startet ab 16. April in den blue Cinemas.

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