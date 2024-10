Heidi und Leni Klum posieren erneut in Unterwäsche

Heidi und Leni Klum posieren für Intimissimi in Unterwäsche. Intimissimi

Heidi und Leni Klum posieren in Unterwäsche. Die ersten Shootings hatten einen Aufschrei ausgelöst – unter anderem, weil Leni direkt mit 18 Jahren abgelichtet worden ist.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heidi Klum und ihre Tochter Leni posieren erneut gemeinsam für eine Dessous-Kampagne von Intimissimi.

Die erste Werbekampagne gab zu reden, da Leni beim ersten Shooting noch sehr jung war.

Heidi Klum wies die Kritik zurück und betonte, dass es unterschiedliche Meinungen gebe, sie jedoch eine fortschrittliche Sichtweise vertrete.

Nun sollen zweimal jährlich neue Sujets mit Mutter und Tochter erscheinen. Mehr anzeigen

Heidi Klum (51) und ihre Tochter Leni (20) sind erneut in Reizwäsche abgelichtet worden. Inzwischen gehören die Bilder schon fast zur Tradition in der Familie – angefangen hatte es im Oktober 2022, als Leni gerade 18 Jahre alt war.

Nun kommt die nächste Werbung mit den beiden an vorderster Front. Intimissimi zeigt die beiden mit «Heidi und Leni» plus einem Herz auf ihrer Website.

Die Kampagne mit Mutter und Tochter löste eine Kontroverse aus, da Leni beim ersten Shooting noch so jung war. Nun soll es jedes Jahr gleich zweimal Nachschub geben: im November und Mai. In den ersten beiden Bilderreihen waren die Aufhänger «The Art of Opera» und «The Art of Christmas».

«Altmodisch» gegen «fortschrittlich»?

Nun zeigen sich Heidi und Leni für «The Art of Film» in aufreizenden Dessous in dunklem Bordeaux und klassischem Schwarz.

Die neue Herbst/Winter-Kollektion wurde wiederum vom guten Freund von Heidi Klum, dem Fotografen Rankin, geschossen. Der Mode- und Porträtfotograf tritt regelmässig bei «Germany's Next Topmodel» auf.

Klum hatte sich gegen die Kritik gewehrt, indem sie sagte: «Es wird immer Leute mit verschiedenen Ansichten geben. Solche, die altmodischer, und solche, die fortschrittlich denken. Ich würde mich bei Letzteren einordnen.»

Leni lichte sich gern mit ihr ab, was Heidi Klum als Kompliment auffasst. Intimissimi kommt bald schon mit einer neuen Kampagne um die Ecke, die mit dem Mutter-Tochter-Duo und einer «ganz besonderen Überraschung» auftrumpfen will.

