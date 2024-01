Heinz Hoenig muss das Dschungelcamp vorzeitig verlassen

Djamila Rowe: «Wer mich sieht, sieht Lippen und Brüste»

Überraschung in Australien: Djamila Rowe zieht ins RTL-Dschungelcamp ein – als Ersatz für Schauspieler Martin Semmelrogge. Zusammen mit den anderen elf Kandidat*innen ist die 55-Jährige bereits auf dem Weg nach Down Under.

12.01.2023