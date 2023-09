Ex-Miss-Schweiz Nadine Vinzens ist seit drei Jahren glücklich mit ihrem Freund, DJ Mark Reeve, liiert. Die Bündnerin könnte sich vorstellen, einen Schritt weiterzugehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nadine Vinzens, Miss Schweiz 2002, ist seit über drei Jahren mit ihrem Freund, DJ Mark Reeve, glücklich liiert.

Das Paar kann sich vorstellen, einen Schritt weiterzugehen, wie sie dem Peoplemagazin «Glückspost» erzählen.

Es wäre die zweite Hochzeit. Nadine Vinzens war von 2005 bis 2008 mit dem US-Punkmusiker Neshawn Hubbard verheiratet. Mehr anzeigen

Instagram hat Ex-Miss-Schweiz Nadine Vinzens (39) Glück gebracht. Über Social Media lernt die Churerin während des Lockdowns ihren Freund, DJ Mark Reeve (44), kennen.

Kurz danach müssen sie beide ins Spital. Wegen Corona landen sie auf der Intensivstation. Techno-DJ Mark Reeve muss sogar an ein Beatmungsgerät geschlossen werden. Nadine Vinzens macht bange Momente durch, fürchtet gar um sein Leben.

Tempi passati. Dieses schwarze Kapitel hat sie enger zusammengebracht, wie Nadine Vinzens dem Schweizer Peoplemagazin erzählen.

Hochzeit ja, Kinder nein

Nadine Vinzens wohnt in Chur, DJ Reeve in seiner Heimat Frankfurt – dazwischen liegen rund 400 Kilometer. Nadine Vincenz lebt seit ihrer Rückkehr aus Los Angeles 2018 wieder in der Schweiz. Zurück nach Amerika möchte Vinzens nicht – auch wegen ihrer Beziehung.

Mit ihrer Liebe läuft es rund. Vinzens: «Wir lieben uns wie am Anfang». Klar gäbe es auch ab und an kleine Meinungsverschiedenheit, das ist eben auch ein Teil einer Beziehung.

Nadine Vinzens arbeitet heute als DJ und Schauspielerin. Eine Hochzeit können sich beide vorstellen, verrät sie im Interview.

Noch gibt es keine handfesten Hochzeitspläne. Weder gibt es ein Datum, noch eine Vorstellung der Hochzeit selbst. Kinder seien aber kein Thema.

Zuerst wird noch ein anderes Fest gefeiert: Nadine Vinzens wird am 5. September 40 Jahre alt. Ist das Überschreiten der 40er-Grenze, das Älterwerden ein Problem? Nicht für Vinzens. Das Alter sei bloss eine Zahl, im Köpf fühle sie sich nach wie vor wie eine 30-Jährige.

