Dieser Muttertag geht ans Herz und an die Lachmuskeln. Filmstarts

Am 11. Mai ist Muttertag. Wir zeigen euch unsere 5 Filmfavoriten für ultimative Wohlfühlmomente auf der Couch.

Redaktion blue News René Weder

Filmtipp 1 Sonya Jamil, SEO-Redaktorin «Bridget Jones – Verrückt nach ihm»

Bridget's (Renée Zellweger) rotes Tagebuch ist auch im 4. Film ihr treuer Begleiter in allen Lebenslagen. Universal Pictures

Als ich mit 16 Jahren mit dem ersten Bridget Jones Film «Schokolade zum Frühstück» in die Welt der damals 32-Jährigen Bridget eintauchte, war ich sofort hin und weg. Die liebenswürdige, tollpatschige und dennoch starke Figur inspirierte mich und sorgte mit unfreiwilliger Situationskomik für einige Lacher (wir erinnern uns an ihr verführerisches Hasenkostüm). Dass sie eine umwerfende Figur, eine süsse Wohnung in London, loyale Freund*innen und einen stabilen Job in der Medienbranche hatte, ging im intensiven Single-Shaming der Nuller-Jahre jedoch unter.

Ich begleitete Bridget über die Jahre virtuell auf Thailand, sah Renée Zellweger's Figur dabei zu, wie sie sich immer wieder für ihren Mark Darcy entschied und schlussendlich ihr Familienglück fand.

Als Bridget anfangs 2025 auf die Leinwand zurückkehrte, sah ich mir den Film zugegebenermassen sogar zwei Mal an. Bridget, mittlerweile anfangs 50, jongliert mit ihren zwei Kindern Bill (Caspar Knopf) und Mabel (Mila Jankovic) das Mutter-Dasein. Nach zehn glücklichen Jahren mit Mark Darcy (Colin Firth) ist sie als Witwe nun auf der Suche nach einem neuen Mann. Dabei schlittert sie in die Welt der Datingapps und Solo-Elternabenden, die sie cocktailschlürfend mit ihren Freund*innen bespricht.

Nebst Neuzugängen wie Tinderbekanntschaft Roxter (charmant gespielt von« One Day»-Star Leo Woodall) überzeugt auch der in die Jahre gekommene Daniel Cleaver (Hugh Grant) in britischer Manier mit trockenem Humor.

«Bridget Jones – Verrückt nach ihm» ist ein berührender und witziger Must Watch. Es gibt im neusten Streifen auch zahlreiche Referenzen an die vorherigen «Bridget Jones» Filme. Finden du und deine Mutter wohl alle?

«Bridget Jones – Verrückt nach ihm» sowie ihre restlichen Abenteuer sind auf blue Video erhältlich.

Bridget Jones: Verrückt nach ihm Film/Comedy ∙ GB 2025 ∙ blue Video Auf tv.blue.ch mieten tv.blue.ch



Filmtipp 2 Fabienne Kipfer, CvD Entertainment «Blind Side»

Ein Film über Mut, Liebe und den unerschütterlichen Willen, einem Kind eine Zukunft zu geben – genau das, was Mutterschaft ausmacht. © Warner Bros. Ent.

Manche Filme treffen mitten ins Herz – «The Blind Side» ist so einer. Es ist ein bewegendes Porträt einer Frau.

Im Zentrum steht Leigh Anne Tuohy, gespielt von Sandra Bullock in einer ihrer stärksten Rollen. Sie spielt keine Superheldin – sondern eine Frau, die Haltung zeigt. Eine Frau, die scheinbar alles hat – Geld, Familie, ein schönes Zuhause. Doch als sie den jungen, heimatlosen Michael Oher auf der Strasse sieht, entscheidet sie sich, nicht wegzusehen. Stattdessen öffnet sie ihm nicht nur die Tür zu ihrem Haus, sondern auch zu einem neuen Leben. Und das, obwohl die Welt um sie herum skeptisch, manchmal sogar feindlich reagiert.

Bullock spielt diese Frau mit so viel Klarheit, Wärme und Entschlossenheit, dass man ihr jede Geste glaubt. Genau deshalb wurde sie für diese Rolle 2010 mit dem Oscar ausgezeichnet.

«The Blind Side» ist ein Film, der uns daran erinnert, dass Familie dort entsteht, wo Menschen füreinander da sind. Dass Muttersein nichts mit Genetik zu tun haben muss – sondern mit Herz, Verantwortung und Mut. Und dass genau das die Welt verändern kann.

Lust den Film zu schauen, der auf einer wahren Geschichte beruht? Hier findest du ihn.

Blind Side - Die grosse Chance Film/Drama ∙ US 2009 ∙ blue Video Auf tv.blue.ch mieten tv.blue.ch



Filmtipp 3 Valérie Glutz, Leiterin SEO & Analytics «Anna und der König»

Yun-Fat Chow und Jodie Foster zusammen in einer Szene, 1999. Getty Images

So unterschiedlich der Film- und Seriengeschmack von meiner Mutter und mir auch ist – sie ist eher der Typ «Sissi» und ich eher «Bud Spencer»– auf einen Film konnten wir uns immer einigen: «Anna und der König»

Dutzende Male haben wir den schon gemeinsam geschaut, aber trotzdem ist es jedes Mal wieder ein Erlebnis.

Die herrliche Kulisse, die grandiosen Kostüme, Annas wunderschöne Haare, die verbotene Liebesbeziehung zwischen der britischen Governante und dem thailändischen König... Emotionen und Drama pur!

Jedes Mal diskutieren wir wieder heiss, ob wir es gleich wie Anna machen würden und ein bisschen historischen Hintergrund gibt es tatsächlich auch.

Ein Tässchen Kaffee (oder Tee) und ein gutes Stück Küchen (oder ein feines Glacé) plus bequemes Sofa sorgen für Quality Time mit der liebsten Mama!

Tauche auf blue video in Annas Welt ein!

Anna und der König Film/Drama ∙ US 1999 ∙ blue Video Auf tv.blue.ch mieten tv.blue.ch



Filmtipp 4 Angelina Ravaioli, Product Manager «Mamma Mia!»

Das Mutter-Tochter-Duo Donna (Meryl Streep) und Sophie (Amanda Seyfried) berührten im ersten «Mamma Mia!» Film ein Millionen-Publikum. Filmstarts

Es vergeht kein Tag an dem nicht irgendein Song von ABBA aus meiner Playlist mit Lieblingssongs laut über die Lautsprecher in meinem Fiat 500 ertönt. Dabei singe ich natürlich noch lauter und voller Nostalgie mit, denn diese Melodien sind einfach pure Lebensfreude. Genau diese Stimmung fangen die Filme «Mamma Mia!» und «Mamma Mia! Here We Go Again» perfekt ein.

Im Zentrum der beiden Filmen stehen nämlich die zeitlosen Hits von ABBA. Songs wie Dancing Queen, Our last Summer und The Winner takes it all sind nicht nur Klassiker in der Popgeschichte sondern auch der perfekte Soundtrack für die liebenswerte Welt der Protagonisten. Eine magische Kombination die zum Mitsingen und Mittanzen einlädt.

Die malerische Kulisse der griechischen Inseln, strahlendes Mittelmeerblau und die warme Abendsonne sind die perfekte Leinwand für diese emotionale Reise durch die Zeit. Mamma Mia! Erzählt die Geschichte von Sophie (Amanda Seyfried), die kurz vor ihrer Hochzeit herausfinden möchte, wer ihr Vater ist - Sam, (Pierce Brosnan) Bill (Stellan Skarsgård) oder Harry (Colin Firth). Ihre Mutter Donna (Meryl Streep) hat plötzlich die Aufgabe, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Die Fortsetzung «Here We Go Again» erzählt einerseits von Donnas wilder Jugend (gespielt von Lily James) und den Anfängen ihrer Liebesgeschichte, während parallel die Geschichte um Sophie und ihre eigene Reise in die Mutterschaft weitererzählt wird.

Und wenn du den Muttertags-Abend mit deiner Mutter bei einem Glas Wein ausklingen lassen möchtest, dann steht alles im Zeichen von «Thank you for the Music» – denn sie erinnert uns daran, dass es manchmal nichts schöneres gibt, als einfach die Musik laut aufzudrehen und das Leben voller Liebe zu feiern.

Sowohl die Fortsetzung, als auch der erste Film sind auf blue Video erhältlich.

Mamma Mia! Here We Go Again Film/Musical ∙ US 2018 ∙ blue Video Auf tv.blue.ch mieten tv.blue.ch



Filmtipp 5 Noemi Hüsser, Redaktorin News & Entertainment «Anora»

Mark Eydelshteyn und Mikey Madison in «Anora». Universal Pictures/dpa

Niemand räumte an den diesjährigen Oscars so ab wie «Anora». Ganze fünf Oscars gewann der Film. Darunter die Auszeichnungen für den besten Film und die beste Hauptdarstellerin, die an Mikey Madison (25) ging.

Dass «Anora» so viele Oscars gewann, war überraschend. Die Indie-Produktion stellte mehrere Blockbuster in den Schatten. Aber der Film ist auch wirklich gut. Mikey Madison spielt eine Sexarbeiterin aus New York, die den Sohn eines russischen Oligarchen heiratet. Doch als seine Eltern in Russland von der Ehe erfahren, setzen sie alles daran, die Ehe zu annullieren.

«Anora» ist romantisch und dramatisch, lustig und tragisch zugleich. Es geht um Reichtum, Macht und Gerechtigkeit genauso wie um die Liebe. Man taucht ein ins Leben von Sexarbeiter*innen und der High Society und hadert mit den Gegensätzen, die der Film Zuschauer*innen so immer wieder gezielt entgegenschleudert. Das ist definitiv mehr als genug Stoff, um mit dem Mami zu bereden.

Schau dir «Anora» auf blue video an.

Anora Film/Comedy ∙ US 2024 ∙ blue Video Auf tv.blue.ch mieten tv.blue.ch



Mehr aus dem Ressort Entertainment